سعر ومواصفات هيونداي النترا 2022 بالمملكة العربية السعودية

هيونداي النترا ، تعد شركة هيونداي موتور من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات حول العالم، تأسست الشركة عام 1967 بكوريا الجنوبية على يد رائد الأعمال الكوري شنج جو ينج، أنتجت الشركة سيارتها الأولى هيونداي كورتينا بالتعاون مع شركة فورد عام 1968 وحققت نجاح مقبول، لتقم الشركة بطرح سيارتها بوني التي كانت أصبحت العلامة الفارقة في تاريخ هيونداي موتور حيث بيع أكثر من مليون سيارة، بدأت هيونداي في بيعها في السوق الأمريكي عام 1985 وقد حققت رقم قياسي ببيع أكثر 125 ألف سيارة في نفس العام، أصبحت هيونداي موتور الان من الشركات التي تتربع عرش السيارات في جميع أنحاء العالم.

فئات هيونداي النترا 2022

هيونداي النترا ، تم البدء إنتاج Hyundai Elantra من عام 1990 حتى هذا العام، تأتي السيارة بخمس فئات بالمملكة العربية السعودية، هيونداي النترا فيلت 1.6 لتر بسعر 83 الف ريال، هيونداي النترا سمارت 2.0 لتر بسعر 85 الف ريال، هيونداي النترا سمارت بلس 2.0 لتر بسعر 96 الف ريال، هيونداي النترا نص فل 2.0 لتر بسعر 108 الف ريال، هيونداي النترا بريميوم 2.0 لتر بسعر 122 الف ريال.

مواصفات هيونداي النترا

تنتمي Hyundai Elantra إلى السيارات من النوع سيدان، تأتي بمحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج 159 حصان عند سرعة دوران 6200 لفة في الدقيقة بعزم 19.5 كجم عند 4500 لفة في الدقيقة، ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي الحركة، عجلات معدنية تأتي بحجم 15 بوصة، فرامل أيقاف تعمل بنظام إلكتروني، تحتوي السيارة على التحكم الذكي في ثابت السرعة، تم تعزيز مستوى قيادة Hyundai Elantra بإضافة نظام المحافظة على المسار الذي يعمل على تحديد خطوط الطريق تلقائيا.

مميزات وعيوب هيونداي النترا

تأتي Hyundai Elantra من الخارج بشكل رياضي عصري يناسب جميع الفئات العمرية، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان تناسب جميع الاذواق، تأتي السيارة من الداخل بشاشة عرض بحجم 25 بوصة، نظام صوت أساسي بشاشة 8 بوصة، ، يتم فتح السيارة عن بعد بجهاز التحكم، تقفل الابواب اوتوماتيكيا، يعمل مكيف الهواء بنظام أوتوماتيكي مزدوج يعطي شعور بالراحة، تعمل المقاعد الأمامية بنظام ذاكرة لمقعد السائق.