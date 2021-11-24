أرخص عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش 1443 بدون فوائد وبفوائد في السعودية

عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش هناك عدد من الأماكن والبنوك تعمل في صدد إتاحة طريقة شراء سيارة بسعر الكاش للعملاء وفقا الى نظام التقسيط ذو العروض المختلفة والمتميزة على عدد من الأشهر مع الحاجة الى وجود بعض من الضمانات لدي المشتري تعمل في صدد توفير العرض المناسب لما يحتاج اليه من مواصفات في السيارة .

عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش

حيث أعلنت عدد من البنوك والمعارض في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول على سيارة بدون فوائد وبسعر الكاش وذلك مثل معرض شركة عبد اللطيف وما يعمل عليه من عروض في هذا الشأن والتي يكون منها عرض سيارة هيونداي النترا 2021 والتي يصل فيه مبلغ القسط الشهري على مدي ستون شهرا الى 1.395 ريال سعودي وأيضا عرض هيونداي سوناتا والذي يكون فيه قيمة القسط الشهري 1.985 ريال سعودي يتم دفعه في مدة 60 شهر.

كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية عن طريقة شراء سيارة بسعر الكاش بالشروط الأتية

كون عمر من يريد شراء السيارة بالقسط بنفس سعر الكاش لا يقل عن 21 عاما

راتب المتقدم للشراء الشهري لا يقل عن مبلغ 500 ريال سعودي

فترة سداد ثمن السيارة بالكامل لا تزيد عن 60 شهر

القسط الشهري في عروض بنك التنمية السعودي يكون في حدود 1200 ريال الى 1800 ريال سعودي.

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تقوم شركة عبد اللطيف على عمل افضل العروض على جميع أنواع السيارات حيث يتوفر في المعرض اكثر من 300 نوع سيارة يمكنك شراءها، حيث يتوفر اكثر من 130 موديل في سيارات تويوتا، واكثر من 20 موديل لسيارة لكزس.

تقسيط سيارات بدون فوائد

تعمل عدد من الأماكن في السعودية على أيضاح طريقة شراء سيارة بسعر الكاش والشراء بالتقسيط بدون فوائد وذلك مثل شركات التمويل المختلفة ومعارض بيع السيارات بالإضافة الى نظام التأجير التمويلي وما يكون من البنوك السعودية التي تتعامل مع السيارات ومنح القروض الميسرة في صدد شراء سيارة جديدة أو مستعملة.