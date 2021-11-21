مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في السعودية والدول العربية

يبدو أن تويوتا كورولا كروس 2022 بتصميمها اللطيف ومجموعة نقل الحركة الهجينة المتاحة، جاهزة لمواجهة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة. حيث يوجد محرك رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصانًا أسفل غطاء المحرك ويمكن مزاوجته إما بنظام الدفع الأمامي أو بالدفع الرباعي. يتم إدخال Corolla Cross في تشكيلة Toyota SUV بين C-HR الأصغر و RAV4 الأكبر، مما يضعها في فئة مألوفة بين المنافسين مثل Kia Seltos و Jeep Compass و Nissan Rogue Sport.

تويوتا كورولا كروس 2022

على الرغم من أنها تحمل اسم كورولا المألوف، إلا أن شكل Cross’s SUV وارتفاع الركوب الأطول يجعلها أكثر من سيارة هاتشباك نموذجية مدمجة.

التي ربما قد تشمل خيار الدفع الرباعي، سوف ينضم إلى تشكيلة كورولا لعام 2023.

يمكنك التعرف أيضا على مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2022.

مواصفات Toyota Corolla Cross

نادراً ما نوصي بأعلى المواصفات، لكن طراز XLE هو الذي يوفر المعدات التي يبحث عنها العديد من مشتري سيارات الدفع الرباعي.

بما في ذلك مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً في 10 اتجاهات.

والتحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة.

والمقاعد الأمامية المدفأة.

ونظام مراقبة النقطة العمياء.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

وعجلات ألومنيوم رائعة مقاس 18 بوصة.

المحرك وناقل الحركة والأداء

ستأتي جميع طرازات Corolla Cross بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار الدفع بالعجلات الأمامية قياسي، لكن الدفع الرباعي متاح كخيار.

مجموعة نقل الحركة في Corolla Cross ليست مثيرة، ولكن يجب أن توفر أداءً مناسبًا واقتصادًا لائقًا في استهلاك الوقود.

أثناء اختبار القيادة الأولي، اشتكينا من أن التسارع كان كسولًا وأن صوت المحرك كان مزعجًا، خاصة في الدورات العالية.

عندما تصبح مجموعة نقل الحركة الهجينة خيارًا في عام 2023، نأمل في الحصول على مزيد من القوة والمزيد من التحسينات.

مميزات تويوتا كورولا كروس 2022

الاقتصاد في استهلاك الوقود حيث تقدر وكالة حماية البيئة أن كورولا كروس ذات الدفع الأمامي جيدة لمسافة 31 ميلا في الغالون في المدينة و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع؛ استخدام نموذج الدفع الرباعي يسقط هذه الأرقام إلى 29 و 32 على التوالي. عندما نحصل على فرصة لاختبار Corolla Cross، سنخضعها لاختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة بسرعة 75 ميلاً في الساعة وتحديث هذه القصة بالنتائج.

سيجد السائقون المطلعون على سيارة كورولا سيدان أنفسهم في المنزل داخل Corolla Cross.

تصميم لوحة العدادات والمواد الداخلية وميزات الراحة متطابقة تقريبًا مع طراز الأبواب الأربعة.

ومع ذلك، فإن الأبعاد الأكبر لـ Corolla Cross تخلق مساحة أكبر للركاب خاصة في المقعد الخلفي ومساحة إضافية للشحن.

تعتبر الحواف السفلية أكثر أساسية، لكن طراز XLE يأتي مع تنجيد جميل المظهر من الجلد الصناعي، ومقاعد أمامية مُدفأة، ومقبض ناقل حركة ملفوف بالجلد، ومسند ذراع مركزي قابل للانزلاق لركاب المقاعد الخلفية.

من لوحة القيادة في Corolla Cross، تظهر شاشة عرض معلوماتية مربعة محاطة بأزرار الاختصار.

يتم استخدام هذا الإعداد نفسه في العديد من طرازات تويوتا الحالية، والتي تقدم شاشات 7.0 و 8.0 بوصة.

يستخدم Corolla Cross الإصدار الحالي من واجهة المعلومات والترفيه من Toyota، وهي ليست حديثة بشكل خاص ولكنها واضحة إلى حد ما في تشغيلها.

ولكن الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ومنافذ شحن USB للمقاعد الخلفية ونظام ستيريو JBL هي إضافات اختيارية.

الداخلية والراحة والشحنالمعلومات والترفيه والاتصالميزات السلامة ومساعدة السائق

ستواصل تويوتا اتجاهها الحالي المتمثل في توحيد ميزات مساعدة السائق من خلال تقديم مجموعة من الأنظمة على جميع الزخارف التي تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار. لمزيد من المعلومات حول نتائج اختبارات التصادم الخاصة بـ Corolla Cross.

السعر بالدولار الأمريكي 22195

مما يعادل السعر في السعودية 83257 ريال سعودي.

السعر في مصر 348590 جنيه مصري.

السعر في الأمارات 81520 درهم إماراتي.

سعر تويوتا كورولا كروس 2022