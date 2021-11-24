سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 تستعير مواصفاتها من توسان فما هي تلك المواصفات

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023، منذ فترة قصيرة انتشرت على الكثير من المواقع تسريبات لتصميم سيارة كيا سبورتاج الجديدة موديل 2023 التي من المفترض الإعلان عنها مع العام الجديد، ومؤخرًا قامت الشركة بإطلاق بعض التفاصيل الجديدة حول السيارة وكشفت عن الجيل الخامس لها، وأوضحت أن هذا التصميم سيكون متاحًا في البداية في الأسواق الأمريكية وبعد ذلك الانتقال لكافة الأسواق العالمية الأخرى ليمكن لأي شخص في العالم الحصول عليها، وهناك انتظار كبير بين محبي السيارات من أجل معرفة مواصفات سيارة كيا سبورتاج وهذا ما سنعرفكم عليه فيما يلي.

كيا سبورتاج موديل 2023 الجديدة

بعد إعلان الشركة عن التفاصيل المبدئية عن سيارة كيا سبورتاج نطلعكم على بعض مواصفات كيا سبورتاج الجديدة:

تم تغيير الكثير من مواصفات السيارة عن النسخ السابقة ويظهر ذلك جليًا في التصميم الخارجي لها والتصميم الهجين للمحرك وكذلك تقنيات السيارة من الداخل. السيارة مصممة كحجم ومساحة وطول أكبر حيث أنها من الداخل تم توسيعها لكي يمكن التحرك بها بسهولة وخاصةً عند الجلوس على المقاعد الخلفية. محرك سيارة كيا سبورتاج يعمل النظام الهجين الذي يجمع بين مواصفات ناقل حركة سيارة هيونداي توسان. يمكن للسيارة أن تسحب سيارات أخرى تصل إلى ألفي رطل حوالي 907 كيلو جرام. تم إضافة تقنية ميكانيكية أفضل بالسيارة لكي يستمتع السائق أثناء قيادته وكذلك أصبحت سيارة كيا سبورتاج 2023 أقل في الضوضاء عن السيارات الأخرى وأقل في الاهتزاز والحركة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة وفئاتها

وهناك حوالي سبع فئات من سيارة كيا سبورتاج 2023 التي سيتم طرحها عما قريب في الأسواق وهي: