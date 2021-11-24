«العرض الجبار» بـ600 ريال تقسيط تويوتا كورولا 2022 أحدث موديل على 60 شهر في السعودية

«العرض الجبار» بـ600 ريال تقسيط تويوتا كورولا 2022 أحدث موديل على 60 شهر تعتبر تويوتا كورولا من أشهر السيارات حول العالم ، كما أنها من أنجح السيارات في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية ، تمتاز سيارة تويوتا كورولا 2022 بأنها عالية الجودة وسيارة اقتصادية بامتياز ، بفضل التصميم الداخلي العملي والأداء المرضي على الطرق الصعبة ، السيارة لديها العديد من المواصفات والمميزات التي تجعلك ترغب في امتلاكها حيث تسعى تويوتا دائما لتقديم الأفضل والعمل على التطوير و التجديد دائماً ، وبالفعل حققت شركة تويوتا نسبة عالية من المبيعات خلال السنوات الماضية وحتى الآن.

تتمتع كورولا 2021 في السعودية بتجربة مرضية لعملائها ، وقد اكتسبت الشركة خبرة واسعة لأكثر من ثلاثة عقود في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شبكة واسعة من مراكز المبيعات والصيانة في مواقع استراتيجية في معظم أنحاء المملكة كما أنها تملك العديد من المميزات ، فلنتحدث معكم اليوم في السطور التالية عن أهم المميزات وموصفات السيارة تويوتا كورولا.

تمتلك تويوتا كورولا 2021 العديد من ميزات الأمان القياسية ، بما في ذلك الوسائد الهوائية ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).

تملك أنظمة عالية ضد الأعطال مع كثرة التشغيل لأن السيارة صنعت بجودة عالية.

السيارة تمتلك تصميم خارجي رياضي يناسب هذه الفئة.

تحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 7.6 بوصة و كاميرا خلفية ونظام دخول ذكي بدون مفتاح.

قطع الغيار متوفرة في السوق بأسعار مناسبة.

الثبات عند السرعات العالية خاصة بعد تجاوز 100 كم / ساعة.

السيارة تويوتا كورولا 2021 لديها توزيع إلكتروني للفرامل EBD ونظام تحكم إلكتروني بالثبات ESP.

تويوتا كورولا 2022 في نسختها الجديدة لعام 2022 بها أنظمة أمان وحماية للسائق. يحتوي على نظام تحذير من الاصطدام ونظام فرملة أوتوماتيكي.

تويوتا كورولا 2022 هي سيارة سيدان بمحرك 1600 سي سي وقوة 120 حصان .

هي سيارة سيدان بمحرك 1600 سي سي وقوة 120 حصان . تحتوي على مغير ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، الدفع بالعجلات الأمامية وتكييف هواء أوتوماتيكي مع تنظيم مزدوج

متوسط استهلاك البنزين في تويوتا كورولا 2022 يبلغ نحو 19,6 لترًا لكل 100 كيلو متر.

الوسائد الهوائية الأمامية ، ABS ، EBD وعجلات رياضية ومصابيح هالوجين أمامية وخلفية.

ويكون نظام التقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل بالسعودية وهو من أشهر معارض السيارات، وقد تتراوح سعر السيارة 79.300 الف ريال سعودي ويمكنك تقسيطها على 60 أشهر بدفع قسط شهري 600 ريال أو أكثر على حسب المبلغ التي تقوم بدفعه سوف يتم تقليل النسبة ونظام التقسيط والسعر الإجمالي شامل الضريبة كالتالي.