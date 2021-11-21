اقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية

عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022، حيث تعد هذه السيارة من أهم السيارات الرياضية التي توجد داخل المملكة العربية السعودية ويسعى الكثير لامتلاكها وخاصة محبي هذا النوع من السيارات حيث يتميز بالعديد من المواصفات بالإضافة لوجود أهم وسائل الأمان وقامت الشركة بتوفير أفضل عروض التقسيط لغير المقتدرين على شراء السيارة نقدا وفى مقالنا هذا قدمنا لكم مميزات السيارة وعروض تقسيطها.

قد توجد العديد من العروض على تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 بفئتين مختلفتين وقامت بتوفير عروض التقسيط لكلًا منهما كالآتي:

يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج هذه الفئة من السيارة حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.

هذه الفئة من السيارة حوالي 105.338 ألف ريال سعودي. يتم دفع الدفعة الأولى من السيارة بقيمة 10.533 ألف ريال من قيمة إجمالي السعر الأصلي لها.

يقوم العميل بسداد باقي قيمة السيارة من خلال دفعات شهرية و تصل فترة السداد حتى خمس سنوات.

تبلغ الدفعة الشهرية في قسط السيارة والي 1.954 ريال وكلما زادت قيمة القسط زادت فترة السداد.

تبلغ إجمالي القيمة المضافة في السيارة حوالي 31.602 ريال سعودي.

يتم سداد القيمة المضافة مع سداد الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة.

عرض تقسيط كيا سبورتاج أس اكس الفئة الأولى

يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 97.403 ألف ريال سعودي.

داخل المملكة العربية السعودية حوالي 97.403 ألف ريال سعودي. تصل قيمة الدفعة الأولى من السيارة حوالي 9.315 ريال سعودي.

يبلغ القسط الشهري حوالي 1.806 ريال سعودي ويزداد القسط بسداد فترة السداد.

يمكن سداد قسط السيارة لفترة تصل حتى 60 شهر.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس الفئة الثانية هي :-

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على العديد من المميزات الهامة والتي تختص بها عن باقي السيارات: