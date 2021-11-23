انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة كليًا في عالم السيارات بأحدث التصميمات الجبارة

انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للموديل الجديد لسيارة تويوتا موديل 2022، وهو ما برز بعض التساؤلات حول المواصفات الجديدة للسيارة، وكانت شركة تويوتا قد أطلقت السيارة من قبل في أمريكا وأفريقيا وأستراليا وبلاد الشرق الأوسط باسم موديل “ياريس” وفي السوق الآسيوي تحت اسم “فيوس”، وتتشابه السيارة مع المواصفات الخاصة لسيارة سوزوكي سيارز. انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة كليًا مواصفات سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة كليًا نقدم إليكم عدد من المميزات الخاصة بسيارة تويوتا بيلتا موديل 2022: يتمتع الموديل الجديد من السيارة ببعض المواصفات الرائعة، والتى يتذكر لكم بعضها في السطور الآتية:

تحتوى السيارة على محرك له أربع الأسطوانات، بحجم 1.5 لتر 1500 سي سي.

ليسير بسرعة تصل إلى 105 حصان، وقوة دوران حوالى 138 نيوتن/ متر.

ويتميز المحرك بارتباطه بجهاز ينقل للحركة أوتوماتيك ويعمل بـ 4 سرعات.

أيضًا تعمل السيارة عن طريق جر العجلات للأمام.

ويبلغ حجم صندوق تخزين السيارة في الخلف حوالى 495 لتر.

أما حجم خزان الوقود فيصل إلى 42 لتر.

وتتراوح سرعة السيارة بين 0 وحتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 12 ثانية.

وتشمل السيارة بعض وسائل الأمان والتى منها: نظام EBD لتحريك الفرامل إلكترونيًا، ووسائد هوائية، ونظام يعمل ضد السرقة ويسمى إيموبليزر.

وقد تم تزويد السيارة ببعض المميزات والتى منها، وقف المحرك، ومصابيح في أمام السيارة وخلفها بسبب الضباب، كما تستطيع من خلالها السيطرة على وضع الإضاءة.

ويبلغ حجم جنوط السيارة حوالى 16 بوصة والتى تظهر بشكل رياضي وجذاب، وكذلك بعض الأنظمة التى تساعد الفرامل.

كما تحتوى السيارة على مرآة للتعتيم أوتوماتيك داخليًا، وتصنع مقابض السيارة الخارجية من الكروم. أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية يبحث العديد من الأشخاص فى جميع الوطن العربى عن أسعار السيارة اليابانية تويوتا بيلتا موديل 2022، والتى لم يتم الإعلان عن سعرها حتى الوقت الحالى، كما أن شركة الصنع لم تصدر أى تفاصيل جديدة أو أخبار تتعلق بالسيارة أو الوكلاء الذي تستطيع شراء السيارة منهم، هم فقط اكتفوا بالإعلان عن المواصفات التى تتمتع بها السيارة. الوسوم

انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للموديل الجديد لسيارة تويوتا موديل 2022، وهو ما برز بعض التساؤلات حول المواصفات الجديدة للسيارة، وكانت شركة تويوتا قد أطلقت السيارة من قبل في أمريكا وأفريقيا وأستراليا وبلاد الشرق الأوسط باسم موديل “ياريس” وفي السوق الآسيوي تحت اسم “فيوس”، وتتشابه السيارة مع المواصفات الخاصة لسيارة سوزوكي سيارز. انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة كليًا مواصفات سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 انطلاق تويوتا بيلتا 2022 الوحش اليابانى الجديدة كليًا نقدم إليكم عدد من المميزات الخاصة بسيارة تويوتا بيلتا موديل 2022: يتمتع الموديل الجديد من السيارة ببعض المواصفات الرائعة، والتى يتذكر لكم بعضها في السطور الآتية:

تحتوى السيارة على محرك له أربع الأسطوانات، بحجم 1.5 لتر 1500 سي سي.

ليسير بسرعة تصل إلى 105 حصان، وقوة دوران حوالى 138 نيوتن/ متر.

ويتميز المحرك بارتباطه بجهاز ينقل للحركة أوتوماتيك ويعمل بـ 4 سرعات.

أيضًا تعمل السيارة عن طريق جر العجلات للأمام.

ويبلغ حجم صندوق تخزين السيارة في الخلف حوالى 495 لتر.

أما حجم خزان الوقود فيصل إلى 42 لتر.

وتتراوح سرعة السيارة بين 0 وحتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 12 ثانية.

وتشمل السيارة بعض وسائل الأمان والتى منها: نظام EBD لتحريك الفرامل إلكترونيًا، ووسائد هوائية، ونظام يعمل ضد السرقة ويسمى إيموبليزر.

وقد تم تزويد السيارة ببعض المميزات والتى منها، وقف المحرك، ومصابيح في أمام السيارة وخلفها بسبب الضباب، كما تستطيع من خلالها السيطرة على وضع الإضاءة.

ويبلغ حجم جنوط السيارة حوالى 16 بوصة والتى تظهر بشكل رياضي وجذاب، وكذلك بعض الأنظمة التى تساعد الفرامل.

كما تحتوى السيارة على مرآة للتعتيم أوتوماتيك داخليًا، وتصنع مقابض السيارة الخارجية من الكروم. أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية يبحث العديد من الأشخاص فى جميع الوطن العربى عن أسعار السيارة اليابانية تويوتا بيلتا موديل 2022، والتى لم يتم الإعلان عن سعرها حتى الوقت الحالى، كما أن شركة الصنع لم تصدر أى تفاصيل جديدة أو أخبار تتعلق بالسيارة أو الوكلاء الذي تستطيع شراء السيارة منهم، هم فقط اكتفوا بالإعلان عن المواصفات التى تتمتع بها السيارة.

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