العملاق الياباني .. تويوتا بيلتا 2022 تغزو الأسواق بتصميم جريء وإمكانيات اقتصادية تعرف على سعرها ومواصفاتها

تويوتا بيلتا 2022 تغزو الأسواق بتصميم جريء، بعد تصدرها محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، تواصل شركة تويوتا طرحها للكثير من أنواع السيارات العالمية، وتويوتا بيلتا واحدة من السيارات المحدثة كلياً، وهو ما شغل بال الكثيرين من المواطنين، للتساؤل عن مواصفات وسعر السيارة الشاغرة بالهم، وقد تم إطلاق شركة تويوتا للسيارة من قبل في كثير من بلدان العالم، تحت مسميات كثيرة تتشابه وتختلف مع بعضها البعض، والآن نتعرف من خلال السطور التالية على أهم مواصفات سيارة تويوتا بيلتا العالمية.

تويوتا بيلتا 2022 تغزو الأسواق بتصميم جريء

كشفت تويوتا عن السيارة العالمية تويوتا بيلتا المحدثة كلياً، والتي ترغب الشركة في طرحها كمنافسة في الأسواق، وتعد السيارة جديدة ومعدلة من سيارة سيزوكي، حيث تم تعديل هيكلها؛ وجاء بهيكل سيدان أنيق ومميز ومتوسط الحجم، أذ يبلغ الطول للهيكل أربعة أمطار و49 سنتيمتر، وجاء عرض الهيكل بـ 173 سم، أما عن ارتفاعه فجاء 147 سم، بالإضافة إلي ذلك تم تصميم المقاعد بصفين مخصص لـ 5 أفراد.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا

بعد ظهور سيارة بيلتا ، في وكالة تويوتا، بدأ الكثيرين المواطنين وعشاق السيارات من نوع تويوتا الاستعلام عن سعر ومواصفات سيارة بيلتا، وهي نفس سيارة يارس، تروج تويوتا بيلتا للسوق المصري لأول مرة حيث لفتت تويوتا الانتباه إلى سيارة بيلتا التي تغزو السوق المصري لأول مرة بعد إطلاقها في الهند وكان اسم بيلتا يستخدم من قبل أيضا لتويوتا بأسماء مختلفة مثل Vios يعني “الجميلة” باللغة اليابانية، وجاءت مواصفات تويوتا بيلتا علي النحو التالي:

محرك السيارة من فئة 105 حصان كذلك تضم السيارة بمحرك 1500 سي سي، و يولد 105 حصانًا مع نظام هجين محدود. وكذلك تأتي بيلتا بمحرك 4 بسرعات مختلفة، وناقل حركة أوتوماتيكي وعزم 138 نيوتن متر، وعزم دوران محرك السيارة مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات.

ومواصفاتها الداخلية

حيث تأتي أيضًا مع مقصورة تتضمن عناصر ترفيهية وفاخرة متنوعة، على النحو التالي:

جاءت بنظام المكابح المانعة للانغلاق ABS و EBD. وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات لمشاهدة ممتعة، بالإضافة إلي تداخل نظام Apple CarPlay ، Android Auto لتجربة صوتية فريدة ورائعة. كما تشتمل على وظيفة تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة وتكييف الهواء. بالإضافة إلى تجهيزات الأمان المميزة ، وسائد هوائية أمامية. وكذلك إمكانية دخول السيارة دون الحاجة إلى مفتاح. كما يتضمن عجلة قيادة رياضية مع أدوات تحكم مثبتة بالداخل.

سعر السيارة في الشرق الأوسط

في النهاية نوصح سعر سيارة تويوتا بيلتا والتي جاءت بإصدارها لفئتين، وكانت السيارة toyota belta بفئئين كالآتي: