الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً بمواصفات وأسعار ولا في الخيال

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية من الأمور التي يهتم بها كل من هو مقبل على الشراء لسيارة جديدة وبالأخص هذا الموديل والذي يحمل أهمية في عالم السيارات بسبب أن تلك السيارة تحوي الكثير من المواصفات، والتي من الممكن أن تكون هي الدافع لاقتناء مثل تلك السيارة المميزة موديل فورتشنر للعام ألفين اثنين وعشرين، وأما ما يتعلق بالسيارة وتكلفة الشراء لها نتحدث بمزيد من التفصيل بالآتي من السطور القادمة.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية تعد أكثر ما يمثل عامل من عوامل الجذب للتعرف على هذا الموديل بشكل أكثر دقة قبل الإقبال على اقتنائها حيث أن ما تتمتع به من حيث المواصفات المتميزة يعد هو الأكثر تمييز لها حيث تحوي نوعين من التجهيزات وهما التجهيزات الأساسية، والتجهيزات الكمالية، وعلى نحو من الإيضاح نقدم مواصفات أساسية تتمتع بها تلك السيارة.

مواصفات أساسية في سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية

السيارة تتمتع بالكثير من التجهيزات والتي تعد الأساس الداعم والمميز لهذا الموديل العالمي من إنتاج أقوى وأضخم شركات الإنتاج لأفضل موديلات السيارات وهي من طراز ياباني رفيع أهم مميزاته ما يلي:

المقدمة الخاصة بالسيارة لها عرض مناسب وأنيق.

المدخل للسيارة رحب ومتسع.

المحرك يستهلك اثنين ونصف لتر وأربعة سلندر.

قوة المحرك مائة أربعة وستين حصان.

التصميم يبدو أقوى من الخارج

المقاعد مريحة وتحرك السيارة يكون بأعلى معدلات من القوة والثبات.

تتوفر الفتحات من الناحية السفلية وهي للتهوية.

الصدام المتواجد في الأمام لونه فضي.

تتوفر الكشافات الخلفية من نوعية ليد.

الجنوط الخاص بالعجلات من النوع الرياضي ومصنع من خام ألومنيوم معدني.

يتوفر مبدل خاص بالسرعات والمقاعد قد تم تغليفها بالجلد

تكلفة شراء سيارة فورتشنر

تلك السيارة متوفرة بعدد من الفئات وكل فئة لها مستواها السعري، والفئة الأولى منها تعد متوفرة بالسعر مائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي، وبينما الفئة الثانية من متوفرة بالسعر مائة سبعة وعشرين ألف ريال سعودي.