سيارات تويوتا مستعمل للتنازل مجاناً بدون مقابل أو رسوم، نقدم لكم اليوم 4 سيارات تويوتا موديلات متنوعة جميعها للتقبيل بدون مقابل والوكيل عبد اللطيف جميل، نبدأ بسيارة تويوتا راش 2021 الفئة الأولى تتواجد بمدينة جدة، قير أوتوماتيك محرك 4 سلندر 1500 سي سي وقد بلغ الممشى 5700 كيلو متر فقط. السيارة عائلية سبع مقاعد بمساحة ممتازة والبودي وكالة بدون صدمات أو رش، وتتميز بكاميرا خلفية مع شاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل من دون مقابل على مصرف الراجحي ويتطلب موافقة البنك على المالك الجديد، يبلغ قيمة القسط الشهري 1071 ريال فقط تم سداد ثلاثة أقسط والمبلغ المتبقي 92 ألف ريال، عدد الأقساط المتبقية 56 بالإضافة إلى الدفعة الأخيرة 35 ألف ريال مع إمكانية تقسيطها على 24 شهر.

سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة تويوتا كامري مستعمل 2021 فئة GLE فل كامل وكيل عبد اللطيف جميل، قير أوتوماتيك محرك 4 سلندر 2500 سي سي وقد بلغ الممشى 10500 كيلو متر، السيارة تتواجد في الرياض باللون البني الداكن جميع الصيانات في الوكالة وعليها تظليل 3M ضمان عشر سنوات سعره 2000 ريال والفواتير موجودة، تتميز السيارة بإمكانية الدخول الذكي مع التشغيل بالبصمة ومقاعد جلدية باللون البيج، حساسات أمامية وخلفية بالإضافة إلى كاميرا خلفية وشاشة، مثبت سرعة ومقعد كهربائي للسائق، البودي وكالة بدون صدمات أو رش، التمويل من بنك الراجحي تبلغ قيمة السيارة 112 ألف و466 ريال، عدد الأقساط المتبقية 54 قسط وتبلغ قيمة القسط الشهري 1523 ريال، والدفعة الأخيرة بقيمة 44 ألف و 500 ريال.

تتوفر في حائل سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2020 فئة ستاندر للتنازل بدون مقابل، قير أوتوماتيك محرك 4 سلندر 1600 سي سي والممشى 47 ألف و 500 كيلو متر، تتميز السيارة بنظام ذكي لتثبيت السرعة وشاشة وسطية رويال تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضاءات ليد بالكامل وتلبيس للمقاعد وغيرها من المواصفات. تم دفع تسعة أقساط لدى عبد اللطيف جميل للتمويل من أصل خمس سنوات وعدد الأقساط المتبقية 51 قسط، يبلغ القسط الشهري 1650 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 21 ألف ريال، سعر الكاش 67 ألف ريال والسيارة للتنازل بدون مقابل.

أحدث سيارات مستعملة للتقبيل بدون رسوم

تتوفر أيضاً في حائل للتنازل مقابل سداد الدفعة الأولى سيارة ⁨تويوتا⁩ فورتشنر⁩ مستعمل موديل ⁨2018⁩، السيارة فئة في اكس وارد عبد اللطيف جميل بمحرك ⁩6 سلندر ونظام أوتوماتيكي للحركة، الممشى ⁨167 ألف كيلو متر قابل للزيادة والبودي سليم تماماً ما عدا رفرف أمامي يسار تم تغييره بالوكالة. تتميز السيارة بشاشتين ومكيف لمس وكاميرا خلفية مدمجة وحساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة وغيرها من المواصفات المميزة، السيارة للبيع لأعلى سوم أو للتنازل مقابل الدفعه الأولى كما ذكرنا وتبلغ قيمتها 27000 ألف، وبالنسبة للتنازل فهو سيكون على بنك الراجحي بقسط 1821 منها 44 قسط تم سداده.