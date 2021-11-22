سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner سعر ومواصفات الوحش الياباني

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner المذهلة التي تمثل الجيل الثاني من طراز تويوتا فورتشنر التي ظهرت في عالم السيارات لأول مرة عام 2004 السيارة من الفئة الرياضية القوية وفي نفس الوقت عائلية فهي تتسع ل 7 أفراد، متعددة الإستخدامات، من حيث التصميم الخارجي فهي تشبه سيارة تويوتا لاندكروز 2022 جي ار سبورت، فماهي الترقيات التي حصلت عليها تويوتا فورتشنر 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها في السعودية.

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner

الشكل الخارجي للسيارة جاء بتصميم جذاب ومبهر مع واجهة أمامية مميزة يغطيها شباك مصنعه من الكروم داكن اللون يعزز من جاذبيتها، مع مصابيح أمامية ونهارية، من الجانب نلاحظ شارة Gr المميزة أسفل الباب الأمامي والخلفي، مع مصدات رائعه بتصميم رياضي في الأمام والخلف، مع جنوط ثنائية اللون قياس 18 بوصة رياضية، الباب الخلفي يدعم خاصية فتح الباب بالركل بدلا من استخدام اليد.

مواصفات 2022 Toyota Fortuner الداخلية

التصميم الداخلي للسيارة أنيق وراقي يغطية اللون الأسود والأبيض، تتسع ل 7 أفراد، المقاعد من الجلد، مقعد الصف الأمامي يدعم تقنية التعديل الكهربائي لأكثر من وضع، مقاعد الصف الثالث قابلة للطي للحصول على المزيد من المساحة، داخل مقصورة السيارة الداخلية.

تتضمن سيارة تويوتا فورتشنر 2022 أنظمة ترفيه ومعلومات متطورة ومتعددة، المقعد الخلفي له نظام ترفيه خاص، السيارة مجهزة بشاشة مقاس 9 بوصات، ولوحة شحن لاسلكي ، وشواة رؤية محيطية، ونظام تكييف مزدوج.

السيارة متاحه في الأسواق بخمس ألوان جذابة منها السوبر وايت، والرمادي الداكن ميتالك، وعشاق اللون الفضي الميتالك، والأسود سيد الألوان بتأكيد.

أنظمة أمان سيارة فورتشنر 2022 GR SPORT

أهم مايميز أي سيارة ويجعل العملاء يرغبون في شرائها، وسائل الأمان التي تتضمنها، لذا تأتي فورتشنر 2022 بمجموعة متطورة من أنظمة الأمان، التى تجعل قائد السيارة، يقود بكل سلاسة في أصعب الطرقات، والأجواء، تدعم وجود مكابح الطوارئ تعمل بشكل تلقائي، ومساعد صعود المنحدرات والتلال، والتحكم في عجلات السيارة ومنعها من الانزلاق، لتكون السيارة مستقرة، وثابتة ولا ترجع للخلف، تدعم وجود تنبيهات بمغادرة المسار والنقطة العمياء.