سيارة كيا سيدونا 2022 Sedona minivan الجيل الرابع المواصفات والأسعار

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سيارة كيا سيدونا 2022 Sedona minivan الميني فان الجديدة من كيا تقدم العديد من المميزات الرائعة لمحبي السيارات صغيرة الحجم نسبياً، لكنها تتسع ل 8 أشخاص، من خلال تضمنها 3 صفوف للمقاعد وقابلة مقاعد الصف الثاني والثالث للطي للحصول على مساحة كبيرة بالمقصورة الداخلية، كيا سيدونا 2021 إقتصادية في الوقود، ومزودة بأحدث وسائل الترفية وأنظمة الأمان، ومصنعة من أجود الخامات، قيادتها مريحة على الطريق، ومعها ضمان يصل إلى 10 سنوات دعونا نتعرف على مواصفات 2022 Sedona minivan بالتفصيل والأسعار العالمية.سيارة كيا سيدونا 2022 Sedona minivan الجيل الرابع
تصميم كيا سيدونا الجيل الجديد أصبح أكثر رقي، وقوة وتتفوق على معظم منافسيها من ذات الفئة في قدرتها الكبيرة علي توفير الوقود، حصلت على تقييمات عالية في الأمان، وتلقي الصدمات، تتسع المقصورة الداخلية ل سبع أو ثمن أشخاص، مقاعد الصف الأول والثاني أكثر راحة واتساع من الصف الثالث، المقاعد مبطنة جيداً من القماش عالي الجودة مع إمكانية استبداله بالجلد في الفئات الأعلى.تصميم كيا 2022 Sedona minivan
المقاعد مزودة بمساند رأس وأرجل مريحة جداً، ونظام تدفئة مقاعد الصف الأول والثاني، التصميم الداخلي مبهر، لواحة العدادات متطورة، تحتوي السيارة على 18 حامل للأكواب، وأماكن لتخزين الأشياء صغيرة الحجم، تعزل ضوضاء الطريق بشكل كبير، لكن مازال يمكن الشعور بصوت المحرك.
- مساحة التحميل الخلفية كبيرة جداً، بقياس 33،5 قدم، وعند الرغبة في الحصول على مساحة أكبر نطوي مقاعد الصف الثالث فتصبح المساحة 75،2 قدم.
- تحتوي كيا سيدونا 2022 أنظمة ترفية رائعة من شاشة 9 بوصة تعمل باللمس، يسهل التعامل معها، وأبل كاربلاي وأندرويد أوتو، و6 مكبرات للصوت واضحة بتقنية حديثة، المقاعد الخلفية يوجد بها شاشات عرض بقياس 11.6 بوصة حتى يستطيع الأطفال مشاهدة أفلام الكرتون خلال الطريق حتى لايشعرون بالضيق، ويكونوا أكثر هدوءاً.
تأتي سيارة سيدونا 2022 بمحرك رائع يمنحها أداء متميز على الطريق وفي نفس الوقت يوفر في استهلاك الوقود، سداسي أسطوانات V تصل قوته إلى 276 حصان، مع ناقل حركة متعدد السرعات أتوماتيكي، بقوة دفع أمامي 3300 سي سي.سعر كيا سيدونا 2022 ميني فان
يوجد منها أكثر من فئة، الأساسية والأعلي، سعر سيدونا 2022 العالمي هو 30،400 دولار، فئة ال EX ب 33،700 دولار، والأعلى في الفئات جميعا SX ب 41،500 دولار، السعر تقريبي في المملكة للفئة الأساسية ب 114،017 ريال.
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سيارة كيا سيدونا 2022 Sedona minivan الميني فان الجديدة من كيا تقدم العديد من المميزات الرائعة لمحبي السيارات صغيرة الحجم نسبياً، لكنها تتسع ل 8 أشخاص، من خلال تضمنها 3 صفوف للمقاعد وقابلة مقاعد الصف الثاني والثالث للطي للحصول على مساحة كبيرة بالمقصورة الداخلية، كيا سيدونا 2021 إقتصادية في الوقود، ومزودة بأحدث وسائل الترفية وأنظمة الأمان، ومصنعة من أجود الخامات، قيادتها مريحة على الطريق، ومعها ضمان يصل إلى 10 سنوات دعونا نتعرف على مواصفات 2022 Sedona minivan بالتفصيل والأسعار العالمية.سيارة كيا سيدونا 2022 Sedona minivan الجيل الرابع
تصميم كيا سيدونا الجيل الجديد أصبح أكثر رقي، وقوة وتتفوق على معظم منافسيها من ذات الفئة في قدرتها الكبيرة علي توفير الوقود، حصلت على تقييمات عالية في الأمان، وتلقي الصدمات، تتسع المقصورة الداخلية ل سبع أو ثمن أشخاص، مقاعد الصف الأول والثاني أكثر راحة واتساع من الصف الثالث، المقاعد مبطنة جيداً من القماش عالي الجودة مع إمكانية استبداله بالجلد في الفئات الأعلى.تصميم كيا 2022 Sedona minivan
المقاعد مزودة بمساند رأس وأرجل مريحة جداً، ونظام تدفئة مقاعد الصف الأول والثاني، التصميم الداخلي مبهر، لواحة العدادات متطورة، تحتوي السيارة على 18 حامل للأكواب، وأماكن لتخزين الأشياء صغيرة الحجم، تعزل ضوضاء الطريق بشكل كبير، لكن مازال يمكن الشعور بصوت المحرك.
- مساحة التحميل الخلفية كبيرة جداً، بقياس 33،5 قدم، وعند الرغبة في الحصول على مساحة أكبر نطوي مقاعد الصف الثالث فتصبح المساحة 75،2 قدم.
- تحتوي كيا سيدونا 2022 أنظمة ترفية رائعة من شاشة 9 بوصة تعمل باللمس، يسهل التعامل معها، وأبل كاربلاي وأندرويد أوتو، و6 مكبرات للصوت واضحة بتقنية حديثة، المقاعد الخلفية يوجد بها شاشات عرض بقياس 11.6 بوصة حتى يستطيع الأطفال مشاهدة أفلام الكرتون خلال الطريق حتى لايشعرون بالضيق، ويكونوا أكثر هدوءاً.
تأتي سيارة سيدونا 2022 بمحرك رائع يمنحها أداء متميز على الطريق وفي نفس الوقت يوفر في استهلاك الوقود، سداسي أسطوانات V تصل قوته إلى 276 حصان، مع ناقل حركة متعدد السرعات أتوماتيكي، بقوة دفع أمامي 3300 سي سي.سعر كيا سيدونا 2022 ميني فان
يوجد منها أكثر من فئة، الأساسية والأعلي، سعر سيدونا 2022 العالمي هو 30،400 دولار، فئة ال EX ب 33،700 دولار، والأعلى في الفئات جميعا SX ب 41،500 دولار، السعر تقريبي في المملكة للفئة الأساسية ب 114،017 ريال.
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