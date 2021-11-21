اليابانى كلام تانى.. سيارة لكزس lx 600 الجديدة فالسعودية بالوان رائعة وتصميم فخم بمواصفات واسعار خيالية

سيارة لكزس lx 600 الجديدة فالسعودية ، بعد أن أطلقت الشركة اليابانية المنتجة لسيارات لكزس lx 600 عن اقتراب موعد إطلاق السيارة في المؤتمر الذي تم استضافته في الرياض، قام أعداد كبيرة بالبحث عن أهم الصفات المتوفرة بالسيارة الجديدة من لكزس، وقد تم تقديم أحدث التطويرات التكنولوجية بالسيارة الحديثة لكي تتماشي مع التطورات المختلفة المتواجدة حول الأشخاص يوميًا، ولكي يتم متابعة أهم الصفات والمميزات بالسيارة الجديدة يجب أن يتم متابعة النقاط التالية في السطور التالية.

اليابانى كلام تانى.. سيارة لكزس lx 600 الجديدة

يوجد عدد من المواصفات التي تم التعرف عليها عند عد المؤتمر الخاص بإطلاق السيارة في الرياض ومن هذه المواصفات

يتم العمل على شاشة للملاحة بواسطة GPS، كما أنها مزودة بسماعات داخلية لتعطي تجربة استماع عالية الجودة.

السيارة مزودة بشاشة حجمها 7″ لكي يتم العرض عليها بيانات السيارة التي تعمل داخليًا والعوامل الخارجية كالطقس.

يمكن أن يتم ربط الهتف الخاص أو توصيل فلاشه USB بالسيارة للاستمتاع بمتعة ترفيهية بداخل السيارة.

في حالة كانت السيارة على وشك الاقتراب بسطح فإنها تطلق إنذارًا لتنبيه السائق.

كما أن السيارة تتوقف أليًا عند التواجد بأماكن الزحمة لتقليل خطر إصابة شخص بالخارج.

يوجد رادار داخلي بالسيارة لمساعدة السائق على تجنب الإسراع وكسر السرعة المحددة.

السيارة مزودة بجهاز GPS للوصول للاماكن من على الخريطة.

مصابيح السيارة لها خاصية العمل في كل أنواع الإضاءة.

في حالة إصابة السائق فإن السيارة مدعة بنظام توجيه تلقائي للمكان الذي يتم تحديده على نظام السيارة.

يوجد نظام إشارات ذكية مدعم بالسيارة.

تأتي السيارة في مجموعة متنوعة من الفئات ، ولكل منها مجموعة من المزايا الخاصة بها.

يستخدم محرك V8 في جميع فئات السيارات.

يتم تقديم محرك سعة 5.7 لتر للسيارة.

محرك السيارة لديه قوة فعالة تبلغ 381 حصانًا.

تم تجهيز السيارة بنظام حفظ المسار.

يبلغ عزم السيارة حوالي 401 نيوتن متر.

المركبة مزودة بنظام ناقل حركة أوتوماتيكي.

لم يتم التأكد من السعر الذي سوف يتم عرض السيارة به في السعودية، وذلك بسبب تواجد ثلاث من الماركات لهذا النوع من السيارات فمن المفترض أن تتراوح الأسعار بين سعر 470000 وحتى 650000 ريال في المملكة العربية السعودية.