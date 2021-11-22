انطلاق الاسطورة.. هيونداي فيلوستر 2022 بشكلها الجديد بمميزات جبارة

انطلاق الاسطورة.. هيونداي فيلوستر 2022 بشكلها الجديد هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة، حيث أن هذه السيارة من فئة السيارات الرياضية الخفيفة، حيث يتمتع قائد هذه السيارة بالراحة والفخامة، كما أنها من السيارات الاقتصادية التي تتمتع بالاقتصادية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنها تتميز بالقدرة على السير لمسافات طويلة.

تتعدد مميزات وكماليات هيونداي فيلوستر 2022، ومن بينها كل من التالي:

تتميز السيارة بمحرك سعته 2 لتر، بالإضافة إلى قوة عزم دوارن 178 نيوتن، بقوة دفع 147 حصان.

إلى جانب أنها تتميز بناقل سرعة يدوي، يتمتع بوجود 6 سرعات مختلفة.

كما أن السيارة تتمكن من تحقيق أقصى سرعة لها في وقت يتراوح ما بين 8 إلى 9 ثوان.

ومن جانب آخر، تتمتع السيارة بوجود أكثر من فئها من هذا الطراز، على أن يوجد في بعض منهم قوة عزم أكبر، مع ناقل أوتوماتيكي للحركات.

تأثي هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة بالكثير من الكماليات والرفاهيات المتعددة، التي يمكن من خلالها أن يشعر القائدة بالفخامة، والرفاهية في نفس الوقت، ومن بينها:

يوجد في السيارة نظام تشغيل ذكي، حيث يوجد نظام التعامل مع الـ Android، ونظام IOS.

كما أن نظام تشغيل السيارة يعمل من خلال البلوتوث، بالإضافة إلى وجود شاحن لاسلكي.

ومن جانب آخر، يعمل نظام الصوت في السيارة من خلال تقنية BOSE.

كما أنها تتمتع بشاشة بحجم 8 بوصة، تعمل باللمس، وذلك حتى يتمكن السائق من التحكم في السيارة من خلال الشاشة.

إلى جانب أن السيارة تتوفر بمقاعد جلدية متحركة، تسمح للركاب بسهولة الحركة.

هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة يوجد بها الكثير من المميزات الفريدة، التي تجعلها من أوائل الاختيارات بالنسبة للعملاء، وذلك لأنها تتمتع بكل من: