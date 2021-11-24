انطلاق اسطورة السيارات.. تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 بمواصفات ممتازة والسعر مفاجاة

تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 ، هذه النوعية من السيارات من أشهر أنواع Cross Over المشهورة باستخداماتها المتعددة، وعلى ذلك أعلنت الشركة أن الإصدار الحديث به العديد من التعديلات عن الإصدارات السابقة التي تجعلها أكثر تميزًا عنهم داخليًا وخارجيًا أيضًا، وفى الكلمات التالية سيتم التعرف على أهم المواصفات والأمور التي تميز أحدث إصدار من سيارات تويوتا فورتشنر، ومن أهم ميزات هذه السيارة هي قدرتها على التنقل في الصحراء بأحسن صورة، مما يجعلها من أكثر السيارات مناسبًة للمنطقة بالمملكة العربية السعودية تابعونا. تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 تتميز هذه السيارة بعدد من المواصفات التي تعمل على تمييز السيارة عن باقي الأنواع الأخرى ومنها واحدة من أفضل السيارات نوع GX.

يوجد في السيارة فئتان الفئة الاولي بمحرك سعته 2.4 لتر، والفئة الثانية بمحرك بحجم 4 سلندر.

كما تأتي السيارة بقوة 1440 CC، لذلك فهي متينة ومنفردة عن باقي الأنواع الأخري.

تتميزالسيارة بإنها تستهلك مقدار 14.4 كيلومتر لكل لتر من البنزين.

وتأتي الفئة الثانية منها بمحرك سعة 2.8 لتر بحجم 4 سلندر.

بالأضافة إلى إنها تأتي بقوة 2000 CC.

كما أنها تستهلك ما يقرب من 14.7 كيلو متر لتر من البنزين.

تأتي الشبكة الأمامية للسيارة من النيكل كروم.

كما أن مقابض الأبواب تكون مطلية بالنيكل كروم أيضًا.

تعمل المرايا الموجودة على جانبي السيارة بشكل إلكتروني.

يستطيع الراكب أن يقوم بتعديل أوضاع الكراسي بشكل يدوي للوضع المناسب له.

يوجد بالفئة الأولي من السيارة عجلة للقيادة بعدد من الاستعمالات، كما أنها مزودة بمكيف هوائي، ويوجد بها لمبات للإضاءة بالداخل، ويمكن الشحن لاسلكيًا بداخل السيارة.

يمكن توصيل السيارة بالهاتف الذي يدعم النظام الأندرويد.

يوجد بداخل السيارة نظام تشغيل خاص بالراديوا للتسلية أثناء السفر.

يستطيع مالك السيارة السفر بها إلى أماكن بعيدة دون حدوث عطل بها. سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية يوجد فئتان من السيارة ويكون سعرهم كالاتي الفئة الأولي تويوتا فورتشنر GX2 2022 تأتي بسعر 140000 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر VX2 plus 2022 تأتي بسعر 172000 ريالًا سعوديًا. الوسوم

تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 ، هذه النوعية من السيارات من أشهر أنواع Cross Over المشهورة باستخداماتها المتعددة، وعلى ذلك أعلنت الشركة أن الإصدار الحديث به العديد من التعديلات عن الإصدارات السابقة التي تجعلها أكثر تميزًا عنهم داخليًا وخارجيًا أيضًا، وفى الكلمات التالية سيتم التعرف على أهم المواصفات والأمور التي تميز أحدث إصدار من سيارات تويوتا فورتشنر، ومن أهم ميزات هذه السيارة هي قدرتها على التنقل في الصحراء بأحسن صورة، مما يجعلها من أكثر السيارات مناسبًة للمنطقة بالمملكة العربية السعودية تابعونا. تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 تويوتا فورتشنر الفخمة في السعودية 2022 تتميز هذه السيارة بعدد من المواصفات التي تعمل على تمييز السيارة عن باقي الأنواع الأخرى ومنها واحدة من أفضل السيارات نوع GX.

يوجد في السيارة فئتان الفئة الاولي بمحرك سعته 2.4 لتر، والفئة الثانية بمحرك بحجم 4 سلندر.

كما تأتي السيارة بقوة 1440 CC، لذلك فهي متينة ومنفردة عن باقي الأنواع الأخري.

تتميزالسيارة بإنها تستهلك مقدار 14.4 كيلومتر لكل لتر من البنزين.

وتأتي الفئة الثانية منها بمحرك سعة 2.8 لتر بحجم 4 سلندر.

بالأضافة إلى إنها تأتي بقوة 2000 CC.

كما أنها تستهلك ما يقرب من 14.7 كيلو متر لتر من البنزين.

تأتي الشبكة الأمامية للسيارة من النيكل كروم.

كما أن مقابض الأبواب تكون مطلية بالنيكل كروم أيضًا.

تعمل المرايا الموجودة على جانبي السيارة بشكل إلكتروني.

يستطيع الراكب أن يقوم بتعديل أوضاع الكراسي بشكل يدوي للوضع المناسب له.

يوجد بالفئة الأولي من السيارة عجلة للقيادة بعدد من الاستعمالات، كما أنها مزودة بمكيف هوائي، ويوجد بها لمبات للإضاءة بالداخل، ويمكن الشحن لاسلكيًا بداخل السيارة.

يمكن توصيل السيارة بالهاتف الذي يدعم النظام الأندرويد.

يوجد بداخل السيارة نظام تشغيل خاص بالراديوا للتسلية أثناء السفر.

يستطيع مالك السيارة السفر بها إلى أماكن بعيدة دون حدوث عطل بها. سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية يوجد فئتان من السيارة ويكون سعرهم كالاتي الفئة الأولي تويوتا فورتشنر GX2 2022 تأتي بسعر 140000 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر VX2 plus 2022 تأتي بسعر 172000 ريالًا سعوديًا.

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