لعشاق السيارات.. كيا K8 2022 الجديدة فالسعودية بديلة كادينزا في تجربة مفصلة بمواصفات واسعار جبارة

لعشاق السيارات.. كيا K8 2022 الجديدة فالسعودية ، من بعد الإعلان عن سيارة كيا الجديدة التي تعتبر بديلة كادينزا أصبح هناك أعداد كبيرة من المنتظرين لكل المعلومات الخاصة بالسيارة، وبعد قيام الشركة بتقديم المواصفات الخاصة بالسيارة أصبح هناك العديد من الأشخاص في انتظار وصولها للمملكة العربية السعودية للقيام بشرائها والاستمتاع بقيادتها، ومن أهم ما يميز هذه السيارة شكلها المميز الشبيه باليخت البحري ومصابيحها الأمامية وشكلها المميز.

لعشاق السيارات.. كيا K8 2022 الجديدة فالسعودية

من أكثر السيارات تميزًا وفي قيادتها مغامرة يعيشها راكبوها، فهناك عدد من المواصفات التي تجعلها من أكثر السيارات تميزًا

نظام العرض الموجود بالسيارة هو الأول من نوعه ومدعم بعدد 14 سماعة داخلية لسماع صوت من كل الأركان.

يتم عرض كل المعلومات الخاصة بالسيارة على شاشة أمامية موصولة بالزجاج الأمامي.

تعتبر هذه النسخة الأكثر ثباتًا على الطريق من شبيهتها كادينزا.

تصدر السيارة أقل مستويات الصوت وهي على الطريق.

يمكن تعديل أماكن المقاعد أوتوماتيكيًا عند القيادة.

تعمل المقاعد بشكل مركزي ففي الصيف تعمل بنظام التبريد، وفى فصل الشتاء تدعم التدفئة بشكل كامل.

يوجد بالسيارة شاشة عرض أثني عشر بوصة يمكن توصيلها لتعمل كشاشة ترفيه، بجانب عرض الطرق عن طريق برنامج GPS.

يمكن توصيل السيارة على كلا نوع الهواتف المتوفرة من Android وIOS.

محرك السيارة سعة 3.5 لتر وبقوة 296 حصان.

تم إعادة تصميم الجزء الداخلي من K8 بالكامل، ويضم شاشة منحنية جديدة.

كما يوجد داخل السيارة أول نظام صوتي من Meridian يوجد بداخله 14 مكبر صوت.

تتميز السيارة بوجود عجلة قيادة جديدة، ومقاعد جيدة التهوية، وتقنية عرض على الزجاج الأمامي.

بالمقارنة مع Cadenza، تم تعديل تعليق K8 لزيادة الثبات وتقليل الضوضاء والاهتزاز باستخدام كواتم صوت أكبر.

يوجد ثلاث أنواع من السيارة كيا K8 في المملكة العربية السعودية ولكل نوع له السعر المخصص له والذي من المفترض أن تأتي السيارة به