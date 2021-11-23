المارد الصيني.. سيارة جيلي بين راي الجديدة تعرف على المواصفات والأسعار وبالتقسيط

تتألق سيارة جيلي بين راي بإصداراتها الممتازة والجذابة التي تجذب الملايين لشرائها، والآن تألق المارد الصيني جيلي بين راي داخل المملكة العربية السعودية خلال عدد من الإصدارات التنافسية ، كما أن السيارة تأتي بسعة محرك مقداره 1000 سي سي تيربو ويقوم هذا المحرك بتوليد كمية ممتازة من الطاقة والقوة بمقدار 134 حصان، كما تحتوي على ناقل حركة يعمل أتوماتيكي ويحتوي على 6 من السرعات، وتبلغ أقصى سرعة لدى السيارة 200 كيلو متر في الساعة.

وتأتي السيارة بعدد من الموديلات والفئات التي تناسب الكثير من محبي المغامرة وتحتوي السيارة على درجة أمان كبيرة جدًا للسائق والركاب أيضًا وبها برنامج ثبات إلكتروني وأيضًا تحتوي على نظام تحذير ومثبت سرعة، كما أن الأبواب تقفل مع استشعار السرعة، كما أن السيارة مدعمة بنظام فتح أقفال الأبواب عند حدوث حوادث وتحتوي على كاميرا خلفية و6 وسائد هوائية تعمل على توفير أقصى حماية شاملة للسيارة.

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات سيدان.

نوع دفع العجلات أمامي.

تحتوي على حجم محرك بسعة 1 لتر.

تحتوي على 3 أسطوانات لتوليد قوة 163 حصان.

ناقل الحركة في سيارة جيلي بين راي بيسك ناقل أوتوماتيك.

يحتوي الناقل على 6 سرعات.

تستخدم السيارة الوقود البنزيني.

تستهلك السيارة لتر واحد من البنزين عند السير مسافة 20.9 كيلو متر.

تحتوي على العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا.

يبدأ سعر جيلي بيسك 62.485 ريال سعودي.

مواصفات سيارة جيلي بين راي بيسك 2022عروض سيارات جيلي بالتقسيط عبد اللطيف جميل

أطلقت شركة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات عروض جديدة على سيارات جيلي 2022 بالمملكة العربية السعودية بداية من شهر 10 الماضي ومستمر حتى الآن نهاية شهر نوفمبر الحالي، وداخل العرض موجود عدد 5 سيارات وبالتقسيط، حيث يمكنك الآن وبكل سهولة الحصول على السيارة إلكترونيًا من خلال الاتصال برقم الشركة مباشرة والاستفسار عن السيارة وملء نموذج طلب التمويل.

المارد الصيني جيلي 2022 بالأسعار

يمكنك الآن التقسيط واختيار السيارة التي تناسبك ومن السيارات الموجودة داخل العرض الآتي: