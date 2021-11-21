الوحش وصل .. سيارة هيونداي أيونك 5 SUV الكهربائية بمواصفات جبارة تفوق الخيال

الوحش وصل .. سيارة هيونداي أيونك 5 SUV الكهربائية، حيث تعتبر هذه السيارة من فئة السيارات الكهربائية، والتي تكون صديقة للبيئة، كما تأتي السيارة بإمكانيات خيالية حيث تشبه السيارات التي تنطلق في الفضاء أو التي تظهر في أفلام الخيال العلمي، ومنذ بدء الاعلان عنها يقوم الكثير من الشباب ومحبين السيارات بالبحث عن صور مواصفات السيارة واليوم سوف نضع لكم كل ما تبحثون عنه من مواصفات واماكنيات رائعه تابعونا.

هناك الكثير من الإمكانيات التي تتمتع بمزيد من الرفاهية، حيث تكون هذه الإمكانيات من أكثر المواصفات ذات الرفاهية العالية، ومن بينها:

يمكن للسائق أن يقلل من سُمك المقاعد الامامية، حيث يتمكن الجالسين في المقاعد الخلفية من التحرك براحة.

كما أن المقاعد الامامية من السيارة، تدعم خاصية التدفئة.

حيث تم صنع كافة المكونات الخاصة في السيارة من مواد صديقة للبيئة.

إلى جانب ذلك، من أهم الصفات التي توجد في هذه السيارة انها تعمل بالطاقة الشمسية.

حيث يقوم السقف بامتصاص الطاقة الشمسية حتى يتم تحويلها إلى الكهرباء في البطارية.

ومن جانب آخر، يأتي تصميم السيارة في المصد الأمامي على شكل حرف V، إلى جانب مصابيح أمامية نهارية.

تعتبر سيارة هيونداي أيونك 5 SUV من السيارات ذات الرفاهية العالية في المقام الأول، بالإضافة إلى أنها من السيارات صديقة البيئة، فهذا يعمل على وجود كماليات مرتفعة من السيارة، من بينها:

وجود منافذ شحن للسيارة، حيث يتم شحن السيارة في حالة نفاذ البطارية.

كما أنه يتوفر فيها طرازين، يدعم الطراز الاول حوالي 58 كيلو وات في الساعة.

كما أن الطراز الثاني يدعم 73 كيلو وات في الساعة.

إلى جانب ذلك، تدعم السيارة محرك قوته 176 حصان، مع قوة عزم 142 نيوتن.

كما ان السيارة تدعم مكابح الإنزلاق، والوسادات الهوائية التي تساعد على حماية السائق من الموت أثناء الحوادث الطارئة.

بالإضافة إلى أنه يتوفر فيها شاشة عرض داخلية بعرض 8 بوصة ملتميديا.

يتمكن السائق من التحكم في كافة أنظمة السيارة من خلال هذه الشاشة.

تتميز سيارة هيونداي أيونك 5 SUV بأنها ذات أداء قوي على الطريق، حيث تعمل هذه السيارة على الحفاظ على البيئة من جانب، والقيادة المريحة التي توفر كل من الرفاهية والأمان للسائق من جانب آخر.

ولكن الجدير بالذكر، أن هذه السيارة لم تنتشر حتى الآن بشكل كبير، وذلك لأن الشحن بالطاقة الشمسية يتكلف الكثير من الأموال، مما يجعل سعر السيارة مرتفع، كما لم يتم حتى الآن التأكد من وجود قطع غيار متوفرة للسيارة في حالة وجود عطل.