سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 تستعير مواصفاتها من توسان فما هي تلك المواصفات

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مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023، منذ فترة قصيرة انتشرت على الكثير من المواقع تسريبات لتصميم سيارة كيا سبورتاج الجديدة موديل 2023 التي من المفترض الإعلان عنها مع العام الجديد، ومؤخرًا قامت الشركة بإطلاق بعض التفاصيل الجديدة حول السيارة وكشفت عن الجيل الخامس لها، وأوضحت أن هذا التصميم سيكون متاحًا في البداية في الأسواق الأمريكية وبعد ذلك الانتقال لكافة الأسواق العالمية الأخرى ليمكن لأي شخص في العالم الحصول عليها، وهناك انتظار كبير بين محبي السيارات من أجل معرفة مواصفات سيارة كيا سبورتاج وهذا ما سنعرفكم عليه فيما يلي.كيا سبورتاج موديل 2023 الجديدة
بعد إعلان الشركة عن التفاصيل المبدئية عن سيارة كيا سبورتاج نطلعكم على بعض مواصفات كيا سبورتاج الجديدة:
- تم تغيير الكثير من مواصفات السيارة عن النسخ السابقة ويظهر ذلك جليًا في التصميم الخارجي لها والتصميم الهجين للمحرك وكذلك تقنيات السيارة من الداخل.
- السيارة مصممة كحجم ومساحة وطول أكبر حيث أنها من الداخل تم توسيعها لكي يمكن التحرك بها بسهولة وخاصةً عند الجلوس على المقاعد الخلفية.
- محرك سيارة كيا سبورتاج يعمل النظام الهجين الذي يجمع بين مواصفات ناقل حركة سيارة هيونداي توسان.
- يمكن للسيارة أن تسحب سيارات أخرى تصل إلى ألفي رطل حوالي 907 كيلو جرام.
- تم إضافة تقنية ميكانيكية أفضل بالسيارة لكي يستمتع السائق أثناء قيادته وكذلك أصبحت سيارة كيا سبورتاج 2023 أقل في الضوضاء عن السيارات الأخرى وأقل في الاهتزاز والحركة.
وهناك حوالي سبع فئات من سيارة كيا سبورتاج 2023 التي سيتم طرحها عما قريب في الأسواق وهي:
- سيارة كيا سبورتاج 2023 فئة LX وسعرها 26 ألف دولار.
- وكيا سبورتاج 2023 فئة X-Line سعرها 29 ألف دولار.
- وسيارة كيا سبورتاج 2023 فئة Ex وتتوافر بسعر 30 ألف دولار.
- أما عن كيا سبورتاج 2023 فئة SX فسعرها 34 ألف دولار.
- وسيارة كيا سبورتاج 2023 فئة X-pro سعرها 35 ألف دولار.
- وكيا سبورتاج 2023 فئة SX- prestige سعرها يصل إلى 37 ألف دولار.
- والفئة الأخيرة وهي سيارة كيا سبورتاج 2026 فئة X- pro Prestige وسعرها هو 38 ألف دولار.
الوسوم
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023، منذ فترة قصيرة انتشرت على الكثير من المواقع تسريبات لتصميم سيارة كيا سبورتاج الجديدة موديل 2023 التي من المفترض الإعلان عنها مع العام الجديد، ومؤخرًا قامت الشركة بإطلاق بعض التفاصيل الجديدة حول السيارة وكشفت عن الجيل الخامس لها، وأوضحت أن هذا التصميم سيكون متاحًا في البداية في الأسواق الأمريكية وبعد ذلك الانتقال لكافة الأسواق العالمية الأخرى ليمكن لأي شخص في العالم الحصول عليها، وهناك انتظار كبير بين محبي السيارات من أجل معرفة مواصفات سيارة كيا سبورتاج وهذا ما سنعرفكم عليه فيما يلي.كيا سبورتاج موديل 2023 الجديدة
بعد إعلان الشركة عن التفاصيل المبدئية عن سيارة كيا سبورتاج نطلعكم على بعض مواصفات كيا سبورتاج الجديدة:
- تم تغيير الكثير من مواصفات السيارة عن النسخ السابقة ويظهر ذلك جليًا في التصميم الخارجي لها والتصميم الهجين للمحرك وكذلك تقنيات السيارة من الداخل.
- السيارة مصممة كحجم ومساحة وطول أكبر حيث أنها من الداخل تم توسيعها لكي يمكن التحرك بها بسهولة وخاصةً عند الجلوس على المقاعد الخلفية.
- محرك سيارة كيا سبورتاج يعمل النظام الهجين الذي يجمع بين مواصفات ناقل حركة سيارة هيونداي توسان.
- يمكن للسيارة أن تسحب سيارات أخرى تصل إلى ألفي رطل حوالي 907 كيلو جرام.
- تم إضافة تقنية ميكانيكية أفضل بالسيارة لكي يستمتع السائق أثناء قيادته وكذلك أصبحت سيارة كيا سبورتاج 2023 أقل في الضوضاء عن السيارات الأخرى وأقل في الاهتزاز والحركة.
وهناك حوالي سبع فئات من سيارة كيا سبورتاج 2023 التي سيتم طرحها عما قريب في الأسواق وهي:
- سيارة كيا سبورتاج 2023 فئة LX وسعرها 26 ألف دولار.
- وكيا سبورتاج 2023 فئة X-Line سعرها 29 ألف دولار.
- وسيارة كيا سبورتاج 2023 فئة Ex وتتوافر بسعر 30 ألف دولار.
- أما عن كيا سبورتاج 2023 فئة SX فسعرها 34 ألف دولار.
- وسيارة كيا سبورتاج 2023 فئة X-pro سعرها 35 ألف دولار.
- وكيا سبورتاج 2023 فئة SX- prestige سعرها يصل إلى 37 ألف دولار.
- والفئة الأخيرة وهي سيارة كيا سبورتاج 2026 فئة X- pro Prestige وسعرها هو 38 ألف دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 تستعير مواصفاتها من توسان فما هي تلك المواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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