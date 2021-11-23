العرض الجبا عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 وأحدث مواصفاتها أسعارها في السعودية

عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 وأحدث مواصفاتها، من السيارات الجديدة التي أثارت ضجة كبيرة في الأسواق السعودية سوزكي فيتار لما تحمله من مميزات هائلة وطراز وشكا خارجي رائع، وتناسب كافة الفئات كما أنها تتناسب بشكل كبير مع العائلات، ويترقب ألاف الأشخاص طرحها بالأسواق، وهي من الإصدارات الحديثة لشركة تويوتا اليابانية التي تتميز بالجودة والدقة العالية في صناعة السيارات العالمية، فعند القيام بعمل مقارنة بين سيارة سوزكي فيتار 2022 وبين أي نوع سيارة أخرى فقد نجد أنها من أفضل السيارات التي بإمكانك شرائها بكل سهولة دون عناء، وسوف نتعرف معاً على مواصفات وسعر سيارة سوزكي. عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 قد تبلغ قيمة القسط الشهري 1.472 ريال سعودي .

ويتم تقسيط السيارة بدون مقدم .

ويتم تقسيط سيارة سوزكي فيتار بدون كفيل أيضاً ولكن في حاله اكتمال كافة الشروط المطلوبة في العميل المتقدم لطلب التقسيط .

أيضاً ولكن في حاله اكتمال كافة الشروط المطلوبة في العميل المتقدم لطلب التقسيط . أن قيمة قسط السيارة يختلف من سيارة الى أخري على حسب نوع السيارة .

يتم تسديد قيمة السيارة لمدة 60 شهر . عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 مواصفات سيارة سوزكي فيتار تحمل السيارة محرك قوي بسعة تصل حتى 1600 سي سي وقوة عزم الدوران تصل إلى 156 نيوتن متر، كما أنه بقوة قد تصل إلى 120 حصان.

محرك قوي بسعة تصل حتى 1600 سي سي وقوة عزم الدوران تصل إلى 156 نيوتن متر، كما أنه بقوة قد تصل إلى 120 حصان. بها خزان وقود بسعة 47 لتر ومتوسط استهلاكها للوقود 5.5 لتر لكل 100 كليو متر.

يوجد في السيارة فتيس أتوماتيك يعمل بحوالي 6 سرعات ومكونة بعدد 4 أسطوانات.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية حتى توفر الحماية الكاملة للركاب والسائق عند الاصطدام أو التعرض لحوادث.

يوجد في السيارة تكييف يعمل بريمود كنترول لسهولة التحكم به عن بعد، وبه نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء، ومزود بشاشة عرض ملونة بحجم يصل حتى 4.2 بوصة.

يوجد في السيارة ميزة إطلاق تنبيه عند خروج السيارة من المنطقة المرورية الخاصة بها، كما أنها بمها نظام لمنع السرقة وإنذار بالكراسي يعمل بالكهربا. مواصفات أحدث مميزات سيارة فيتار 2022 يوجد داخل السيارة نظار داخلي .

نظار داخلي . تحتوى السيارة على 4 مقاعد .

يوجد بها تكيف يعمل بالريموت عن بعد .

المصابيح الموجودة في السيارة مصنوعه من الليد .

نوافذ السيارة مطليه بمادة الكروم المضيئة .

مطليه بمادة الكروم المضيئة . تتكون عجلات السيارة من الزجاج والمعدن . أحدث مميزات سيارة فيتار 2022 سعر سيارة فيتار في السعودية سعر سيارة فيتار في السعودية من أكثر ما يتساءل عنه الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة سوزكي فيتار 2022 فقد يبدأ سعر السيارة بـ85,215 ريال سعودي، والفئة الأخرى من السيارة يصل سعرها إلى 90,965 ريال سعودي. الوسوم

عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 وأحدث مواصفاتها، من السيارات الجديدة التي أثارت ضجة كبيرة في الأسواق السعودية سوزكي فيتار لما تحمله من مميزات هائلة وطراز وشكا خارجي رائع، وتناسب كافة الفئات كما أنها تتناسب بشكل كبير مع العائلات، ويترقب ألاف الأشخاص طرحها بالأسواق، وهي من الإصدارات الحديثة لشركة تويوتا اليابانية التي تتميز بالجودة والدقة العالية في صناعة السيارات العالمية، فعند القيام بعمل مقارنة بين سيارة سوزكي فيتار 2022 وبين أي نوع سيارة أخرى فقد نجد أنها من أفضل السيارات التي بإمكانك شرائها بكل سهولة دون عناء، وسوف نتعرف معاً على مواصفات وسعر سيارة سوزكي. عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 قد تبلغ قيمة القسط الشهري 1.472 ريال سعودي .

ويتم تقسيط السيارة بدون مقدم .

ويتم تقسيط سيارة سوزكي فيتار بدون كفيل أيضاً ولكن في حاله اكتمال كافة الشروط المطلوبة في العميل المتقدم لطلب التقسيط .

أيضاً ولكن في حاله اكتمال كافة الشروط المطلوبة في العميل المتقدم لطلب التقسيط . أن قيمة قسط السيارة يختلف من سيارة الى أخري على حسب نوع السيارة .

يتم تسديد قيمة السيارة لمدة 60 شهر . عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار من عبد اللطيف جميل 2021 مواصفات سيارة سوزكي فيتار تحمل السيارة محرك قوي بسعة تصل حتى 1600 سي سي وقوة عزم الدوران تصل إلى 156 نيوتن متر، كما أنه بقوة قد تصل إلى 120 حصان.

محرك قوي بسعة تصل حتى 1600 سي سي وقوة عزم الدوران تصل إلى 156 نيوتن متر، كما أنه بقوة قد تصل إلى 120 حصان. بها خزان وقود بسعة 47 لتر ومتوسط استهلاكها للوقود 5.5 لتر لكل 100 كليو متر.

يوجد في السيارة فتيس أتوماتيك يعمل بحوالي 6 سرعات ومكونة بعدد 4 أسطوانات.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية حتى توفر الحماية الكاملة للركاب والسائق عند الاصطدام أو التعرض لحوادث.

يوجد في السيارة تكييف يعمل بريمود كنترول لسهولة التحكم به عن بعد، وبه نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء، ومزود بشاشة عرض ملونة بحجم يصل حتى 4.2 بوصة.

يوجد في السيارة ميزة إطلاق تنبيه عند خروج السيارة من المنطقة المرورية الخاصة بها، كما أنها بمها نظام لمنع السرقة وإنذار بالكراسي يعمل بالكهربا. مواصفات أحدث مميزات سيارة فيتار 2022 يوجد داخل السيارة نظار داخلي .

نظار داخلي . تحتوى السيارة على 4 مقاعد .

يوجد بها تكيف يعمل بالريموت عن بعد .

المصابيح الموجودة في السيارة مصنوعه من الليد .

نوافذ السيارة مطليه بمادة الكروم المضيئة .

مطليه بمادة الكروم المضيئة . تتكون عجلات السيارة من الزجاج والمعدن . أحدث مميزات سيارة فيتار 2022 سعر سيارة فيتار في السعودية سعر سيارة فيتار في السعودية من أكثر ما يتساءل عنه الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة سوزكي فيتار 2022 فقد يبدأ سعر السيارة بـ85,215 ريال سعودي، والفئة الأخرى من السيارة يصل سعرها إلى 90,965 ريال سعودي.

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