سيارة يابانية برخص التراب.. سوزوكى فيتارا في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات قوية والسعر مفاجاة

سوزوكى فيتارا في السعودية 2022 ، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 هو من أحد أنواع السيارات الحديثة في السعودية والتي ينتظر موعد إصدارها الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء أحدث أنواع السيارات التي تصدرها الشركة اليابانية التي لا يمكن أن نجد لها مثيل في صناعة السيارات ذات الجودة والبراعة العالية بالأداء، فعندما تقوم بعمل مقارنة بين سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وبين أي سيارة أخرى نجد أنها أفضل سيارة يمكن القيام بشرائها.

سيارة يابانية برخص التراب.. سوزوكى فيتارا في السعودية

تعد هذه من السيارات المثالية التي يحتاج لها كل شخص يسير على الطرقات الواعرة نظراً لما تحتويه من مواصفات ومميزات لا غنى عنها ومن أهمها الآتي:

تصل سعة محرك السيارة إلى 1600 سي سي وبقوة عزم ودوران 156 نيوتن متر، كما تبلغ قوتها لحوالي 120 حصان.

يبلغ حجم خزان قود سيارة سوزوكي فيتارا 47 لتر، ومتوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

التسارع الخاص بداية من صفر حتى 100 كيلو متر بالساعة 13 ثانية.

بها فتيس أوتوماتيكي مزود بحوالي 6 سرعات وتكون عدد اسطوانات المحرك 4 اسطوانات.

بها 16 صبابة وتقدر السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر بالساعة.

تصل مساحة قاعدة الاطارات 2.5000 متر.

عجلات السيارة مصنوعة من المعدن والزجاج الخلفي حاد وحول النوافذ مطلي بمادة الكروم.

تكون السيارة مزودة بـ 4 مقاعد، كذلك مزودة بمصابيح للرؤية في الضباب من الليد وكشافات للرؤية النهارية مدمجة من الليد.

يوجد في السيارة وسائد هوائية لكي تحمي السائق والركاب عند الاصطدام.

تحتوي على تكييف مزود بريمود لسهولة التحكم به عن بعد.

تعمل النوافذ الخلفية بالكهرباء وبها شاشة عرض ملونة بحجم 4.2 بوصة.

تمتلك ميزة إطلاق تنبيه في حال تم خروجها عن المكان المرورية الخاصة بها.

متوفر في السيارة نظام الايموبليزر لمنع السرقة.

بها إنذار وكراسي تعمل بالكهرباء.

اسعار سيارة سوزوكى فيتارا 2022 في السعودية

يتساءل بعض الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 عن اسعار السيارة التي يمكن أن تكون كالتالي: