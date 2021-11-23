تخفيض غير مسبوق في سعر تويوتا برادو 2021 بنسبة تتجاوز 22%

تخفيض غير مسبوق في سعر تويوتا برادو 2021 فئة TXL بنزين بنسبة تتجاوز 22%، نتناول اليوم الحديث عن أحد السيارات العائلية ذات الإقبال الكبير في المملكة وهي برادو تي اكس ال 1، سيارة عملية مناسبة لكافة أنواع الطرق خاصة الطرق الوعرة والصحراوية. نناقش اليوم أهم مواصفات الموديل الجديد من فئة TXL لتويوتا برادو العائلية، كما نكشف لكم عن أقوى عروض الوكيل عبداللطيف جميل على السيارة، حيث انخفض سعر السيارة رسمياً بنسبة تتجاوز خمس المبلغ كما أصبح التقسيط متاح بمبلغ أقل، وذلك بمناسبة تصفيات موديلات تويوتا 2021 بمعارض عبد اللطيف جميل للسيارات.

تخفيض سعر تويوتا برادو 2021

طُرحت فئة تي اكس ال 1 من برادو 2021 بمحرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي دبل خفيف ودبل ثقيل مع قير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك، والجدير بالذكر أنه تم طرح نسختين أخرتين من فئة TXL الأولى بمحرك ديزل والأخرى بمحرك سداسي الأسطوانات. وفي أحدث عروض عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا 2021، انخفض سعر برادو TXL1 موديل 2021 لتصبح بـ 143 ألف و600 ريال بدلاُ من 185 ألف و700 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، كما أصبح التقسيط متاح على السيارة بمبلغ 2647 ريال شهرياً.

تتميز فئة TXL1 من تويوتا برادو 2021 بمواصفات مثالية لإضفاء مزيد الأمن والحماية للسيارة العائلية، فهي مزودة بحساس كفرات، إيرباجات أمامية وجانبية، نظام حماية ضد السرقة، فرامل مانعة للانغلاق إلى جانب تقنية دعم المكابح، عدد خمس أحزمة أمان، نظام تحكم وثبات إلكتروني. الجنوط تأتي بمقاس 17 إنش والسيارة بها شفت صدام أمامي إلى جانب جناح خلفي مع شبك ضخم من الكروم، إضاءات رئيسية هالوجين للسيارة العائلية بالاضافة إلى كشافات ضباب أمامية، كما أن السيارة مزودة بوطايا جانبية وحساسات خلفية وإسبير علاق.

مواصفات برادو TXL1 موديل 2021

أما إذا تحدثنا عن التجهيزات الداخلية لفئة تي اكس ال 1 من تويوتا برادو العائلية ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، فسنجد أنها تأتي بمقاعد مخمل فاخرة مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي، نوافذ كهربائية بتحكم أوتوماتيكي من لمسة واحدة وأقفال آلي لجميع الأبواب، بالاضافة إلى نظام تثبيت سرعة ذكي وتحكم تام من خلال المقود. السيارة مزودة بنظام أمان وعداد رحلات إلى جانب شاشة معلومات تدعم خاصية أبل كار بلاي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ومكيف أمامي لمس مع فتحات تكييف متعددة المناطق في تويوتا برادو TXL1 موديل 2021.