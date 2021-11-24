العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات موديل 2022

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر سيارة تويتا من أسهر أنواع السيارات وخاصة في المملكة العربية السعودية كما إنها تعتبر من أكثر أنواع السيارات طلباً في السعودية لإنها سيارة عاليه الجودة ولها القدرة على التحمل في جميع الظروف الجوية وقد تحتوى سيارة تويوتا كورولا 2022 على العديد من المواصفات والمميزات منها يمكن السير بها في الطرق الصعبة الواعرة كما أن تصميمها الداخلي مرضي لجميع العملاء والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 وأحدث مواصفتها ومميزتها في السعودية. عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 قد تصل سعه محرك سيارة سيارة تويوتا كورولا 2022 حوالى 1600 سي سي .

2022 حوالى 1600 سي سي . يوجد داخل السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي ب5 سرعات .

تتميز سيارة تويوتا بحقن الوقود إلكتروني .

سعه الخزان داخل السيارة سعته 55 لتر .

قد تصل سرعه سيارة تويوتا كورولا 2022 القصوى الى 185 كم / ساعة .

2022 القصوى الى 185 كم / ساعة . تحتوى سيارة تويوتا كورولا 2022 على مصابيح ضباب أمامية وخلفية .

يوجد بها النظام الذكي لركن السيارة . مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية قطع غيار السيارة متوفرة في السوق المحلي .

كما أن لها قدرة في الثبات أثناء السرعة العالية وخاصة بعد100 كيلو متر .

تم تصنيع السيارة بجودة عاليه ولها أنظمة ضد الأعطال .

تميز تصميها الخارجي بتصميم رياضي .

تحتوى على شاشة تعمل باللمس مقاسها 7.6 بوصة . أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعوديةأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 قد يوجد أكثر من فئة من سيارة تويوتا كورولا 2022 وهي :- ويصل سعر الفئة الأولى سيارة تويوتا كورولا حوالة 74 ألف ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة تويوتا كورولا الفئة الثانية حوالى 77 ألف ريال سعودي.

كورولا الفئة الثانية حوالى 77 ألف ريال سعودي. و يسجل سعر سيارة تويوتا كورولا الفئة الثالثة 81 ألف ريال.

و الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا فسعرها وصل إلى 87 ريال سعودي. الوسوم

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر سيارة تويتا من أسهر أنواع السيارات وخاصة في المملكة العربية السعودية كما إنها تعتبر من أكثر أنواع السيارات طلباً في السعودية لإنها سيارة عاليه الجودة ولها القدرة على التحمل في جميع الظروف الجوية وقد تحتوى سيارة تويوتا كورولا 2022 على العديد من المواصفات والمميزات منها يمكن السير بها في الطرق الصعبة الواعرة كما أن تصميمها الداخلي مرضي لجميع العملاء والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 وأحدث مواصفتها ومميزتها في السعودية. عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 قد تصل سعه محرك سيارة سيارة تويوتا كورولا 2022 حوالى 1600 سي سي .

2022 حوالى 1600 سي سي . يوجد داخل السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي ب5 سرعات .

تتميز سيارة تويوتا بحقن الوقود إلكتروني .

سعه الخزان داخل السيارة سعته 55 لتر .

قد تصل سرعه سيارة تويوتا كورولا 2022 القصوى الى 185 كم / ساعة .

2022 القصوى الى 185 كم / ساعة . تحتوى سيارة تويوتا كورولا 2022 على مصابيح ضباب أمامية وخلفية .

يوجد بها النظام الذكي لركن السيارة . مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية قطع غيار السيارة متوفرة في السوق المحلي .

كما أن لها قدرة في الثبات أثناء السرعة العالية وخاصة بعد100 كيلو متر .

تم تصنيع السيارة بجودة عاليه ولها أنظمة ضد الأعطال .

تميز تصميها الخارجي بتصميم رياضي .

تحتوى على شاشة تعمل باللمس مقاسها 7.6 بوصة . أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعوديةأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 قد يوجد أكثر من فئة من سيارة تويوتا كورولا 2022 وهي :- ويصل سعر الفئة الأولى سيارة تويوتا كورولا حوالة 74 ألف ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة تويوتا كورولا الفئة الثانية حوالى 77 ألف ريال سعودي.

كورولا الفئة الثانية حوالى 77 ألف ريال سعودي. و يسجل سعر سيارة تويوتا كورولا الفئة الثالثة 81 ألف ريال.

و الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا فسعرها وصل إلى 87 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات موديل 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.