سيارة احلامك بين ايديك.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية، السيارات من الماركات العالمية تكون دائما محط أنظار الجميع ممن يكون لديهم الشغف بعالم السيارات ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وأهم مواصفاتها حيث أنها تعد من ضمن منتجات خطوط الإنتاج الخاصة بشركة من الشركات العالمية وهي شركة تويوتا والتي تقوم بإنتاج أفضل النوعيات من السيارات ذات المواصفات القياسية، وعن أهم تلك المواصفات، ما سنقوم بالعرض التفصيلي له من خلال الآتي من السطور القادمة.

سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

تعتبر السيارة من بين أفضل أنواع السيارات والتي من شأنها أن توفر لكل من يقودها رحلة ممتعة أثناء قيادتها، حيث تعد أهم الموديلات التي تتوفر في توقيتنا الحالي ولها الكثير من المميزات، وهم ما يميزها كونها من السيارات التي تتسم برحابة مدخلها كما أن المقاعد التي تتوفر في هذا المدخل المميز ومكان الجلوس يتسم بكونه مصنوع من أجود أنواع الخامات من القماش الخاص بتصميم مقاعد السيارات، ومن أهم ما قد توفر فيها من تجهيزات متميزة ما سيلي ذكره بالفقرات القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

السيارة تمتاز بالآتي من المواصفات:

السيارة تحتوي نوع من الوسائد الهوائية ولها أهمية ممتازة حيث لها القدرة على الامتصاص لمختلف الصدمات.

السيارة محركها يبلغ ألف وخمسمائة سي سي.

القوة الخاصة بالمحرك مائة اثنين وأربعين نيوتن لكل متر.

القوة الخاصة بالمحرك مائة اثنين وأربعين نيوتن لكل متر. السيارة أيضا بعزم دوران قوي يبلغ أربعمائة دورة.

القوة الخاصة بمحرك السيارة ممتازة تتيح ثباتها على الطريق.

المحرك من نوع رباعي الاسطوانة.

تمتاز السيارة بالقدرة على السير على الطريق بمنظومة تعرف بالجر الخلفي.

السيارة أيضا يتوفر بها النظام المتميز للفرامل والتي تتيح الثبات مع منع الانزلاق وهذا ما يتيح الأمان على الطريق.

أهم الكماليات في السيارة

من أهم كماليات السيارة تويوتا بيلتا أنها تحتوي علي الشاشة التاتش، مع وجود المكيف الداخلي والذي يجعل الأجزاء داخل السيارة مناسبة، كما انها تتوفر اللمبات الخاصة بالإضاءة من النوع الليد.

اسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا بيلتا متوفرة بكافة معارض المملكة العربية السعودية، وتبلغ سعر سيارة تويوتا بيلتا حوالي مائة ألف ريال سعودي، وتعد السيارة من أفضل الماركات الحالية التي تتوفر توكيلاتها بالعديد من الدول، بينما قد بلغ سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 الفئة الأولي اكتيف في مصر حوالي مبلغ 235 الف جنية، بينما بلغ سعر تويوتا أوفر برايس زاد سعرها 20 الف جنية عن سعرها السابق.