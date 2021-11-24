شوف الاسطورة الجديدة سيارة كيا سيلتوس 2022 أسعارها ومواصفاتها .. اعرف التفاصيل

سيارة كيا سيلتوس 2022 من أكثر السيارات المنتظر انتشارها بقوة في سوق السيارات العالمي والمحلي هي سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة كليًا حيث تعد شركة كيا من أشهر شركات السيارات الكورية التي تقدم لنا العديد من التحف الفنية وبأسعار رائعة، وتتميز السيارة الجديدة من كيا بالشكل الخارجي المميز المناسب لجميع الفئات العمرية سواء كانت الشباب أو الكبار كما أن حجمها مناسب تمامًا للرحلات العائلية ولأي متاع وأغراض وسنوضح في المقال أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022. أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 تنافس سيارة كيا سيلتوس العديد من السيارات الشهيرة مثل هيونداي كونا 2021 وسيارة شيفروليه بليزر 2021 ومن أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس الجديد ما يلي:- نظام آلي لقفل أبواب السيارة.

مزودة بنظام ذكي لتثبيت السيارة.

ونظام مانع لانغلاق المكابح ومراقبة ضغط هواء الإطارات.

بالإضافة إلى نظام كبح تلقائي للطوارئ.

شكلها مميز حيث أنها مزودة بشبك لونه أسود مصنوع من مادة الكروم.

عجلاتها مصنوعة من مادة الألومنيوم مناسبة للسير على الطرق الوعرة مقاسها 17 إنش.

من الجانبين مزودة بمصابيح ذات إضاءة قوية من الليد.

طول السيارة 4.365 ميللي لتر وعرضها 1.800 ميللي لتر بينما ارتفاعها 1.607 ميللي لتر ويصل طول قاعدة عجلاتها إلى 2.628 ميللي لتر.

المقاعد الأمامية والخلفية بها مصنوعة من قماش مخملي ذي جودة عالية.

مساحة مقاعدة واسعة مناسبة ومريحة.

تحتوي على نظام خاص بالملاحة جي بي إس.

بها شاشة معلوماتية تعمل باللمس مساحتها 10.25 بوصة ونظام USB. أهم مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 أهم مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 تحتوي على مداخل AUX.

مزودة بنظام البلوتوث وراديو متصل بقمر صناعي.

نظام شحن الهواتف الذكية بها لاسلكيًا ومزودة بنظام أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

الكاميرا الخلفية تعمل بزاوية 360 ونظامه الصوتي يعمل بـ 6 مكبرات صوتية. أسعار سيارة كيا سيلتوس موديل 2022 في الأسواق السعودية أسعار سيارة كيا سيلتوس موديل 2022 في الأسواق السعودية تختلف أسعار سيارة كيا سيلتوس الجديدة في سوق السيارات السعودي بحسب نوع الفئة وتأتي الأسعار كالآتي:- تتوفر كيا سيلتوس LX في أسواق السعدي بسعر 82.5066 ريال سعودي.

بينما تتوفر الفئة S بسعر يبدأ من 86.2569 ريال سعودي.

سعر الفئة EX يبدأ من 97.5078 ريال سعودي.

أما فئة SX فيبدأ سعرها من 108.7587 ريال سعودي الوسوم

سيارة كيا سيلتوس 2022 من أكثر السيارات المنتظر انتشارها بقوة في سوق السيارات العالمي والمحلي هي سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة كليًا حيث تعد شركة كيا من أشهر شركات السيارات الكورية التي تقدم لنا العديد من التحف الفنية وبأسعار رائعة، وتتميز السيارة الجديدة من كيا بالشكل الخارجي المميز المناسب لجميع الفئات العمرية سواء كانت الشباب أو الكبار كما أن حجمها مناسب تمامًا للرحلات العائلية ولأي متاع وأغراض وسنوضح في المقال أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022. أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 تنافس سيارة كيا سيلتوس العديد من السيارات الشهيرة مثل هيونداي كونا 2021 وسيارة شيفروليه بليزر 2021 ومن أهم مواصفات سيارة كيا سيلتوس الجديد ما يلي:- نظام آلي لقفل أبواب السيارة.

مزودة بنظام ذكي لتثبيت السيارة.

ونظام مانع لانغلاق المكابح ومراقبة ضغط هواء الإطارات.

بالإضافة إلى نظام كبح تلقائي للطوارئ.

شكلها مميز حيث أنها مزودة بشبك لونه أسود مصنوع من مادة الكروم.

عجلاتها مصنوعة من مادة الألومنيوم مناسبة للسير على الطرق الوعرة مقاسها 17 إنش.

من الجانبين مزودة بمصابيح ذات إضاءة قوية من الليد.

طول السيارة 4.365 ميللي لتر وعرضها 1.800 ميللي لتر بينما ارتفاعها 1.607 ميللي لتر ويصل طول قاعدة عجلاتها إلى 2.628 ميللي لتر.

المقاعد الأمامية والخلفية بها مصنوعة من قماش مخملي ذي جودة عالية.

مساحة مقاعدة واسعة مناسبة ومريحة.

تحتوي على نظام خاص بالملاحة جي بي إس.

بها شاشة معلوماتية تعمل باللمس مساحتها 10.25 بوصة ونظام USB. أهم مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 أهم مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 تحتوي على مداخل AUX.

مزودة بنظام البلوتوث وراديو متصل بقمر صناعي.

نظام شحن الهواتف الذكية بها لاسلكيًا ومزودة بنظام أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

الكاميرا الخلفية تعمل بزاوية 360 ونظامه الصوتي يعمل بـ 6 مكبرات صوتية. أسعار سيارة كيا سيلتوس موديل 2022 في الأسواق السعودية أسعار سيارة كيا سيلتوس موديل 2022 في الأسواق السعودية تختلف أسعار سيارة كيا سيلتوس الجديدة في سوق السيارات السعودي بحسب نوع الفئة وتأتي الأسعار كالآتي:- تتوفر كيا سيلتوس LX في أسواق السعدي بسعر 82.5066 ريال سعودي.

بينما تتوفر الفئة S بسعر يبدأ من 86.2569 ريال سعودي.

سعر الفئة EX يبدأ من 97.5078 ريال سعودي.

أما فئة SX فيبدأ سعرها من 108.7587 ريال سعودي

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