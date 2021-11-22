السيارة الفخمة ...هافال 2022H6 احدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى السعودية

هافال 2022H6 احدث مواصفاتها وأسعارها، سوف يتم طرحها بالقريب العاجل في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بأحدث إصدار ومواصفات وتقنيات عالية الجودة، حيث أن السيارة تتميز بإضافة لمسة صينية نادرة ممزوجة بالإبداع في التصميم والإتقان والذي يجمع بين المتانة والتصميم الرائع، إلى جانب المساحة الداخلية للسيارة على الرغم من حجم السيارة الرياضي الصغير، وهذه السيارة تحمل مميزات عديدة وكماليات متنوعة سوف تغزو الأسواق السعودية، وتعمل على تلبية متطلباتهم، فهي ملائمة للغاية مع الطرق والمنحنيات التي توجد في المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف اليوم على مواصفات وسعر سيارة هافال 2022 بالسوق السعودي.

هافال 2022H6 احدث مواصفاتها وأسعارها

مواصفات هافال 2022H6

تعد سيارة هافال من أهم السيارات الكروس أوفر وتنتمي للعلامة التجارية هافال، والسيارة متوفرة بفئتين من التجهيزات وكذلك الإمكانيات، حيث يستطيع العمل الاختيار من بينهم على ما يتناسب مع ذوقه، كما أن السيارة تتميز بالآتي:

تحمل السيارة نظام ذكاء صناعي جديد وهو عبارة عن نظام متفاعل مع صوت صاحب السيارة، بحيث يتيح له قيادة ميسرة عن طريق الاتصال بشبكة الوايف أي.

كما أن يوجد بالسيارة شريحة ذكية تقوم بمعالجة كافة البيانات المقبلة من الكاميرا الذكية بطريقة سريعة.

تتميز السيارة بأبعاد قياسية من ناحية الطول ويساوي 4.653 متر، وبعرض يساوي 1.886 متر وبارتفاع 1.724 متر.

وبها خاصية مقعد تعديل السائق كهربائي

مزودة بمحرك كهربائي بقوة تصل حتى 130 كيلو واط.

المحرك الموجود بالسيارة من النوع ألتربو بسعة قد تصل حتى واحد ونصف لتر.

من النوع ألتربو بسعة قد تصل حتى واحد ونصف لتر. كما أن المحركات تعمل على تزويدها بقوة 243 حصان.

ويوجد بداخل السيارة فرامل مانعة للانغلاق ABS،

تحتوي على عزم دوران بها 530 نيوتن لكل متر.

السيارة تتميز بأنها من النوع الاقتصادي باستهلاك الوقود.

ويوجد بداخل السيارة 2 وسادة هوائية

تتميز السيارة بسرعة تصل حوالى 100كيلو متر وحوالى8.44 جزء فى الثانية

السيارة بها محرك مميز من نوع petrol 4 وتصل سعته إلى حوالي 2.5و تصل قوة الحصان إلى نحو 188 حصان.

سعر سيارة هافال 2022H6 بالسعودية

تحتوي السيارة على الكثير من الكماليات والتجهيزات الموجودة في السيارة وعلى الرغم من كل ذلك من المتوقع أن تتوفر السيارة بسعر يبدأ من 800 ألف ريال سعودي.