عروض البنك الاهلي للسيارات في السعودية 2021 الجمعة البيضاء تقترب

تعرف على عروض البنك الاهلي للسيارات حيث يوفر البنك الأهلي السعودي بصورة مستمرة الكثير من العروض للسيارات بمختلف أنواعها والموديلات الخاصة بها، ونوفر لكم عبر السطور التالية عدد من أهم هذه العروض، مع القسط الشهري الذي يتم دفعه في كل عرض منهم، الرسوم الإدارية التي يجب دفعها، الدفعة الأولى، وغيرها من تفاصيل خاصة بالعروض التأجيرية التي يوفرها هذا البنك المشهور في المملكة.

عروض البنك الاهلي للسيارات

هناك الكثير من العروض التي تتوفر للسيارات عبر البنك الأهلي ومنها ما يلي:

مازدا CX-9 : يمكنك الحصول على هذه السيارة الرائعة، وتحويل راتبك على البنك الأهلي، وبالتالي سوف يكون مقدار القسط الشهري هو 1.666 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40% من ثمن السيارة، الرسوم الإدارية 1%، معدل النسبة السنوي 7.85%.

يمكنك الحصول على هذه السيارة الرائعة، وتحويل راتبك على البنك الأهلي، وبالتالي سوف يكون مقدار القسط الشهري هو 1.666 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40% من ثمن السيارة، الرسوم الإدارية 1%، معدل النسبة السنوي 7.85%. مازدا 6: عند الحصول عليها عبر تحويل الراتب على البنك الأهلي، سوف يكون مقدار القسط الشهري 1.179 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40% من سعر السيارة، الرسوم الإدارية 1%، معدل النسبة السنوي 7.91%.

تويوتا راش: يمكنك الحصول عليها، وعند تحويل الراتب على البنك الأهلي سوف يكون القسط الشهري 974 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40% من سعر السيارة، الرسوم الإدارية 0%، معدل النسبة السنوي 7.23%.

يمكنك الحصول عليها، وعند تحويل الراتب على البنك الأهلي سوف يكون القسط الشهري 974 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40% من سعر السيارة، الرسوم الإدارية 0%، معدل النسبة السنوي 7.23%. تويوتا يارس: للحصول عليها وتحويل الراتب على البنك الأهلي يكون القسط الشهري 627 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40%، الرسوم الإدارية 0%، معدل النسبة السنوي 4.43%.

عروض مازداعروض تويوتاعروض هيونداي المجدوعي

تتوفر الكثير من عروض السيارة هيونداي ومنها ما يلي:

هيونداي كونا: يمكنك الحصول على هذه السيارة وتحويل راتبك على البنك الأهلي، ويكون مقدار القسط الشهري 1.112 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40%، الرسوم الإدارية 0%، معدل النسبة السنوي 4.3%.

يمكنك الحصول على هذه السيارة وتحويل راتبك على البنك الأهلي، ويكون مقدار القسط الشهري 1.112 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة 40%، الرسوم الإدارية 0%، معدل النسبة السنوي 4.3%. هيونداي كريتا: يمكنك تحويل راتبك على البنك الأهلي والحصول عليها، مقدار القسط الشهري الذي يتم دفعه هو 997 ريال سعودي، الدفعة الأولى 0%، الدفعة الأخيرة التي يتم دفعها 40% من سعر السيارة، الرسوم الإدارية 0%، معدل النسبة السنوي 4.32%.

يمكنك الحصول على أي عرض سيارة بدون تحويل راتبك على البنك، ولكن سوف يكون مقدار القسط الشهري أكبر، وكذلك معدل النسبة السنوي.