سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla المواصفات والأسعار

سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla فئة السيدان الأكثر مبيعا بالعالم منذ ظهورها في ستينات القرن الماضي، سيارة أنيقة وعملية، وتتضمن العديد من المميزات مما جعلها الإختيار الأول للمستخدمين في تلك الفئة متجاوزة المنافسين من ذات الفئة، حتى أنها تفوقت على فولكس واجن بيتل، سلسلة طويلة من النجاحات، تقدمها الشركة اليابانية منذ ظهور هذا الطراز، فماهي مميزات سيارة تويوتا كورولا في العموم، ذلك ما سنتطرق إليه في السطور التالية بجانب موضوع المقال الأساسية الطراز المبهر الجديد سيارة تويوتا كورولا 2022.

سيارة تويوتا كورولا

الرائع في Toyota Corollaويجذب أي سائق يبحث عن سيارة قوية، وعملية، أن قطع غيارها متوفرة في الأسواق بشكل كبير، وأسعارها ممتازة، مقارنة بأنواع السيارات الأخري، ميزة سحرية أخري تمتلكها كورولا أنها توفر في الوقود، إقتصادية من الدرجة الأولى، بجانب أن سعة حزان الوقود 50 لتر، تخيل أن تستهلك 6،8 لتر فقط لكل 100 كيلو.

السيارة مرتفعة عن الأرض بمعدل 145 ملليمتر، مما يسمح بقيادتها في الطرق الصعبة أو الغير مستوية، بشكل جيد، مكابح السيارة تعمل بنظام EBD مما يوزع عملها على جانبي السيارة بشكل تلقائي ومتوازي، تعدم خاصية ESP التى تجعل أداء كورولا أكثر ثبات على الطرقات.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla

تويوتا كورولا 2022 الإصدار الجديد من طرازات Corolla يأتي بشكل إنسيابي أنيق وجذاب، مع المزيد من التقنيات والمتطورة والترفيهية، من أفضل الخامات عالية الجودة، بأكثر من فئة، ونوعان من المحركات الإقتصادية، وأنظمة حماية متنوعة تمنح قائد السيارة الثقة والأمان لمزيد من السلامة والراحة على الطريق.

تصميم 2022 Toyota Corolla الخارجي

تصميم السيارة الخارجي يوحي بالبساطة والأناقة شباك أمامية بخطوط عريضة، لمزيد من الجاذبية خاصة مع وجود مصابيح أمامية نهارية مدمجة مع الشبك، تغطيها خطوط الكروم البراقة، على جانبيه مرايا تعمل بالكهرباء، وكاشف للضباب، تأتي بمقاسات مختلفة لعجلات القيادة حسب كل فئة.

تصميم تويوتا 2022 كورلا الداخلي

تصميم تويوتا كورولا 2022 الداخلى مجهز بشكل رائع وعصري، والفخامة، يتضمن 5 مقاعد للركاب مغطي بخامات عالية الجودة، مع أكثر من مكان للتخزين بالداخل، وتتضمن مجموعة رائعة من أنظمة الترفية لقيادة ممتعة مع 4 مكبرات صوت وشاشة 8 بوصة، واتصال usb.