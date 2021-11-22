استعراض مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد تعرف على السعر في السعودية ومصر

تلقت تويوتا فورتشنر 2022 بعض المعدات الإضافية لعام 2022، حيث يكتسب البديل الرائد في مجموعة سيارات تويوتا على الطرق الوعرة التي غالبًا ما يتم تجاهلها كاميرا الرؤية المحيطية والمراقبة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية. حيث تنضم هذه الميزات إلى ميزات السلامة النشطة الحالية ومساعدة السائق مثل فرملة الطوارئ المستقلة والتحكم التكيفي في التطواف. وتكتسب جنبًا إلى جنب مع GXL متوسطة المدى، والتحكم في المناخ في المنطقة المزدوجة.

تويوتا فورتشنر 2022

يتضمن في السيارة زر SOS الذي يمكنه الاتصال بخدمات الطوارئ، بالإضافة إلى خدمة تتبع المركبات المسروقة.

حيث تتضمن قاعدة GX الآن أيضًا عنصر تحكم في إضاءة مجموعة العدادات.

وثم ارتفعت الأسعار بشكل طفيف، وشهدت أكبر زيادة حيث يبلغ سعره الآن 62945 دولارًا أمريكيًا قبل تكاليف القيادة على الطريق، بزيادة قدرها 1535 دولارًا.

وحتى نهاية يوليو 2021، باعوا فورد وميتسوبيشي حوالي ضعف عدد ايفرست و باجيرو سبورت نماذج مثل تويوتا فورتشنر لديه.

إن Isuzu MU-X هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا، على الرغم من أن Toyota Prado هي سيارة الدفع الرباعي الكبيرة المفضلة.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

تمتلك السيارة محرك لا تتوفر إلا مع 2.8 ليتر توربو ديزل أربع أسطوانات المحرك مع 150kW من السلطة و 500Nm من عزم الدوران. ويأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ودفع رباعي قابل للتحويل. وتستخدم السيارة 7.6 لتر / 100 كم في دورة المدينة والطرق السريعة المشتركة ADR. يحتوي على خزان وقود 80 لتر.

وبذلك يلزم إجراء الصيانة في السيارة كل ستة أشهر أو 10000 كيلومتر – أيهما يأتي أولاً. تم تحديد الحد الأقصى للخدمات الست الأولى بمبلغ 250 دولارًا لكل زيارة.

ثم يتم دعم Fortuner بضمان لمدة خمس سنوات غير محدود الكيلومترات.

و حصلت تويوتا فورتشنر 2022 على تصنيف أمان ANCAP بخمس نجوم، بناءً على اختبار HiLux ذي الصلة.

مميزات تويوتا فورتشنر 2022الأمان في السيارة Toyota Fortuner 2022

تأتي جميع موديلات تويوتا بقياسية مع معدات السلامة التالية:

نظام الكبح الطارئ المستقل الذي يتميز باكتشاف المشاة والدراج.

وتحذير الخروج عن المسار

ثم نظام تثبيت السرعة التكيفي

وكاميرا خلفية و حساسات خلفية لركن السيارة

ثم يمكن التعرف على إشارات المرور.

يمكنك التعرف على سعر مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022، او سيارة تويتا كرولا كروس 2022.

شاشة معلومات وترفيهية تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة.

ثم متوفر ايضا نظام Apple CarPlay السلكي و Android Auto

ثم يوجد نظام صوت بستة مكبرات صوت.

مقاعد الصف الثاني قابلة للطي بنسبة 60/40

صف ثالث قابل للطي الجانبي بنسبة 50/50

تكييف هواء أمامي وخلفي

صندوق تبريد مكيف الهواء.

شاشة عرض معلومات متعددة مقاس 4.2 إنش

ثلاثة مقابس طاقة بجهد 12 فولت

المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية

التحكم في نزول المنحدرات

مصابيح ضباب LED

ثم يوجد زجاج الخصوصية

باب خلفي كهربائي

ثم يوجد مقعد السائق كهربائي بثماني اتجاهات

مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي

ثم يوجد كاميرا الرؤية المحيطة

تنبيه حركة المرور الخلفية

السعر بالدولار الأمريكي 62945

السعر في مصر 988273 جنيه مصري.

مما يعادل السعر في لسعودية 236125 ريال سعودي.

السعر في الأمارات 231193 درهم إماراتي.

المميزات التكنولوجية في السيارةسعر تويوتا فورتشنر 2022