شوف جمالها.. سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية .. مواصفاتها وأسعارها

سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية من أكثر السيارات التي أحدثت ضجة شديدة في سوق السيارات المحلي والعالمي لما فيها من خصائص متميزة وشكل خارجي رائع وتناسب جميع الفئات كما أنها مناسبة للعائلات وسنوضح في مقالنا اليوم أهم مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في سوق السيارات السعودي كما سنوضح أهم عيوبها ومميزاتها لكل الراغبين في معرفتها ومن المتوقع أن يتم طرحها في بدايات السنة الجديد. مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية تتميز سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السوق السودية للسيارات ببعض المواصفات المميزة التي تختلف عن غيرها وتتمثل المواصفات فيما يلي:- يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر.

بينما يصل عرضها إلى حوالي 1.82 متر.

وبالنسبة لارتفاعها فهو 1.71 متر.

سعة محركة تصل إلى 1600 سي سي.

قوة السيارة تبلغ 120 حصان.

تدور بعزم دوران قيمته 156 نيوتن لكل متر.

بها فتيس أوتوماتيكي عادي مزود بعدد 6 سرعات.

أسطوانات السيارة حوالي 4 أسطوانات.

تحتوي على 16 صبابة.

تسارعها يبدأ من صفر حتى 100 كيلو متر لكل 13 ثانية.

حجم خزانها يتسع من الوقود 47 لتر حيث تستهلك الوقود بمتوسط 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

مساحة قاعدة الإطارات الخاصة بها 2.500 متر مربع.

سرعتها القصوى تصل إلى 180 كيلو متر لكل ساعة. مميزات سيارات سوزوكي فيتارا الجديدة 2022 في السوق السعودية مزودة بنظام دفع أمامي كابح للعجلات.

عجلاتها زجاجية ومعدنية.

النوافذ مطلية بمادة الكروم المضيئة.

المصابيح فيها مصنوعة من مادة الليد.

عدد مقاعدها 4 مقاعد.

الإنذار بها كهربائي.

التكييف يعمل بريموت عن بعد.

شاشة العرض بها تعمل باللمس مساحتها 4.2 بوصة. عيوب سيارة فيتارا الجديدة 2022 بالنسبة لأن هذا الموديل من سيارات سوزوكي فيتارا فلم يعلق أي أحد حتى الآن بالنسبة لعيوب السيارة ولكن لازال هناك الوقت الكافي لاكتشاف أي عيوب من الممكن أن توجد في السيارة والتي سنوضحها في حالة قام أحدهم بالتعليق عليها. سعر سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة موديل 2022 في السعودية مميزات سيارات سوزوكي فيتارا الجديدة 2022 في السوق السعوديةعيوب سيارة فيتارا الجديدة 2022سعر سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة موديل 2022 في السعودية تتوافر سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في سوق السيارات السعودية بكميات محدودة جدًا نظرًا لأن الموديل لا يزال جديدًا وبلغ سعر السيارة في الأسواق السعودية حوالي 95.5362 ريال سعودي. الوسوم

سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية من أكثر السيارات التي أحدثت ضجة شديدة في سوق السيارات المحلي والعالمي لما فيها من خصائص متميزة وشكل خارجي رائع وتناسب جميع الفئات كما أنها مناسبة للعائلات وسنوضح في مقالنا اليوم أهم مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في سوق السيارات السعودي كما سنوضح أهم عيوبها ومميزاتها لكل الراغبين في معرفتها ومن المتوقع أن يتم طرحها في بدايات السنة الجديد. مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية تتميز سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السوق السودية للسيارات ببعض المواصفات المميزة التي تختلف عن غيرها وتتمثل المواصفات فيما يلي:- يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر.

بينما يصل عرضها إلى حوالي 1.82 متر.

وبالنسبة لارتفاعها فهو 1.71 متر.

سعة محركة تصل إلى 1600 سي سي.

قوة السيارة تبلغ 120 حصان.

تدور بعزم دوران قيمته 156 نيوتن لكل متر.

بها فتيس أوتوماتيكي عادي مزود بعدد 6 سرعات.

أسطوانات السيارة حوالي 4 أسطوانات.

تحتوي على 16 صبابة.

تسارعها يبدأ من صفر حتى 100 كيلو متر لكل 13 ثانية.

حجم خزانها يتسع من الوقود 47 لتر حيث تستهلك الوقود بمتوسط 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

مساحة قاعدة الإطارات الخاصة بها 2.500 متر مربع.

سرعتها القصوى تصل إلى 180 كيلو متر لكل ساعة. مميزات سيارات سوزوكي فيتارا الجديدة 2022 في السوق السعودية مزودة بنظام دفع أمامي كابح للعجلات.

عجلاتها زجاجية ومعدنية.

النوافذ مطلية بمادة الكروم المضيئة.

المصابيح فيها مصنوعة من مادة الليد.

عدد مقاعدها 4 مقاعد.

الإنذار بها كهربائي.

التكييف يعمل بريموت عن بعد.

شاشة العرض بها تعمل باللمس مساحتها 4.2 بوصة. عيوب سيارة فيتارا الجديدة 2022 بالنسبة لأن هذا الموديل من سيارات سوزوكي فيتارا فلم يعلق أي أحد حتى الآن بالنسبة لعيوب السيارة ولكن لازال هناك الوقت الكافي لاكتشاف أي عيوب من الممكن أن توجد في السيارة والتي سنوضحها في حالة قام أحدهم بالتعليق عليها. سعر سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة موديل 2022 في السعودية مميزات سيارات سوزوكي فيتارا الجديدة 2022 في السوق السعوديةعيوب سيارة فيتارا الجديدة 2022سعر سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة موديل 2022 في السعودية تتوافر سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في سوق السيارات السعودية بكميات محدودة جدًا نظرًا لأن الموديل لا يزال جديدًا وبلغ سعر السيارة في الأسواق السعودية حوالي 95.5362 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف جمالها.. سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في الأسواق السعودية .. مواصفاتها وأسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.