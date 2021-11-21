العملاقة والحديثة كلياً … تويوتا بيلتا 2022 بمميزات ومواصفات جديدة في السعودية

تويوتا بيلتا 2022 تاتي بالنسخة الحديثة كلياً، فهي مجهزة بأحدث المعدات ومصممة طبقاً للمواصفات الحديثة، وهذه من أفضل وأهم مميزات تويوتا الذي يميزها عن غيرها من السيارات، وهذا لأن شركة تويوتا تهتم للغاية بمظهر وأداء السيارات، وتتمتع السياراة بجميع الوظائف التي تساعد على تحسين سلامة السير وتسهيل عملية القيادة، كل هذه الوظائف متوفرة في Toyota Belta 2022، فقد تم تسرب بعض صور لتلك السيارة، ويبحثون الراغبين في شرائها عن مواصفاتها، تويوتا بيلتا هي أحدث إصدار من تويوتا من انتاج شركة تويوتا اليابانية وسوزوكي بالتعاون مع بعضهم البعض. مميزات ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 تمتاز تويوتا بيلتا 2022 بالعديد من المميزات والمواصفات الخاصة التي تجعلها نموذجاً مميزاً عن الكثير من السيارات الحديثة، فهي محدثة كلياً من تويوتا اليابانية، ومن اهم تلك المميزات الخاصة والمواصفات الرائعة للسيارة التالي: تتسارع Belta من وضعية الوقوف إلى سرعة 100 كم في 12 ثانية فقط.

السيارة لديها محرك 1500 سى سى مطور بـ 105 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

السيارة مزودة بجهاز تحكم عن بعد ونظام ثبات الطريق السريع.

تعتمد السيارة بعد تحديثها على نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

يحتوي السيارة على شاشة لمس مقاس 7 بوصات تعمل مع نظام التشغيل iOS أو Android.

تبلغ سعة صندوق السيارة حوالي 495 لترًا، كما تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 42 لترًا.

بالإضافة إلي ذلك تأتي السيارة بالعديد من إجراءات الأمن والسلامة المتقدمة مثل” وسائد هوائية، توزيع إلكتروني للفرامل عبر نظام EBD، نظام الكبح ABS”

يوجد بها أيضًا نظام تجميد ضد السرقة، ومساعد الركن الخلفي مزود بكاميرا مراقبة.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ويمكن التحكم في مستوى الضوء.

وتأتي السيارة بعجلات رياضية قياس 16 إنش، ومثبت السرعة، وأنظمة مساعدة للكبح.

تأتي السيارة مع مرآة رؤية خلفية داخلية بخاصية تعتيم تلقائي.

مقابض السيارة الخارجية من الكروم، مع وجود زر لبدء أو إيقاف المحرك.

بها أيضاً تكييف رقمي أوتوماتيكي، ومقاعدها منجدة من أفخم أنواع الجلود.

ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل، مع تقليم باب السيارة بلمسات من الجلد.

يتسع الجزء الداخلي للسيارة لما يصل إلى خمسة أشخاص، وسعة محرك السيارة 1.5 لتر. كم سعر تويوتا بيلتا 2022 قالت شركة تويوتا اليابانية أن أسعار السيارة تويوتا بيلتا 2020، سيتم تقسيمها إلي فئتين، علي النحو التالي: الفئة الأولى تويوتا بيلتا بسعر 253 ألف جنيهاً.

تويوتا بيلتا بسعر 253 ألف جنيهاً. الفئة الثانية تويوتا بيلتا 275 ألف جنيهاً، مع وجود ضمان خمس سنوات.

أما عن سعرها في السعودية فلم يعلن عنه حتي وقتنا الحالي، ولكن من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر إلى 55 ألف ريال. الوسوم

تويوتا بيلتا 2022 تاتي بالنسخة الحديثة كلياً، فهي مجهزة بأحدث المعدات ومصممة طبقاً للمواصفات الحديثة، وهذه من أفضل وأهم مميزات تويوتا الذي يميزها عن غيرها من السيارات، وهذا لأن شركة تويوتا تهتم للغاية بمظهر وأداء السيارات، وتتمتع السياراة بجميع الوظائف التي تساعد على تحسين سلامة السير وتسهيل عملية القيادة، كل هذه الوظائف متوفرة في Toyota Belta 2022، فقد تم تسرب بعض صور لتلك السيارة، ويبحثون الراغبين في شرائها عن مواصفاتها، تويوتا بيلتا هي أحدث إصدار من تويوتا من انتاج شركة تويوتا اليابانية وسوزوكي بالتعاون مع بعضهم البعض. مميزات ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 تمتاز تويوتا بيلتا 2022 بالعديد من المميزات والمواصفات الخاصة التي تجعلها نموذجاً مميزاً عن الكثير من السيارات الحديثة، فهي محدثة كلياً من تويوتا اليابانية، ومن اهم تلك المميزات الخاصة والمواصفات الرائعة للسيارة التالي: تتسارع Belta من وضعية الوقوف إلى سرعة 100 كم في 12 ثانية فقط.

السيارة لديها محرك 1500 سى سى مطور بـ 105 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

السيارة مزودة بجهاز تحكم عن بعد ونظام ثبات الطريق السريع.

تعتمد السيارة بعد تحديثها على نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

يحتوي السيارة على شاشة لمس مقاس 7 بوصات تعمل مع نظام التشغيل iOS أو Android.

تبلغ سعة صندوق السيارة حوالي 495 لترًا، كما تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 42 لترًا.

بالإضافة إلي ذلك تأتي السيارة بالعديد من إجراءات الأمن والسلامة المتقدمة مثل” وسائد هوائية، توزيع إلكتروني للفرامل عبر نظام EBD، نظام الكبح ABS”

يوجد بها أيضًا نظام تجميد ضد السرقة، ومساعد الركن الخلفي مزود بكاميرا مراقبة.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ويمكن التحكم في مستوى الضوء.

وتأتي السيارة بعجلات رياضية قياس 16 إنش، ومثبت السرعة، وأنظمة مساعدة للكبح.

تأتي السيارة مع مرآة رؤية خلفية داخلية بخاصية تعتيم تلقائي.

مقابض السيارة الخارجية من الكروم، مع وجود زر لبدء أو إيقاف المحرك.

بها أيضاً تكييف رقمي أوتوماتيكي، ومقاعدها منجدة من أفخم أنواع الجلود.

ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل، مع تقليم باب السيارة بلمسات من الجلد.

يتسع الجزء الداخلي للسيارة لما يصل إلى خمسة أشخاص، وسعة محرك السيارة 1.5 لتر. كم سعر تويوتا بيلتا 2022 قالت شركة تويوتا اليابانية أن أسعار السيارة تويوتا بيلتا 2020، سيتم تقسيمها إلي فئتين، علي النحو التالي: الفئة الأولى تويوتا بيلتا بسعر 253 ألف جنيهاً.

تويوتا بيلتا بسعر 253 ألف جنيهاً. الفئة الثانية تويوتا بيلتا 275 ألف جنيهاً، مع وجود ضمان خمس سنوات.

أما عن سعرها في السعودية فلم يعلن عنه حتي وقتنا الحالي، ولكن من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر إلى 55 ألف ريال.

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