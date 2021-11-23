سيارة تويوتا سيينا toyota sienna 2021 ميني فان عائلية وتوفر في الوقود

سيارة تويوتا سيينا toyota sienna 2021 هي الأختيار الأمثل إذا كنت تبحث عن سيارة ميني فان عائلية، ذات مساحة راحبة، وقوية على الطريق، قيادتها ممتعة، للخروج في رحلات عائلية أو مع الأصدقاء لقضاء وقت ممتع معا، لأكبر وقت دون الشعور بالتعب في الطريق، أو الممل، لأن مقصورتها الداخلية راقيه جداً، المقاعد مبطنة ومصنوعة من أجود الخامة، ويوجد مسافة كبيرة بين صفوف المقاعد، مع أحدث تقنيات الترفيه، من شاشة لمس، ومكبرات صوت مذهلة، والأهم من ذلك السيارة إقتصادية في الوقود بشكل مذهل، فما هي أهم مواصفاتها، وأسعارها في الأسواق المحلية والعالمية تابعونا.

سيارة تويوتا سيينا toyota sienna 2021 ميني فان عائلية

تصميم السيارة الداخلى رائع ومميز ويعتبر تغير كبير عن الطرازات السابقة من نفس الفئة، يتسع ل 8 مقاعد، متاح أيضا فئات 7 مقاعد فقط على حسب الطلب، المقاعد الأمامية والخلفية مبطنة بشكل جيد، ليشعر الركاب بالراحة، الطراز الأساسي مصنوع من القماش، والفئة الأعلى من الجلد، وفي كلا الحالتين الخامات ممتازة، تدعم المقاعد أيضا نظام التدفئة لتكيف مع تقلبات الطقس المختلفة، بجانب التكيف المزدوج.

تصميم تويوتا سيينا 2021

الشكل الخارجي toyota sienna 2021 أصبح أكثر جرأة، وجاذبية مع شبكة عريضة في الأمام، ومصابيح أمامية رائعة على غرار سيارة هايلاندر، لذا عندما تشاهد السيارة للوهلة الأولى ستلاحظ أنها تشبه طراز الكروس أوفر، من الداخل التصميم تم تعديلة بشكل ملحوظ، لكن مع الحفاظ على الطابع العائلي.

أنظمة أمان toyota sienna 2021

تصنف toyota sienna 2021 أنها من أفضل سيارات الميني فان، السيارة مجهزة بأحدث أنظمة الأمان لمساعدة قائد السيارة على القيادة بكل سلاسة وتجنب مخاطر الطريق، من تصادمات، والسير على مختلف أنواع الطرق دون مواجهة أي تحديات، سواء منحدرات أو تلال، حتى أنها تستطيع السير على الثلوج مع نظام الدفع الرباعي.

محرك سيارة تويوتا سيينا toyota sienna 2021

توفير الوقود هو أحد المميزات الهامة في أي سيارة، وقوة المحرك، toyota sienna 2021 تمتلك محرك إقتصادي بقوة 246 حصان، يستهلك 7،1 لتر من البنزين كل 100 كيلو متر، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، ليس ذلك فقط بل تملك محركين يعملا بالكهرباء، وبطارية تدعم الشحن الذاتي، وأوضاع مختلفة للقيادة.

أسعار تويوتا سيينا 2022

متاح من السيارة 5 فئات مختلفة الأساسية والطرازات الأعلي وهي ” LE/XLE/XSE/LIMITED/PLATINUM” الأسعار كالتالي، مع ملاحظة أنها تقريبيه: