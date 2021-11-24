ارخص السيارات.. كيا سبورتاج في السعودية الجديدة كليا 2022 بمواصفات واسعار اسطورية

كيا سبورتاج في السعودية الجديدة كليا 2022 ، قامت شركة كيا كورية المنشأ بتقديم أحدث إصدار من سياراتها النوع الاسبورتاج، والتي تتميز بعدد من المواصفات والميزات عن ما يماثلها من هذه النوعية، ومن المحتمل أن يبدأ إطلاقها بالأسواق الأوروبية، وعليه فإن موعد إطلاقها بالأسواق السعودية والعربية بشكل عام سيلي هذه الخطوة في الأسواق الأوروبية، وفيما يلي سيتم متابعة أهم ما يميز هذه الفئة التي سيتم إطلاقها من شركات كيا، كما سيتم التعرف على الأسعار المتوقعة لهذه السيارة في الأسواق السعودية بالشكل التقريبي الذي سيكون متاح لها في أقرب وقت لإعلان سيارات كيا سبورتاج.

كيا سبورتاج في السعودية الجديدة كليا 2022

وكما سبق الذكر فإن هناك عدد من المواصفات التي تتميز بها سيارات كيا سبورتاج عن أغلب السيارات المماثلة لها ومن هذه المواصفات

بناءًا على الصورة التي تم تصديرها للسيارة فإنها تتميز بشبكة أمامية كبيرة.

السيارة جاءت بتصميم Tiger Nose، مع مجموعة من المصابيح التي تحيط بالإطار الأمامي والتي تم صناعتها بشكل يدوي.

الشكل الخارجي للسيارة مقارب لشكل كيا استونيك.

الجزء الخلفي من السيارة جاء بنفس الشكل الذي تقدمة شركة كيا كالمعتاد.

كما يوجد بأسفل السيارة مصد على شكل شبكة يميز الشكل الخارجي لها.

عادم السيارة يتميز بإنه خفي لا يبرز، مما يجعل شكلها الخارجي أكثر تميزًا.

الصالون الداخلي للسيارة تم العمل على تحديثه، ليضفي شكل أكثر أناقة للسيارة من الداخل.

كما تم تزويد السيارة بعدد 2 من الشاشات الداخلية للاستمتاع بمشاهدة أجدد الأفلام أثناء السفر للحد من الملل، وتم تقليل عدد الازرار عن إصدار 2021.

تتمتع شاشات التحكم بالسيارة تأتي بحجم 8 بوصة، وتعمل بنظام الأندرويد لتسهيل توصيلها على هواتف المستخدمين.

يمكن توصيل السيارات صوتيًا لسماع الراديوا أو توصيلها بالهاتف الخاص بك، كما أنه يوجد بها نظام شحن لاسلكي.

تتمتع السيارة بوجود متسع لعدد 5 أفراد داخلها.

يعتبر السعر في السعودية لسيارة كيا سبورتاج 2022 يكون 94000 ريالًا سعوديًا، وهذا هو السعر الذي تم الإعلان عنه من شركات كيا للسيارات.