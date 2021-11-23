لازالنا نتابع عروض وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية. واليوم نتابع عروض آخر العام من شركة العيسائي وكيل شركة ميتسوبيشي في السعودية. على كل من سيارات اكليبس كروس 2022، وباجيرو موديل 2022 وزاندر موديل 2022 والذي سنشرح العرض في السطور القادمة.

أسعار سيارات ميتسوبيشي في عرض آخر العام 2021

بالنسبة لأسعار السيارات الموجودة في العراض فنبدأ بسعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 حيث يبدأ سعرها من 92 و 600 ألف ريال سعودي شامل الضريبية، اما عن سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 فسعرها يبدأ من 132850 ألف ريال سعودي وهذا أيضًا شامل الضريبة، أما عن سعر سيارة زاندر موديل 2022 ميتسوبيشي فهي في العرض تبدأ من 73050 ريال سعودي شامل الضريبة. ننتقل الآن عزيزي القارئ إلى ما يوجد في العرض.

أولًا تحصل مجانًا عند شراء أي من السيارات السابقة الذكر مجانًا على باقة خدمات صيانة لمدة سنتين أو 40 ألف كيلومتر أيهما أسبق. مجانًا تحصل على خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 أعوام.

لا تفوتها عروض العيسائي على سيارات زاندر وباجيرو واكليبس كروس لنهاية العام 2022

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نظرة عن السيارات في العرض ولنبدأها بسيـارة ميتسوبيشي اكلبس كروس 2022 في السعودية

نبدأها بـ سعة المحرك /لتر: 1.5 سيلندرات 4 نوع الدفع/الجر Front Wheel Drive (سعة خزان الوقود (لتر 63(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم 7.0 نوع الوقود: بنزين. قوة المحرك (حصان): 147. (عزم الدوران (نيوتن متر: 250. ناقل الحركة.CVT (السرعة القصوى (كم / ساعة: 180

عدد المقاعد: 5 مقاعد. (التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية)” 9.3 قياسات (الطول (متر: 4.547. (عرض (متر. 1.805.(ارتفاع (متر 1.685

(قاعدة العجلات (متر. 2.670 . (سعة صندوق السيارة (لتر . 657 .الميزات – ميتسوبيشي اكلبس كروس 2022 1.5T GLX.

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 في السعودية

التصميم أنيق بلا تكلف ومظهرها قوي ومتين. تحتوي على 5 أبواب GLS بمحرك سعته 3.8 لتر مبينة مع التجهيزات الاختيارية / مقاعد جلدية سوداء التجهيزات قد تختلف تبعًا للسوق. وهناك طابع رياضي للسيارة. فهي أنيقة بقدر ما هي فسيحة وتمنح المقصورة الداخلية الرحية للسيارة باجيرو ركوبا مريحًا. وبها ترتيبات مقاعد متنوعة النقل الخاصة بك . فيمكنك ازالة المقاعد كليًا لتحظةى بأرضية مقصورة ملائمة. يصل وزن السيارة 2165 كجم. ويصل وزن السيارة بكامل الحمولة 2765 كجم. السرعة القصوى 200 كم / الساعة. والمحرك MIVEC سعة 3.8 لتر 6 اسطوانات بشكل V و24 صمام بعمود كاملة علوي مفرد (6G75). وسعة المحرك 3828 سم3. وسعة خزان الوقود 88.

زاندر موديل 2022 ميتسوبيشي في السعودية مواصفات نبذة قصيرة

محركMIVEC سعة 1.5 لتر سريع الاستجابة : ينتج عن محرك البنزين ذو كامات علوية مزدوجة (DOHC) مع 16 صماماً والمزود بنظام MIVEC (نظام التحكم الإلكتروني المبتكر في توقيت الصمام من ميتسوبيشي (قوة وافرة تجدها رهن إشارتك، وهي أكثر من كافية لحمل 7 أشخاص بالغين فوق جبال شديدة الانحدار بسهولة تامة. تم الحد من الاهتزاز والضوضاء الصادرة عن المحرك إلى حد كبير بفضل تركيبة المحرك عالية الجودة التي تضمن تجربة قيادة هادئة.

ركوب مستقر ومريح في زاندر موديل 2022 ميتسوبيشي في السعودية

تحكم دقيق بالسيارة والثبات على الطريق، وراحة ركوب من الدرجة الأولى من خلال نظام التعليق المدعوم جيداً مع ماصات صدمات عالية الأداء ذات تصميم مثالي. كذلك سهولة المناورة: قد تكون إكسباندر ذات مساحة داخلية رحبة وواسعة، إلا أنها تتميز برشاقة لافتة أثناء القيادة تضاهي سيارة أصغر حجماً بكثير. بمقدورك الانعطاف في شوارع المدينة بسهولة تامة ودخول أفضل الأماكن في مواقف السيارات المزدحمة. نقـاط نمط القيادة االقتصادي ECO : تشري هذه النقاط إىل قيادتك للسيارة بأسلوب صديق للبيئة خالل فرتة زمنية محددة. كلما زادت األوراق الخرضاء، كلما ساهمت في المحافظة عىل البيئة.