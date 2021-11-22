الآن أرخص تقسيط في السعودية يمكنك شراء سيارة تويوتا راش 2022 جي ال بسعر مفاجأة فعليًا من خلال عبد اللطيف جميل للتقسيط. حيث عبد اللطيف جميل للتمويل مجموعة من عروض التمويل على مجموعة من سيارات تويوتا والتي تشمل كل من سيارات تويوتا 2021, تويوتا 2022 في السعودية ابتداء من 10/10/2021 و ينتهي بتاريخ 30/11/2021.

أرخص تقسيط في السعودية لشراء تويوتا راش 2022 جي ال.. مفاجأة فعليًا

يمكنك الآن تقسيط من عبد اللطيف جميل سيارة تويوتا راش 2022 جي ال بدفعات شهرية تصل لـ 1217 ريال سعودي.

كيفية التقديم على عروض سيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل للتمويل شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات

بسيطة حيث بإمكانك الضغط على زر اظهر الرقم للإتصال بشركة عبداللطيف جميل للتمويل او الضغط على زر الاتصال بالشركة مباشرة اذا كنت تستخدم الجوال للإستفسار عن هذا العرض. هذا العرض مقدم بالتعاون مع عبداللطيف جميل للتمويل الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى عبداللطيف جميل للتمويل و عبداللطيف جميل للتمويل، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل.

لا توجد أي مصاريف إدارية.

يتم دفع الإيجار الشهري الأول والمحتسب على أساس ستين شهرًا حسب العرض.

بدون دفعة أولى.

بدون كفيل.

معتمد من الهيئة الشريعة.

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

ما هي مميزات عروض التمويل لسيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل؟!مميزات سيارة تويوتا RUSH 2022 GL

أنيقة ومتعددة الاستخدامات. سيارة رياضية عملية متعددة المواهب لمواكبة نمط معيشتك. جميع الأسعار المذكورة تشمل نسبة ضريبة القيمة المضافة 15% ، ولا تشمل رسوم التسجيل وقسط التأمين على المركبة. المحرك: 1.5 لتر، 4 اسطوانات، في في تي أي مزدوج القوة القصوى: 103 حصان / 6000 د.د العزم الأقصى: 136 ن.م / 4200 د.د ناقل الحركة 4 سرعات اتوماتيكية دفع خلفي سعة خزان الوقود: 45 لتر كفاءة استهلاك الوقود: 16.3 كم/لتر 7 ركاب (شاملة السائق) مقاس الإطارات: 215/60R17 الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4435 – 1695 – 1705

رأينا فيها داخليًا وخارجيًا

المقصورة الداخلية الفسيحة ذات الحيّز الذي يتّسِع لها مجموعه سبعة أشخاص تُضفي مزيدًا من المتعة على التنقّل وممارسة نشاطك اليومي. أنيقة ومتعددة الاستخدامات. سيارة رياضية عملية متعددة المواهب لمواكبة نمط معيشتك.

سعر تويوتا راش 2022 في المملكة العربية السعودية

تأتي بفئتين هذه السيارة :

1- سيارة تويوتا راش جي ال بسعر 76 ألف و 820 ريال سعودي.

2-أما سعر تويوتا راش أساسي ستاندرد فتبلغ 71 ألف و 990 ريال سعودي.