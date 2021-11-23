الوحش الاسطوري تويوتا تندرا 2022 الجديدة شوف مواصفاتها واسعارها في الاسواق

مواصفات السيارة تويوتا تندرا 2022 كشفت شركة تويوتا في منتصف سبتمبر الماضي حيث أعلنت عن تطوير كبير في السيارة لتستهلك أقل قدر من الوقود ومحرك يعمل بالغاز فقط وهي السيارة التي بنتظرها الجميع وذلك بسبب إمكانيات السيارة العالية، سواء المحرك أو المواصفات الخارجية والكماليات الموجودة داخل السيارة وأيضاً بعد الصور التشويقية للنسخة العملاقة علي الإنترنت حيث تنافس شركة تويوتا بهذه السيارة العديد من شركات السيارات الكبيرة مثل دودج رام، فورد، و شيفروليه ،سيلفرادو العملاقة وقد تألق إسم شركة تويوتا في الوقت الحالي داخل أسواق السيارات العالمية.

بعد طرح شركة تويوتا اليابانية ضمن موديلاتها الجديدة لعام 2022 السيارة سنتعرف في السطور التالية بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بأسعار ومواصفات السيارة وهي كالتالي:

من السمات الرئيسية لتويوتا 2022 أنها من صنع شركة يابانية شهيرة تحب أن تكون شركات أكثر إنتاجية وتبحث دائمًا عن تحديث وتطوير أنواع السيارات المختلفة التي تنتجها.

تتكون السيارة تويوتا تندرا 2022 من سلسلة من الكبائن المزدوجة ويطلق على تصميمها الخارجي اسم التصميم العضلي في عالم تصميم جسم السيارة وهناك العديد من التقنيات التي تعمل على توفير سلامة قيادة كاملة لهذه السيارة وهذا هو أكثر ما يميز ذلك.

من سلسلة من الكبائن المزدوجة ويطلق على تصميمها الخارجي اسم التصميم العضلي في عالم تصميم جسم السيارة وهناك العديد من التقنيات التي تعمل على توفير سلامة قيادة كاملة لهذه السيارة وهذا هو أكثر ما يميز ذلك. تقدر قوة محرك هذه السيارة بحوالي أربعمائة وسبعة وثلاثين حصانًا ، وهذا المحرك ضخم جدًا.

إضافة هيكل جديد ، خيارات مهمة متاحة لعشاق الرياضة متوفرة كملحقات في السيارة وهي من أفضل الإضافات.

تتوفر السيارة أيضًا في شكلين فريدين وتتكون من أربعة أبواب

وسبعة خيارات مع شبكة وثمانية تصاميم للعجلات وتتراوح أحجام العجلات من ثمانية عشر إلى عشرين بوصة

شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات مثبتة داخل الجهاز.

المصابيح الخلفية للسيارة على شكل حرف C ونوع الإضاءة هو LED.

نظام السيارة متوافق مع Android Auto wireless و Apple CarPlay و Wi-Fi.

تحتوي تويوتا تندرا 2022 على كونسول مركزي سميك وناعم جذاب وشكل جميل.

وجود وحدة تحكم مركزية في السيارة تستخدم لأغراض مختلفة.

بالنسبة لمقاعد تويوتا تندرا ، الخلفية والأمامية ، فهي مجهزة بوظيفة التبريد والتدفئة.

تتوفر مصابيح أمامية والمصابيح خلفية وتلك المصابيح نوعها ليد الموفر للطاقة

سقف السيارة تندرا مصنوع من الزجاج البانورامي.

النافذة الخلفية للسيارة من النوع القابل للطي.

يوجد العديد من مساحات التخزين في السيارة.

تحتوي السيارة على قاعدة شحن لاسلكية.