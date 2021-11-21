“انطلاق اسطورة السيارات” تويوتا كورولا كروس 2022 السيارة الرياضية للطرق الواعرة

“انطلاق اسطورة السيارات” تويوتا كورولا كروس 2022 أطلقت تويوتا مؤخرًا أحدث إصداراتها من كورولا كروس 2022 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعارف عليها بالجودة العالية حيث تأتي ضمن السيارات صغيرة الحجم بعدد خمس مقاعد داخلية كما تميزت هذه السيارة بتطوير ووضع العديد من التعديلات في الشكل الخارجي والأجزاء الداخلية التي تتعلق بانظمة السلامة وتجهيزات السيارة الخاصة ب المقصورة والتي تضفي إليها لمسات جمالية بجانب المزايا التقنية التي نتعرف عليها سويًا عبر الأجزاء التالية. مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 تصميم المحرك الداخلي بعدد اربع اسطوانات مع ثبات السعة الداخلية والبالغة نحو اثنين لتر من الوقود.

عزم دوران المحرك يسجل 203 دورة نيوتن في أقصى مداه بينما يبلغ حوالي 169 حصان في تسجيل السرعات.

تأتي هذه السيارة مدعمة بناقل للحركة يعمل اوتوماتيك إلى جانب تصنيفها ضمن السيارات الموفرة للوقود.

يحتوي الجزء الأمامي على بعض كشافات الانارة لتحسين الرؤية الضبابية مع تصنيف مختلف انواع مصابيح السيارة بأنظمة Led.

تختلف فئات العجلات تبعًا الإصدار بين عجلات فولاذية بقياس 17 انش او عجلات رياضية تزود ببعض السبائك المعدنية بقياس ثابت 18 انش.

ترتفع معدلات التحكم الخاصة بمقعد القيادة وهذا من خلال عدة اختيارات للتعديل والتي تصل إلى 10 زوايا مختلفة.

صممت مقاعد السيارة بواسطة القماش في الإصدارات الأولى بينما تصمم بواسطة الجلد في إصداراتها الأعلى.

شرسة عرض توجد داخل المقصورة بقياس سبعة بوصة مع عدد مناسب من المكبرات الصوتية.

تتعدد أنظمة الأمن والسلامة في كلا إصدارات السيارة والتي تضم أنظمة تساعد في حفظ مستوى المسار وعدم تخطيه.

القدرة على الكبح الذاتي للقيادة في إحدى الحالات الطارئة مع تقنية تساعد في توضيح الرؤية للنقاط العمياء.

وجود عدد 6 وسائد هوائية مع أنظمة تساعد في تثبيت المقاعد للصغار.

القدرة على رصد المشاة وإرسال إشارات تنبيهية من حركة المرور المتواجدة بالخلف. سعر تويوتا كورولا كروس 2022 في الأسواق تصل أسعار تويوتا كورولا كروس 2022 داخل الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 25 ألف دولار أمريكي.

داخل الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 25 ألف دولار أمريكي. تتواجد هذه السيارة داخل المملكة السعودية وفق الأسعار المعلن عنها بقيمة تبدأ من 94 ألف ريال سعودي.

بينما نلاحظ عرض السيارة ذاتها في الجمهورية المصرية بتكلفة شراء تتراوح قيمتها بنحو 394 ألف جنية مصري. الوسوم

“انطلاق اسطورة السيارات” تويوتا كورولا كروس 2022 أطلقت تويوتا مؤخرًا أحدث إصداراتها من كورولا كروس 2022 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعارف عليها بالجودة العالية حيث تأتي ضمن السيارات صغيرة الحجم بعدد خمس مقاعد داخلية كما تميزت هذه السيارة بتطوير ووضع العديد من التعديلات في الشكل الخارجي والأجزاء الداخلية التي تتعلق بانظمة السلامة وتجهيزات السيارة الخاصة ب المقصورة والتي تضفي إليها لمسات جمالية بجانب المزايا التقنية التي نتعرف عليها سويًا عبر الأجزاء التالية. مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 تصميم المحرك الداخلي بعدد اربع اسطوانات مع ثبات السعة الداخلية والبالغة نحو اثنين لتر من الوقود.

عزم دوران المحرك يسجل 203 دورة نيوتن في أقصى مداه بينما يبلغ حوالي 169 حصان في تسجيل السرعات.

تأتي هذه السيارة مدعمة بناقل للحركة يعمل اوتوماتيك إلى جانب تصنيفها ضمن السيارات الموفرة للوقود.

يحتوي الجزء الأمامي على بعض كشافات الانارة لتحسين الرؤية الضبابية مع تصنيف مختلف انواع مصابيح السيارة بأنظمة Led.

تختلف فئات العجلات تبعًا الإصدار بين عجلات فولاذية بقياس 17 انش او عجلات رياضية تزود ببعض السبائك المعدنية بقياس ثابت 18 انش.

ترتفع معدلات التحكم الخاصة بمقعد القيادة وهذا من خلال عدة اختيارات للتعديل والتي تصل إلى 10 زوايا مختلفة.

صممت مقاعد السيارة بواسطة القماش في الإصدارات الأولى بينما تصمم بواسطة الجلد في إصداراتها الأعلى.

شرسة عرض توجد داخل المقصورة بقياس سبعة بوصة مع عدد مناسب من المكبرات الصوتية.

تتعدد أنظمة الأمن والسلامة في كلا إصدارات السيارة والتي تضم أنظمة تساعد في حفظ مستوى المسار وعدم تخطيه.

القدرة على الكبح الذاتي للقيادة في إحدى الحالات الطارئة مع تقنية تساعد في توضيح الرؤية للنقاط العمياء.

وجود عدد 6 وسائد هوائية مع أنظمة تساعد في تثبيت المقاعد للصغار.

القدرة على رصد المشاة وإرسال إشارات تنبيهية من حركة المرور المتواجدة بالخلف. سعر تويوتا كورولا كروس 2022 في الأسواق تصل أسعار تويوتا كورولا كروس 2022 داخل الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 25 ألف دولار أمريكي.

داخل الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 25 ألف دولار أمريكي. تتواجد هذه السيارة داخل المملكة السعودية وفق الأسعار المعلن عنها بقيمة تبدأ من 94 ألف ريال سعودي.

بينما نلاحظ عرض السيارة ذاتها في الجمهورية المصرية بتكلفة شراء تتراوح قيمتها بنحو 394 ألف جنية مصري.

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