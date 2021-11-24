الوحش وصل.. سيارة تويوتا انوفا 2021 أقوي السيارات الحديثة بمواصفات جبارة

موضوعنا اليوم عن تحفة فنية جديدة من تويوتا وهي سيارة تويوتا انوفا 2021 وهذه الفئة من سيارات تويوتا منتشرة بشكل كبير في أسواق السيارات المحلية والعالمية وبسبب الإقبال الكبير على سيارات تويوتا انوفا قامت شركة تويوتا العالمية بإصدار هذه السيارة، وسنوضح في مقالنا أهم مواصفات سيارة تويوتا انوفا 2021 الجديدة في الأسواق وسنناقش أهم مميزاتها وعيوبها المنتشرة على لسان مستخدميها وسنعرض لكم أسعارها المتداولة أيضًا في سوق السيارات السعودي.
أهم مواصفات سيارة تويوتا انوفا 2021
تتميز سيارة تويوتا انوفا 2021 بمميزات مختلفة عن غيرها من السيارات وكعادة شركة تويوتا التي تضع لمساتها دائمًا في تصميماتها فجاء تصميم السيارة موديل 2021 بنوعين من المحركات حيث:-
- محرك السيارة الأول هو محرك رباعي الاسطوانات، سعته 2.7 لتر يدور بعزم دوران قوي وقوته 164 حصان ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي به 6 سرعات ويعمل بالبنزين.
- بينما المحرك الثاني للسيارة رباعي الاسطوانات أيضًا سعته 2.8 وقوته حصان 172 حصان ويعمل بالديزل وناقل حركته أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- عجلات السيارة مقاسها 16 إنش.
- مقابض أبواب السيارة مصنوعة من مادة الكروم.
- مرايا السيارة من الجانب كهربائية والخطوط الجانبية ديناميكية.
- المصابيح الأمامية انسيابية.
- السيارة مزودة بالعديد من وسائل الترفيه والتقنيات الحديثة التي تتمثل فيما يلي:
- شاشة معلوماتية تعمل باللمس.
- بلوتوث.
- مشغل CD.
- مشغل راديو.
- USB.
- منافذ AUX.
- ستة مكبرات صوتية”.
- مقاعد السيارة مصنوعة من قماش فاخر بمساحات كبيرة مناسبة ومريحة.
- نظام تحكم بالتوازن ونظام لتعزيز فرامل السيارة.
- ومزودة أيضًا بنظام لمراقبة ضغط إطارات السيارة.
- فرامل السيارة مانعة للإنغلاق .
- بها نظام حديث وهو خاص بصعود المرتفعات.
انتشرت سيارة تويوتا انوفا انتشار واسع جدًا في هذه الفترة وزاد الطلب عليها محليًا وعالميًا وجاءت أسعارها في سوق السيارات السعودي كالآتي:-
- فئة تويوتا انوفا STD 2021 سعرها يبدأ من 90 ألف ريال سعودي .
- بينما الفئة الثانية التي تعمل بالمحرك الديزل وهي تويوتا انوفا STD ديزل 2021 فسعرها يبدأ من 96 ألف ريال سعودي في الأسواق المحلية السعودية.
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موضوعنا اليوم عن تحفة فنية جديدة من تويوتا وهي سيارة تويوتا انوفا 2021 وهذه الفئة من سيارات تويوتا منتشرة بشكل كبير في أسواق السيارات المحلية والعالمية وبسبب الإقبال الكبير على سيارات تويوتا انوفا قامت شركة تويوتا العالمية بإصدار هذه السيارة، وسنوضح في مقالنا أهم مواصفات سيارة تويوتا انوفا 2021 الجديدة في الأسواق وسنناقش أهم مميزاتها وعيوبها المنتشرة على لسان مستخدميها وسنعرض لكم أسعارها المتداولة أيضًا في سوق السيارات السعودي.
أهم مواصفات سيارة تويوتا انوفا 2021
تتميز سيارة تويوتا انوفا 2021 بمميزات مختلفة عن غيرها من السيارات وكعادة شركة تويوتا التي تضع لمساتها دائمًا في تصميماتها فجاء تصميم السيارة موديل 2021 بنوعين من المحركات حيث:-
- محرك السيارة الأول هو محرك رباعي الاسطوانات، سعته 2.7 لتر يدور بعزم دوران قوي وقوته 164 حصان ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي به 6 سرعات ويعمل بالبنزين.
- بينما المحرك الثاني للسيارة رباعي الاسطوانات أيضًا سعته 2.8 وقوته حصان 172 حصان ويعمل بالديزل وناقل حركته أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- عجلات السيارة مقاسها 16 إنش.
- مقابض أبواب السيارة مصنوعة من مادة الكروم.
- مرايا السيارة من الجانب كهربائية والخطوط الجانبية ديناميكية.
- المصابيح الأمامية انسيابية.
- السيارة مزودة بالعديد من وسائل الترفيه والتقنيات الحديثة التي تتمثل فيما يلي:
- شاشة معلوماتية تعمل باللمس.
- بلوتوث.
- مشغل CD.
- مشغل راديو.
- USB.
- منافذ AUX.
- ستة مكبرات صوتية”.
- مقاعد السيارة مصنوعة من قماش فاخر بمساحات كبيرة مناسبة ومريحة.
- نظام تحكم بالتوازن ونظام لتعزيز فرامل السيارة.
- ومزودة أيضًا بنظام لمراقبة ضغط إطارات السيارة.
- فرامل السيارة مانعة للإنغلاق .
- بها نظام حديث وهو خاص بصعود المرتفعات.
انتشرت سيارة تويوتا انوفا انتشار واسع جدًا في هذه الفترة وزاد الطلب عليها محليًا وعالميًا وجاءت أسعارها في سوق السيارات السعودي كالآتي:-
- فئة تويوتا انوفا STD 2021 سعرها يبدأ من 90 ألف ريال سعودي .
- بينما الفئة الثانية التي تعمل بالمحرك الديزل وهي تويوتا انوفا STD ديزل 2021 فسعرها يبدأ من 96 ألف ريال سعودي في الأسواق المحلية السعودية.
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