أقوي العروض.. ب800 ريال تقسيط تويوتا راش 2022 في السعودية علي خمس سنوات

تويوتا راش 2022 في السعودية هي أفخم وأحدث نسخة من السيارة الرياضية اليابانية العملاقة ، حيث أن شركة تويوتا اليابانية واحدة من أكبر وأشهر شركات السيارات في في عالم تصنيع السيارات الرياضية والعائلية ومن أحجث إنتاجها تويوتا راش 2022 والتي ينتظرها الكثيرون في المملكة العربية السعودية ، وتتميز هذه السيارة بالتطبيق العملي والمرونة ، بالإضافة إلى أنها تتمتع بكافة وسائل الراحة التامة والأمان وناجحة كسيارة عائلية من حيث السفر والمواصلات والطرق ونقدم لكم من خلال السطور التالية أهم مميزات ومواصفات السيارة تويوتا راش 2022. مواصفات تويوتا راش 2022 في السعودية المقصورة الداخلية لـ السيارة تويوتا راش 2022 ذات الكبائن فسيحة ، والتي تضم سبعة مقاعد داخلية.

سهل تشغيل محرك السيارة وإيقافه بمفتاح في مقصورة الركاب وبنقرة واحدة في منطقة الفرامل.

يحتوي على أنظمة تكييف خلفية مدمجة مثبتة فوق سقف السيارة ، مما يوفر جوًا لطيفًا لمن هم في مؤخرة السيارة.

تغيير مستويات تكييف الهواء في السيارة لتوفير كل من التدفئة والتبريد لتحقيق جو مناسب.

تدعم السيارة خاصية الدفع بالعجلات الخلفية ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

خزان الوقود لـ السيارة تويوتا راش 2022 سعة 45 لتر.

هناك عدة أنواع من عدادات السرعة التي تعمل معًا بين عداد السرعة وآخر ، اعتمادًا على شرح كيفية عمل المحرك.

ميزة جديدة لمقاعد الصف الثاني والثالث يمكن طيها لزيادة المساحة الخلفية. مميزات السيارة تويوتا راش 2022 تويوتا راش 2022 ليست منتشرة لذا فهي مميزة جدًا للقيادة.

تتميز السيارة تويوتا راش بتصميم خارجي مميز ويعتقد الكثيرون أن شكلها الكبير يجعلها مناسبة للعائلة.

الجزء الداخلي للسيارة فسيح وبه الكثير من مساحات التخزين.السيارة مدعومة بكافة وسائل الأمان حيث أن السيارة بها وسائد هوائية في المقاعد الأمامية والخلفية.

مقاعد السيارة مريحة للغاية وبها إنذار في حالة السرقة.

يأتي مع تويوتا راش 2022 ، مكيف هواء في المقاعد الأمامية والخلفية و 6 سماعات داخلية مدعومة بنظام البلوتوث.

السيارة متوفرة بمجموعة من الألوان الجذابة والفريدة من نوعها والمناسبة لجميع الأذواق.

تتميز السيارة بانخفاض استهلاك الوقود مع توفير رؤية ليلية ممتازة لقائد السيارة.

تحتوي السيارة على أضواء قوية وأجهزة استشعار فوق صوتية تنبه السائق أثناء القيادة. تقسيط تويوتا راش 2022 من عبد اللطيف جميل يمكنك الدخول على موقع عبد اللطيف جميل واختيار الفئة والقسط الشهري الذي تريده كمثال. أسعار تويوتا راش 2022 في السعودية سعر السيارة فئة Gl في المملكة العربية السعودية 66.800 ريال سعودي

سعر السيارة لفئة STD في المملكة العربية السعودية 71.990 ريال سعودي.

تويوتا راش 2022 في مصر بسعر 345.000 جنيه مصري. الوسوم

تويوتا راش 2022 في السعودية هي أفخم وأحدث نسخة من السيارة الرياضية اليابانية العملاقة ، حيث أن شركة تويوتا اليابانية واحدة من أكبر وأشهر شركات السيارات في في عالم تصنيع السيارات الرياضية والعائلية ومن أحجث إنتاجها تويوتا راش 2022 والتي ينتظرها الكثيرون في المملكة العربية السعودية ، وتتميز هذه السيارة بالتطبيق العملي والمرونة ، بالإضافة إلى أنها تتمتع بكافة وسائل الراحة التامة والأمان وناجحة كسيارة عائلية من حيث السفر والمواصلات والطرق ونقدم لكم من خلال السطور التالية أهم مميزات ومواصفات السيارة تويوتا راش 2022. مواصفات تويوتا راش 2022 في السعودية المقصورة الداخلية لـ السيارة تويوتا راش 2022 ذات الكبائن فسيحة ، والتي تضم سبعة مقاعد داخلية.

سهل تشغيل محرك السيارة وإيقافه بمفتاح في مقصورة الركاب وبنقرة واحدة في منطقة الفرامل.

يحتوي على أنظمة تكييف خلفية مدمجة مثبتة فوق سقف السيارة ، مما يوفر جوًا لطيفًا لمن هم في مؤخرة السيارة.

تغيير مستويات تكييف الهواء في السيارة لتوفير كل من التدفئة والتبريد لتحقيق جو مناسب.

تدعم السيارة خاصية الدفع بالعجلات الخلفية ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

خزان الوقود لـ السيارة تويوتا راش 2022 سعة 45 لتر.

هناك عدة أنواع من عدادات السرعة التي تعمل معًا بين عداد السرعة وآخر ، اعتمادًا على شرح كيفية عمل المحرك.

ميزة جديدة لمقاعد الصف الثاني والثالث يمكن طيها لزيادة المساحة الخلفية. مميزات السيارة تويوتا راش 2022 تويوتا راش 2022 ليست منتشرة لذا فهي مميزة جدًا للقيادة.

تتميز السيارة تويوتا راش بتصميم خارجي مميز ويعتقد الكثيرون أن شكلها الكبير يجعلها مناسبة للعائلة.

الجزء الداخلي للسيارة فسيح وبه الكثير من مساحات التخزين.السيارة مدعومة بكافة وسائل الأمان حيث أن السيارة بها وسائد هوائية في المقاعد الأمامية والخلفية.

مقاعد السيارة مريحة للغاية وبها إنذار في حالة السرقة.

يأتي مع تويوتا راش 2022 ، مكيف هواء في المقاعد الأمامية والخلفية و 6 سماعات داخلية مدعومة بنظام البلوتوث.

السيارة متوفرة بمجموعة من الألوان الجذابة والفريدة من نوعها والمناسبة لجميع الأذواق.

تتميز السيارة بانخفاض استهلاك الوقود مع توفير رؤية ليلية ممتازة لقائد السيارة.

تحتوي السيارة على أضواء قوية وأجهزة استشعار فوق صوتية تنبه السائق أثناء القيادة. تقسيط تويوتا راش 2022 من عبد اللطيف جميل يمكنك الدخول على موقع عبد اللطيف جميل واختيار الفئة والقسط الشهري الذي تريده كمثال. أسعار تويوتا راش 2022 في السعودية سعر السيارة فئة Gl في المملكة العربية السعودية 66.800 ريال سعودي

سعر السيارة لفئة STD في المملكة العربية السعودية 71.990 ريال سعودي.

تويوتا راش 2022 في مصر بسعر 345.000 جنيه مصري.

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