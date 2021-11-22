انطلاق الاسطورة.. هيونداي فيلوستر 2022 بشكلها الجديد بمميزات جبارة

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انطلاق الاسطورة.. هيونداي فيلوستر 2022 بشكلها الجديد هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة، حيث أن هذه السيارة من فئة السيارات الرياضية الخفيفة، حيث يتمتع قائد هذه السيارة بالراحة والفخامة، كما أنها من السيارات الاقتصادية التي تتمتع بالاقتصادية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنها تتميز بالقدرة على السير لمسافات طويلة.
هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة
تتعدد مميزات وكماليات هيونداي فيلوستر 2022، ومن بينها كل من التالي:
- تتميز السيارة بمحرك سعته 2 لتر، بالإضافة إلى قوة عزم دوارن 178 نيوتن، بقوة دفع 147 حصان.
- إلى جانب أنها تتميز بناقل سرعة يدوي، يتمتع بوجود 6 سرعات مختلفة.
- كما أن السيارة تتمكن من تحقيق أقصى سرعة لها في وقت يتراوح ما بين 8 إلى 9 ثوان.
- ومن جانب آخر، تتمتع السيارة بوجود أكثر من فئها من هذا الطراز، على أن يوجد في بعض منهم قوة عزم أكبر، مع ناقل أوتوماتيكي للحركات.
تأثي هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة بالكثير من الكماليات والرفاهيات المتعددة، التي يمكن من خلالها أن يشعر القائدة بالفخامة، والرفاهية في نفس الوقت، ومن بينها:
- يوجد في السيارة نظام تشغيل ذكي، حيث يوجد نظام التعامل مع الـ Android، ونظام IOS.
- كما أن نظام تشغيل السيارة يعمل من خلال البلوتوث، بالإضافة إلى وجود شاحن لاسلكي.
- ومن جانب آخر، يعمل نظام الصوت في السيارة من خلال تقنية BOSE.
- كما أنها تتمتع بشاشة بحجم 8 بوصة، تعمل باللمس، وذلك حتى يتمكن السائق من التحكم في السيارة من خلال الشاشة.
- إلى جانب أن السيارة تتوفر بمقاعد جلدية متحركة، تسمح للركاب بسهولة الحركة.
هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة يوجد بها الكثير من المميزات الفريدة، التي تجعلها من أوائل الاختيارات بالنسبة للعملاء، وذلك لأنها تتمتع بكل من:
- تدعم السيارة نظام تثبيت السرعة، بجانب الوقوف التلقائي الذي يعمل في حالة الحوادث والاصطدامات.
- إلى جانب أن السيارة تدعم مستشعرات خلفية وأمامية، حيث يتم تنبيه السائق إلى المسافة التي توجد بين السيارة وما حولها.
- ومن جانب آخر، تدعم السيارة نظام مراقبة بالكاميرات الخلفية للتنبيه أثناء الرجوع والاصطفاف.
- كما تعتبر هذه السيارة للسباقات أو التجمعات الشبابية، حيث أن مقاعدها غير ملائمة للعائلات والرحلات.
- كما أنها من السيارات التي لها مساحة كبيرة للسائق والمقاعد الأمامية، ولكن تختلف عن المساحة التي توجد في المقاعد الخلفية.
الوسوم
انطلاق الاسطورة.. هيونداي فيلوستر 2022 بشكلها الجديد هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة، حيث أن هذه السيارة من فئة السيارات الرياضية الخفيفة، حيث يتمتع قائد هذه السيارة بالراحة والفخامة، كما أنها من السيارات الاقتصادية التي تتمتع بالاقتصادية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنها تتميز بالقدرة على السير لمسافات طويلة.
هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة
تتعدد مميزات وكماليات هيونداي فيلوستر 2022، ومن بينها كل من التالي:
- تتميز السيارة بمحرك سعته 2 لتر، بالإضافة إلى قوة عزم دوارن 178 نيوتن، بقوة دفع 147 حصان.
- إلى جانب أنها تتميز بناقل سرعة يدوي، يتمتع بوجود 6 سرعات مختلفة.
- كما أن السيارة تتمكن من تحقيق أقصى سرعة لها في وقت يتراوح ما بين 8 إلى 9 ثوان.
- ومن جانب آخر، تتمتع السيارة بوجود أكثر من فئها من هذا الطراز، على أن يوجد في بعض منهم قوة عزم أكبر، مع ناقل أوتوماتيكي للحركات.
تأثي هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة بالكثير من الكماليات والرفاهيات المتعددة، التي يمكن من خلالها أن يشعر القائدة بالفخامة، والرفاهية في نفس الوقت، ومن بينها:
- يوجد في السيارة نظام تشغيل ذكي، حيث يوجد نظام التعامل مع الـ Android، ونظام IOS.
- كما أن نظام تشغيل السيارة يعمل من خلال البلوتوث، بالإضافة إلى وجود شاحن لاسلكي.
- ومن جانب آخر، يعمل نظام الصوت في السيارة من خلال تقنية BOSE.
- كما أنها تتمتع بشاشة بحجم 8 بوصة، تعمل باللمس، وذلك حتى يتمكن السائق من التحكم في السيارة من خلال الشاشة.
- إلى جانب أن السيارة تتوفر بمقاعد جلدية متحركة، تسمح للركاب بسهولة الحركة.
هيونداي فيلوستر 2022 بمميزات عصرية وجديدة يوجد بها الكثير من المميزات الفريدة، التي تجعلها من أوائل الاختيارات بالنسبة للعملاء، وذلك لأنها تتمتع بكل من:
- تدعم السيارة نظام تثبيت السرعة، بجانب الوقوف التلقائي الذي يعمل في حالة الحوادث والاصطدامات.
- إلى جانب أن السيارة تدعم مستشعرات خلفية وأمامية، حيث يتم تنبيه السائق إلى المسافة التي توجد بين السيارة وما حولها.
- ومن جانب آخر، تدعم السيارة نظام مراقبة بالكاميرات الخلفية للتنبيه أثناء الرجوع والاصطفاف.
- كما تعتبر هذه السيارة للسباقات أو التجمعات الشبابية، حيث أن مقاعدها غير ملائمة للعائلات والرحلات.
- كما أنها من السيارات التي لها مساحة كبيرة للسائق والمقاعد الأمامية، ولكن تختلف عن المساحة التي توجد في المقاعد الخلفية.
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