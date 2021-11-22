اخيرا وصلت السعودية.. سيارة كيا k8 وحش الاسفلت الجديدة كليا بمواصفات واسعار ولا فى الخيال

سيارة كيا k8 وحش الاسفلت الجديدة ، تعد سيارة كيا افضل الماركات والشركات الصانعة للسيارات شركة كيا والتي يقع مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، قامت الشركة كيا بتطوير السيارة كيا لإنتاج أول طراز يحمل الشعار الجديد لشركة كيا، سيارة كيا KBتعتبر تصميم متطور وجديد بالنسبة لمستخدمين السيارة كيا بالمملكة العربية السعودية، ويوجد ثلاث فئات من السيارة كيا لكي تتناسب مع جميع الأذواق، لان لكل فئة ما يميزها ن صفات خاصة بها وكذلك لكل منهما سعر خاص بها.

اخيرا وصلت السعودية.. سيارة كيا k8 وحش الاسفلت الجديدة

تتمتع سيارة K82X 2022 mid بالكثير من المميزات المنفردة والتي تجعلها تتصدر أولي السيارات التي يقبل الناس على شراءها، ويرجع السبب إلى وجود مواصفات لها منفردة، منها:

مقاعد من الجلد مريحة.

يوجد تكيف للمقاعد الخلفية متفصلة عن المقاعد الأمامية.

ماتور قوته ٣٠٠ حصان.

ناقل الحركة بالسيارة به ثمانية مستويات سرعة.

السيارة تحتوي على حساسات من الأمام.

تعمل الأبواب بالبصمة.

مرآة السيارة تتجه للأسفل مما يقلل دافع الهواء.

من ضمن مميزاتها:

السيارة بها رادار من الأمام.

السيارة تحتوي على شاشة تعمل باللمس.

المقاعد تحتوي علي نظام تدفئة وكذلك نظام تبريد.

السيارة تحتوي علي نظام للمساج للراحة الركاب.

نظام السماعات يحتوي علي ١٤ سماعة.

السيارة بها ستار للمقاعد الخلفية.

السيارة تتميز بنظام قيادة نصف ألي.

تتميز هذه السيارة بعدة مميزات من ضمنها:

السيارة بها تحكم الكتروني بالمقاعد الخلفية.

السيارة تحتوي علي اربع كاميرات.

التحكم في عدم الخروج من السير .

نظام ألي كامل في القيادة.

كراسي السيارة من الجلد الطبيعي المريح.

نظام تحذير الاصطدام من الخلف ومن جهة الأمام.

نظام رقابة ممتاز للعجلات.

شاشة للترفيه تعمل باللمس.

المقود يتحكم في الانظمة الداخلية بالسيارة.

الاضاءة الأمامية من تقنية IED.

السيارة كيا K82x,يصل سعرها الي ١٣٩،١٤٨ ريال سعودي.

السيارة كيا K82x,يصل سعرها الي ١٣٩،١٤٨ ريال سعودي. السيارة كياK8Ex, يصل سعرها الي ١٧٠،١٩٨ ريال سعودي.

السيارة كيا K8Ex full, يصل سعرها الي ١٩٣،٧٧٣ريال سعودي.

قد وضحنا في هذا الموضوع مميزات الفئات المختلفة من السيارة كيا الكورية كم أوضحنا سعر كل فئة من فئات السيارة كيا حتي تسطيع تحديد أي فئة من هذه الفئات تكون مناسبة لظروف حياتك المعيشية والمالية .