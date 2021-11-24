انطلاق الواعرة.. تويوتا كامري في السعودية أقوي سيارة بمواصفات جبارة تعرف عليها

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انطلاق الواعرة.. تويوتا كامري في السعودية أقوي سيارة بمواصفات جبارة أعلنت مؤخرًا شركة تويوتا عن انطلاقها للجيل التاسع من سيارات كامري متعددة الطرازات والتي توفرت داخل المملكة بمجموعة متنوعة تختلف في مزاياها الداخلية والاسعار هذا مع تعدد الوان السيارة المصممة لتبدو بشكل أنيق من خلال تزويدها باللون الرمادي، الأزرق، البني، الأسود، الأبيض، الفضي وغيرها من التصاميم المختلفة التي تجعل السيارة من إحدى السيارات المفضلة لدى مواطني المملكة الراغبين في الجمع بين قوة الأداء ومعدلات أناقة للشكل الخارجي.
مميزات تويوتا كامري 2022
عقب إطلاق سيارة تويوتا كامري 2022 في الأسواق السعودية بشكل مباشر استطاع العديد من المواطنين استكشاف مميزات السيارة التي تجمع بين قوة المحرك والشكل الخارجي إلى جانب التجهيزات الداخلية والتي تضم كالتالي:-
- توفر العديد من مصابيح الإضاءة الخارجية Led وأخرى تحمل أضواء نهارية DRL.
- إمكانية التحكم بطرق اوتوماتيك في أجزاء الستائر الخلفية والتي تقوم بحجب الشعاع الشمسي في الجزء الخلفي.
- تضم أحدث أنواع ناقلات الحركة المتغير بشكل تتابعي في فئة E-CVT والذي يكون من ثمانية سرعات.
- تصميم المحرك يضم 4 اسطوانات ومقدار 2.5 لتر من تخزين الوقود.
- أعلى معدلات سرعة السيارة القصوى والتي تقدر بنحو 660 د. د ونحو 204 حصان بينما تتراوح معدلات العزم 243 بمقياس نيوتن.
- تعمل بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمعدل لتر المسافات التي تبلغ 18.3 كيلو متر.
- الحصول على كفاءة أعلى في التحكم من خلال مقاعد الجزء الخلفي والممكن طيها والتي صممت بواسطة القماش.
تتوفر العديد من الفئات المختلفة داخل المملكة لهذه السيارة والتي نضع من بينها أسعار الأنواع التالية كالتالي:-
- الإصدار الأول من هذه السيارة وهو تويوتا كامري LE STD والتي يبلغ سعرها نحو 98.900 ريال سعودي.
- ثم الفئة الثانية من تويوتا كامري LE تتوفر بسعر يبدأ من 102.580 ريال سعودي.
- هذه السيارة في فئة HEV LE تسجل أسعارها مقدار 103.155 ريال سعودي.
- بينما الإصدار الأعلى وهو GLE-K ترتفع أسعارها لتسجل نحو 110.745 ريال سعودي.
- سيارة HEV GLE-K تعرض ضمن مجموعة تويوتا كامري المتوفرة في موديل 2022 بسعر 113.160 ريال سعودي.
الوسوم
انطلاق الواعرة.. تويوتا كامري في السعودية أقوي سيارة بمواصفات جبارة أعلنت مؤخرًا شركة تويوتا عن انطلاقها للجيل التاسع من سيارات كامري متعددة الطرازات والتي توفرت داخل المملكة بمجموعة متنوعة تختلف في مزاياها الداخلية والاسعار هذا مع تعدد الوان السيارة المصممة لتبدو بشكل أنيق من خلال تزويدها باللون الرمادي، الأزرق، البني، الأسود، الأبيض، الفضي وغيرها من التصاميم المختلفة التي تجعل السيارة من إحدى السيارات المفضلة لدى مواطني المملكة الراغبين في الجمع بين قوة الأداء ومعدلات أناقة للشكل الخارجي.
مميزات تويوتا كامري 2022
عقب إطلاق سيارة تويوتا كامري 2022 في الأسواق السعودية بشكل مباشر استطاع العديد من المواطنين استكشاف مميزات السيارة التي تجمع بين قوة المحرك والشكل الخارجي إلى جانب التجهيزات الداخلية والتي تضم كالتالي:-
- توفر العديد من مصابيح الإضاءة الخارجية Led وأخرى تحمل أضواء نهارية DRL.
- إمكانية التحكم بطرق اوتوماتيك في أجزاء الستائر الخلفية والتي تقوم بحجب الشعاع الشمسي في الجزء الخلفي.
- تضم أحدث أنواع ناقلات الحركة المتغير بشكل تتابعي في فئة E-CVT والذي يكون من ثمانية سرعات.
- تصميم المحرك يضم 4 اسطوانات ومقدار 2.5 لتر من تخزين الوقود.
- أعلى معدلات سرعة السيارة القصوى والتي تقدر بنحو 660 د. د ونحو 204 حصان بينما تتراوح معدلات العزم 243 بمقياس نيوتن.
- تعمل بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمعدل لتر المسافات التي تبلغ 18.3 كيلو متر.
- الحصول على كفاءة أعلى في التحكم من خلال مقاعد الجزء الخلفي والممكن طيها والتي صممت بواسطة القماش.
تتوفر العديد من الفئات المختلفة داخل المملكة لهذه السيارة والتي نضع من بينها أسعار الأنواع التالية كالتالي:-
- الإصدار الأول من هذه السيارة وهو تويوتا كامري LE STD والتي يبلغ سعرها نحو 98.900 ريال سعودي.
- ثم الفئة الثانية من تويوتا كامري LE تتوفر بسعر يبدأ من 102.580 ريال سعودي.
- هذه السيارة في فئة HEV LE تسجل أسعارها مقدار 103.155 ريال سعودي.
- بينما الإصدار الأعلى وهو GLE-K ترتفع أسعارها لتسجل نحو 110.745 ريال سعودي.
- سيارة HEV GLE-K تعرض ضمن مجموعة تويوتا كامري المتوفرة في موديل 2022 بسعر 113.160 ريال سعودي.
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