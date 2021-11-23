أسعار سيارة إم جي 5 موديل 2022 الصيني في مصر ومواصفاتها المميزه

تصدرت سيارات إم جي 5 MG القائمة الخاصة بجميع السيارات المستوردة من الصين حيث أنها تعتبر السيارة الأكثر مبيعًا في سوق المحلي وذلك في الفترة من بداية عام 2021 وذلك حتى شهر سبتمبر الماضي، كما أنها أصبحت من السيارات الأشهر في جميع الأسواق، وتعتبر أكثر السيارات المرخصة للعلامة التجارية الصينية في العالم وصلات المروروحدة بـ 896 مركبة بحسب البيانات الصادرة عن المديرية العامة للنشر، في السطور التالية ترصد من موقع ثقفني قائمة الأسعار الرسمية لفئات “موديل MG5 2022” المتوفرة في السوق المصري فضلًا عن أهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

سيارات إم جي 5 MG متوفرة في السوق المحلي وذلك في ثلاث فئات مختلفة من المعدات باسعار:

ستكون الفئة الأولى من سيارات إم جي 5 MG سعرها 238 ألف جنيه. ستكون الفئة الثانية من سيارات إم جي 5 MG الفئة الثانية سعرها 258 ألف جنيه. ستكون الفئة الثالثة من سيارات إم جي 5 MG الفئة الثالثة سعرها 278 ألف جنيه. السيارة التي تتواجد على محرك رباعي الأسطوانات، وذلك في سعة حوالي 1.5 لتر، ينتج 120 حصانًا 1500 سم مكعب، وعزم دوران التي يكون أقصى يبلغ 150 نيوتن متر. المحرك يتواجد مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT بخمس تقارب. تظل السيارة على نظام موطئ قدم العجلة الأمامية. تستهلك هذه السيارة وهو معدله 5.5 لتر من الوقود وذلك من أجل قطع مسافة 100 كم. تبلغ جوانب السيارة وهي كالتالي حيث يبلغ طولها 4601 ملم، ويبلغ عرضها 1818 ملم، وويبلغ ارتفاعها 1489 ملم، كما ان طول قاعدة العجلات 2680 ملم وارتفاع 168 ملم . حيث تبلغ سعة صندوق هذه السيارة الصينية حوالي 512 لترًا.

تندرج السيارة ضمن فئة الكروس أوفر وهي متوفرة في أسواق الحي بثلاث فئات تجهيزات مختلفة، مع زيادة سعرية تصل إلى 5000 جنيه.

-يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارات 270 ألف جنيه. يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارات 285 ألف جنيه. يبلغ سعر الفئة الثالثة من السيارات 303 ألف جنيه.

تظل سيارة على محرك رباعي حيث تكون الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وأيضا تكون 1500 سم مكعب، وكذلك هي تنتج 123 حصانًا وعزم دوران أقصى والذي يبلغ 135 نيوتن متر، وهو ذلك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ويتم ذلك مع 4 ارتباطات.