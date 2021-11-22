الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية، موديل مميز له قدرات فائقة، والقيادة لهذا الموديل يكون بمثابة الرحلة الأكثر إمتاع حيث تسير على الطرق بقوة عالية ولها تصميمها المميز، كما أنها تعتبر نموذج ممتاز من إنتاج أعرق شركات الإنتاج للسيارات، ومن خلال الاستعمال لتلك السيارة فأنت تستمتع بالكثير من التجهيزات سواء الأساسية أو التجهيزات الترفيهية والكمالية والتي تتوفر في نموذج لسيارة فارهة بتصميم أنيق ومميز، يتيح حرية التحرك بالسيارة والتكيف من خلالها مع مختلف الطرق مهما بلغت درجة صعوبتها فهي عن طريق قوة عجلاتها تتعامل بسلاسة مع الطرق الوعرة، وفيما يلي البيان التفصيلي الكامل عن أهم ما تمتاز به السيارة المتميزة تويوتا راش 2022 في السعودية

سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

السيارة التي يزيد البحث عن أهم التفاصيل عنها من ماركة عالمية مثل تويوتا راش 2022 في المملكة السعودية نظرا لما قد شاع عنها من تفاصيل عن أهم المواصفات التي تخص تلك السيارة الفارهة، والتي قد أعلن عن توفرها الأن بالأسواق وانتشار توكيلاتها بالكثير من معاض المملكة، وهذا ما قد دفع بالكثيرين للتعرف على أهم المعلومات عن سيارة تويوتا راش وهذا ما سنوضحه من خلال الآتي:

السيارة منتمية للطراز المسمى راش، وهو من أنواع السيارات من النوعية الرياضية ذات التصميم القوي.

المحرك قد تم إنتاجه بحيث يكون مزود بالاسطوانات الرباعية.

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ ألف وخمسمائة سي سي.

القوة للمحرك تبلغ مائة وثلاثة حصان.

العزم للدوران الخاص بالمحرك يبلغ مائة وستة وثلاثين نيوتن لكل متر.

العزم للدوران الخاص بالمحرك يبلغ مائة وستة وثلاثين نيوتن لكل متر. الناقل الحركي بلغ أربع سرعات بدرجات متفاوتة من مستويات السرعة.

المنظومة المعتمد عليها تحرك السيارة هي الجر الخلفي.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعوديةأسعار سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

التكلفة لشراء سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

السعر يبلغ ما قيمته حوالي مائة ألف ريال سعودي وهي متوفرة بمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية، وتتوفر سيارة تويوتا راش في مصر بالسعر ثلاثمائة خمسة وأربعين ألف جنيه مصري، وهو السعر السائد لها بمختلف المعارض السيارات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.