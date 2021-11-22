سعرها معقول.. شانجان السفن 2022 مواصفاتها وأسعارها في اسواق السعودية

سعرها معقول.. شانجان السفن 2022 مواصفاتها وأسعارها من أفضل تصميمات السيارات الجديدة والتي تتصدر القائمة بين منافسيها هي سيارة شانجان السفن 2022 فهي من السيارات المميزة والفريدة تمامًا وتتميز بصغر حجمها حيث أنها لا تسبب ازدحام مروري بالإضافة إلى أنها تتمتع بمميزات رائعة وسنوضح في مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني أهم مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الجديدة كليًا وتم إصدار ثلاثة فئات لنفس السيارة بمميزات مختلفة وسنوضح لكم عيوبها ومميزاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية. أهم مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية أهم مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية تم اصدار ثلاثة فئات من السيارة كل منهم بمواصفات مختلفة وسنقوم بعرض مواصفات كل فئة في السطور التالية. مواصفات الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن 2022 محرك السيارة رباعي الأسطوانات قوي سعته 1400 سي سي، عزم دورانه يصل إلى 135 نيوتن لكل متر ووقوته 101 حصان.

بالنسبة لناقل الحركة الخاص بها فهو مانيوال خماسي السرعات. مواصفات الفئة الثانية والثالثة A/T من سيارة شانجان السفن محركهما رباعي الأسطوانات سعته أكبر من الفئة الأولى حيث تبلغ 1500 سي سي بينما يدور بعزم دوران أقصاه 145 نيوتن لكل متر وقوته 107 حصان.

ناقل الحركة أيضًا خماسي السرعات مانيوال. مواصفات الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن 2022مواصفات الفئة الثانية والثالثة A/T من سيارة شانجان السفن وتشترك الثلاث فئات في بعض الصفات مثل الطول حيث يبلغ 4390 ميللي متر و1725 ميللي متر للعرض بينما الارتفاع يبلغ 1490 وسعة حقيبة السيارة الخلفية 382 لتر. مميزات سيارة شانجان السفن الجديدة مقاس الجنوط 14 بوصة بالإضافة لمكيف هواء وفرامل تمنع الانغلاق.

نظام الثبات بها إلكتروني والمصابيح الأمامية كهربائية مصنوعة من الهالوجين.

يتوفر بها شاشة معلوماتية تعمل باللمس ومرايا كهربائية من كل جانب.

بها بعض من وسائل الترفيه مثل البلوتوث، الوسائد الهوائية ومدخل لـ USB ونوعين من مكبرات الصوت.

الفئة الثالثة تتميز بمميزات إضافية خاصة بها تتمثل في جهاز يحذرك من المسافات الخلفية، خاصية تتحكم من خلالها في ارتفاع المقعد الأمامي، فتحة من السقف، شاشة وسائط معلوماتية مقاسها 7 بوصة.

يتوسط واجهة السيارة شعار شانجان مصنوع من الكروم اللامع.

متوفر منها 5 ألوان هم: الأسود، الأزرق، الفضي، الأحمر والأبيض. سعر سيارة شانجان السفن في السعودية مميزات سيارة شانجان السفن الجديدةسعر سيارة شانجان السفن في السعودية تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة بحوالي 32.900 ريال سعودي بينما الفئة الثانية والثالثة 36.900 ريال سعودي. الوسوم

سعرها معقول.. شانجان السفن 2022 مواصفاتها وأسعارها من أفضل تصميمات السيارات الجديدة والتي تتصدر القائمة بين منافسيها هي سيارة شانجان السفن 2022 فهي من السيارات المميزة والفريدة تمامًا وتتميز بصغر حجمها حيث أنها لا تسبب ازدحام مروري بالإضافة إلى أنها تتمتع بمميزات رائعة وسنوضح في مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني أهم مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الجديدة كليًا وتم إصدار ثلاثة فئات لنفس السيارة بمميزات مختلفة وسنوضح لكم عيوبها ومميزاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية. أهم مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية أهم مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية تم اصدار ثلاثة فئات من السيارة كل منهم بمواصفات مختلفة وسنقوم بعرض مواصفات كل فئة في السطور التالية. مواصفات الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن 2022 محرك السيارة رباعي الأسطوانات قوي سعته 1400 سي سي، عزم دورانه يصل إلى 135 نيوتن لكل متر ووقوته 101 حصان.

بالنسبة لناقل الحركة الخاص بها فهو مانيوال خماسي السرعات. مواصفات الفئة الثانية والثالثة A/T من سيارة شانجان السفن محركهما رباعي الأسطوانات سعته أكبر من الفئة الأولى حيث تبلغ 1500 سي سي بينما يدور بعزم دوران أقصاه 145 نيوتن لكل متر وقوته 107 حصان.

ناقل الحركة أيضًا خماسي السرعات مانيوال. مواصفات الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن 2022مواصفات الفئة الثانية والثالثة A/T من سيارة شانجان السفن وتشترك الثلاث فئات في بعض الصفات مثل الطول حيث يبلغ 4390 ميللي متر و1725 ميللي متر للعرض بينما الارتفاع يبلغ 1490 وسعة حقيبة السيارة الخلفية 382 لتر. مميزات سيارة شانجان السفن الجديدة مقاس الجنوط 14 بوصة بالإضافة لمكيف هواء وفرامل تمنع الانغلاق.

نظام الثبات بها إلكتروني والمصابيح الأمامية كهربائية مصنوعة من الهالوجين.

يتوفر بها شاشة معلوماتية تعمل باللمس ومرايا كهربائية من كل جانب.

بها بعض من وسائل الترفيه مثل البلوتوث، الوسائد الهوائية ومدخل لـ USB ونوعين من مكبرات الصوت.

الفئة الثالثة تتميز بمميزات إضافية خاصة بها تتمثل في جهاز يحذرك من المسافات الخلفية، خاصية تتحكم من خلالها في ارتفاع المقعد الأمامي، فتحة من السقف، شاشة وسائط معلوماتية مقاسها 7 بوصة.

يتوسط واجهة السيارة شعار شانجان مصنوع من الكروم اللامع.

متوفر منها 5 ألوان هم: الأسود، الأزرق، الفضي، الأحمر والأبيض. سعر سيارة شانجان السفن في السعودية مميزات سيارة شانجان السفن الجديدةسعر سيارة شانجان السفن في السعودية تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة بحوالي 32.900 ريال سعودي بينما الفئة الثانية والثالثة 36.900 ريال سعودي.

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