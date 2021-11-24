“ارخص السيارات الحديثة” شانجان السفن 2022 بالاسعار والمواصفات في السعودية

“ارخص السيارات الحديثة” شانجان السفن 2022 بالاسعار والمواصفات استطاعت المملكة السعودية أن توفر لجميع عشاق السيارات أحدث إصدارات سيارات شانجان السفن موديل 2022 والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان تحت المدمجة كما تتميز هذه السيارة ب حجمها الشعير التي تتناسب مع الحالات الفردية والتي يمكن شراؤها بأسعار اقتصادية والتي تتفاوت تبعًا اصداراتها السيارة المتوفرة داخل المملكة عبر الوكلاء الرسميين حيث يمكنك الاطلاع على مزايا ومواصفات السيارة إلى جانب التعرف على أسعارها عبر الأجزاء التالية. مواصفات شانجان السفن 2022 تتوفر في هذه السيارة بمحرك عدد اربع اسطوانات وسعة تقدر بنحو 1400 سي سي مع ناقل يدوي للحركة مقسم إلى خمس سرعات.

كما تبلغ معدلات عزم الدوران الخاصة بالقيادة لهذا المحرك نحو 135 رطل ومقدار 101 حصان وهذا للفئات الأولى من سيارة شانجان السفن.

الفئة الثانية والثالثة من شانجان السفن تأتي بمحرك عدد أربع أسطوانات مع ناقل يدعم العمل بطريقة اوتوماتيك بعدد خمس سرعات.

سعة المحرك تصل إلى 1500 سي سي بينما عدد للاحصنه يسجل 107 حصان ومقدار من عزم الدوران يعادل 145 رطل.

تأتي أبعاد السيارة بطول 4390 مل ومتوسط عرض السيارة 1725 وحوالي 1490 للارتفاع .

نلاحظ سعة الشنطة الخلفية تأتي بحجم مناسب بشكل تقريبي يقدر بحوالي 382 لتر. مميزات شانجان السفن موديل 2022 تتميز بتوفر عدة تجهيزات بين المكيف الهوائي وأنظمة تختص في زيادة التحكم بمعدل ثبات السرعة على الطرقات.

توفر بعض الفرامل المانع للانزلاق وبعض المصابيح باضائة من نوعية الهالوجين.

يبلغ قياس جنوط السيارة معدل 14 بوصة مع بعض المرايا الجانبية ومدخل يو اس بي وآخر للبلوتوث.

أيضًا يتوفر بها أنظمة امان من خلال توفير عدد 2 وسادة هوائية وعدد 2 مكبر صوتي لرفع معدل الترفيه الداخلي.

تضم إحدى الشاشات المعلوماتية إلى جانب عدة مزايا تختص ب إصدارات السيارة الأعلى مثل التحكم في مقعد السيارة الأمامي.

القدرة على تثبيت السرعة وفتحة في الجزء العلوي من سقف السيارة. سعر شانجان السفن في السسعودية ومن المتوقع أن تعرض سيارة شانجان السفن 2022 إصدارات الدرجة الأولى من سيارة شانجان السفن داخل المملكة بأسعار تبدأ من 32900 ريال سعودي.

أسعار الفئة الثانية من هذه السيارة آخذة في الارتفاع في سوق المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن تصل إلى 36900 ريال سعودي. الوسوم

“ارخص السيارات الحديثة” شانجان السفن 2022 بالاسعار والمواصفات استطاعت المملكة السعودية أن توفر لجميع عشاق السيارات أحدث إصدارات سيارات شانجان السفن موديل 2022 والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان تحت المدمجة كما تتميز هذه السيارة ب حجمها الشعير التي تتناسب مع الحالات الفردية والتي يمكن شراؤها بأسعار اقتصادية والتي تتفاوت تبعًا اصداراتها السيارة المتوفرة داخل المملكة عبر الوكلاء الرسميين حيث يمكنك الاطلاع على مزايا ومواصفات السيارة إلى جانب التعرف على أسعارها عبر الأجزاء التالية. مواصفات شانجان السفن 2022 تتوفر في هذه السيارة بمحرك عدد اربع اسطوانات وسعة تقدر بنحو 1400 سي سي مع ناقل يدوي للحركة مقسم إلى خمس سرعات.

كما تبلغ معدلات عزم الدوران الخاصة بالقيادة لهذا المحرك نحو 135 رطل ومقدار 101 حصان وهذا للفئات الأولى من سيارة شانجان السفن.

الفئة الثانية والثالثة من شانجان السفن تأتي بمحرك عدد أربع أسطوانات مع ناقل يدعم العمل بطريقة اوتوماتيك بعدد خمس سرعات.

سعة المحرك تصل إلى 1500 سي سي بينما عدد للاحصنه يسجل 107 حصان ومقدار من عزم الدوران يعادل 145 رطل.

تأتي أبعاد السيارة بطول 4390 مل ومتوسط عرض السيارة 1725 وحوالي 1490 للارتفاع .

نلاحظ سعة الشنطة الخلفية تأتي بحجم مناسب بشكل تقريبي يقدر بحوالي 382 لتر. مميزات شانجان السفن موديل 2022 تتميز بتوفر عدة تجهيزات بين المكيف الهوائي وأنظمة تختص في زيادة التحكم بمعدل ثبات السرعة على الطرقات.

توفر بعض الفرامل المانع للانزلاق وبعض المصابيح باضائة من نوعية الهالوجين.

يبلغ قياس جنوط السيارة معدل 14 بوصة مع بعض المرايا الجانبية ومدخل يو اس بي وآخر للبلوتوث.

أيضًا يتوفر بها أنظمة امان من خلال توفير عدد 2 وسادة هوائية وعدد 2 مكبر صوتي لرفع معدل الترفيه الداخلي.

تضم إحدى الشاشات المعلوماتية إلى جانب عدة مزايا تختص ب إصدارات السيارة الأعلى مثل التحكم في مقعد السيارة الأمامي.

القدرة على تثبيت السرعة وفتحة في الجزء العلوي من سقف السيارة. سعر شانجان السفن في السسعودية ومن المتوقع أن تعرض سيارة شانجان السفن 2022 إصدارات الدرجة الأولى من سيارة شانجان السفن داخل المملكة بأسعار تبدأ من 32900 ريال سعودي.

أسعار الفئة الثانية من هذه السيارة آخذة في الارتفاع في سوق المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن تصل إلى 36900 ريال سعودي.

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