اقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية

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عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022، حيث تعد هذه السيارة من أهم السيارات الرياضية التي توجد داخل المملكة العربية السعودية ويسعى الكثير لامتلاكها وخاصة محبي هذا النوع من السيارات حيث يتميز بالعديد من المواصفات بالإضافة لوجود أهم وسائل الأمان وقامت الشركة بتوفير أفضل عروض التقسيط لغير المقتدرين على شراء السيارة نقدا وفى مقالنا هذا قدمنا لكم مميزات السيارة وعروض تقسيطها.
عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022
قد توجد العديد من العروض على تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 بفئتين مختلفتين وقامت بتوفير عروض التقسيط لكلًا منهما كالآتي:
عرض تقسيط كيا سبورتاج أس اكس الفئة الأولى
- يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج هذه الفئة من السيارة حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.
- يتم دفع الدفعة الأولى من السيارة بقيمة 10.533 ألف ريال من قيمة إجمالي السعر الأصلي لها.
- يقوم العميل بسداد باقي قيمة السيارة من خلال دفعات شهرية و تصل فترة السداد حتى خمس سنوات.
- تبلغ الدفعة الشهرية في قسط السيارة والي 1.954 ريال وكلما زادت قيمة القسط زادت فترة السداد.
- تبلغ إجمالي القيمة المضافة في السيارة حوالي 31.602 ريال سعودي.
- يتم سداد القيمة المضافة مع سداد الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة.
عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس الفئة الثانية هي :-
- يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 97.403 ألف ريال سعودي.
- تصل قيمة الدفعة الأولى من السيارة حوالي 9.315 ريال سعودي.
- يبلغ القسط الشهري حوالي 1.806 ريال سعودي ويزداد القسط بسداد فترة السداد.
- يمكن سداد قسط السيارة لفترة تصل حتى 60 شهر.
مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022
تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على العديد من المميزات الهامة والتي تختص بها عن باقي السيارات:
- تعمل السيارة بقوة دفع 133 حصان ويتميز نظام الدفع بأنه يحتوي على 1.6 لتر.
- تستطيع السيارة السير حتى 14 كيلومتر دون أن تتأثر بأي شيء.
- تتميز سيارة يا سبورتاج 2022 بقدرتها على السير في الطرق الوعرة والطرق الرملية.
- تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في مدة تصل إلى 11 ثانية فقط.
- وهكذا نكون قد تعرفنا على العروض الخاصة بتقسيط سيارة كيا سبورتاج وكذلك مميزات السيارة الرائعة.
الوسوم
عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022، حيث تعد هذه السيارة من أهم السيارات الرياضية التي توجد داخل المملكة العربية السعودية ويسعى الكثير لامتلاكها وخاصة محبي هذا النوع من السيارات حيث يتميز بالعديد من المواصفات بالإضافة لوجود أهم وسائل الأمان وقامت الشركة بتوفير أفضل عروض التقسيط لغير المقتدرين على شراء السيارة نقدا وفى مقالنا هذا قدمنا لكم مميزات السيارة وعروض تقسيطها.
عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022
قد توجد العديد من العروض على تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 بفئتين مختلفتين وقامت بتوفير عروض التقسيط لكلًا منهما كالآتي:
عرض تقسيط كيا سبورتاج أس اكس الفئة الأولى
- يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج هذه الفئة من السيارة حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.
- يتم دفع الدفعة الأولى من السيارة بقيمة 10.533 ألف ريال من قيمة إجمالي السعر الأصلي لها.
- يقوم العميل بسداد باقي قيمة السيارة من خلال دفعات شهرية و تصل فترة السداد حتى خمس سنوات.
- تبلغ الدفعة الشهرية في قسط السيارة والي 1.954 ريال وكلما زادت قيمة القسط زادت فترة السداد.
- تبلغ إجمالي القيمة المضافة في السيارة حوالي 31.602 ريال سعودي.
- يتم سداد القيمة المضافة مع سداد الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة.
عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس الفئة الثانية هي :-
- يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 97.403 ألف ريال سعودي.
- تصل قيمة الدفعة الأولى من السيارة حوالي 9.315 ريال سعودي.
- يبلغ القسط الشهري حوالي 1.806 ريال سعودي ويزداد القسط بسداد فترة السداد.
- يمكن سداد قسط السيارة لفترة تصل حتى 60 شهر.
مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022
تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على العديد من المميزات الهامة والتي تختص بها عن باقي السيارات:
- تعمل السيارة بقوة دفع 133 حصان ويتميز نظام الدفع بأنه يحتوي على 1.6 لتر.
- تستطيع السيارة السير حتى 14 كيلومتر دون أن تتأثر بأي شيء.
- تتميز سيارة يا سبورتاج 2022 بقدرتها على السير في الطرق الوعرة والطرق الرملية.
- تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في مدة تصل إلى 11 ثانية فقط.
- وهكذا نكون قد تعرفنا على العروض الخاصة بتقسيط سيارة كيا سبورتاج وكذلك مميزات السيارة الرائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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