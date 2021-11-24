السيارة الجميلة كليا..كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات ومميزات وأسعارها الخيالية

كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات، تعد سيارة كيا سبورتاج 2022 من سيارات الكروس أوفز وتتميز بتصميم هجومي وتأتي بتقنيات عاليه يجعلها خيارا رائعا للقيادة كما أنها من السيارات الرياضية ويمكن الاختيار ما بين أكثر من فئة المحرك، وتدخل كيا سبورتاج 2022 في منافسة كبيرة مع سيارات كروس أوفز بكره مثل سياره نيسان قشقاي و سياره هيونداي توسان، ومن أهم ما يميز السيارة المقصورة الفسيحة. كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تعمل سيارة كيا سبورتاج 2020 من خلال محرك رباعي الأسطوانات تصل سعته إلى 1.6 لتر ويعد من نوع tgdl.

يعمل محرك السيارة بقوة 177 حصان ويبلغ عزم الدوران 195 رطل.

يأتي ناقل الحركة يدوي يعمل من خلال ست سرعات مختلفة.

ويحتوي أيضا علي ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة سبع سرعات مختلفة وهو ثنائي القابض.

محرك بنزين سياره كيا سبورتاج 2022 له عدة خيارات مختلفة للمحرك وهي ديزل رباعي الأسطوانات وبلاج أن هايبرد و بنزين رباعي الأسطوانات ومحرك بنزين هجين تقليدي.

له عدة خيارات مختلفة للمحرك وهي ديزل رباعي الأسطوانات وبلاج أن هايبرد و بنزين رباعي الأسطوانات ومحرك بنزين هجين تقليدي. تحتوي على مضادات رياضية في فئات سبورتاج اكس لاين 2022 بالإضافة إلى سبويلر سقف منحني.

تتميز السيارة بمقاعد مبطنة بألوان متعددة مثل الأخضر والأسود حديث عن مظهرها معدني جول لمسة خشبية.

وتأتي بتصميم عصري وتتعدد ألوانها التي تعطي السيارة مظهرا مفعما بالحيوية.

يبلغ طول السيارة 183.5 بوصة كما يصل عرضها إلى 73.4 بوصة وارتفاعها 65 بوصة، وتصل قاعدة العجلات إلى 108.5 بوصة. كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022 بشبكة أمامية ذات تصميم مميز.

وتحتوي على مصابيح أمامية مميزة مع إضاءة نهارية.

تشمل مصدات أمامية ومصابيح للضباب بالإضافة إلى غطاء محرك يحمل شعار شركة كيا.

تحتوي علي جنوط بمقاس 17 بوصة كما تتوفر فئات مختلفة من السيارة بجنوط مقاس 18 و19 بوصة.

سقف السيارة أسود اللون وهو مختلف عن لون السيارة الأساسي.

تتميز كيا سبورتاج بوجود سقف عائم يبرز العمود c.

أبواب السيارة مجعدة وتتميز بأكتاف عريضة ومصابيحها الخلفية ممتدة على الباب الخلفي. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 ولكن يتوقع خبراء السيارات أن يصل سعر الفئات المختلفة للسيارة من 94,000 : 128,000 ريال سعودي. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 الوسوم

كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات، تعد سيارة كيا سبورتاج 2022 من سيارات الكروس أوفز وتتميز بتصميم هجومي وتأتي بتقنيات عاليه يجعلها خيارا رائعا للقيادة كما أنها من السيارات الرياضية ويمكن الاختيار ما بين أكثر من فئة المحرك، وتدخل كيا سبورتاج 2022 في منافسة كبيرة مع سيارات كروس أوفز بكره مثل سياره نيسان قشقاي و سياره هيونداي توسان، ومن أهم ما يميز السيارة المقصورة الفسيحة. كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تعمل سيارة كيا سبورتاج 2020 من خلال محرك رباعي الأسطوانات تصل سعته إلى 1.6 لتر ويعد من نوع tgdl.

يعمل محرك السيارة بقوة 177 حصان ويبلغ عزم الدوران 195 رطل.

يأتي ناقل الحركة يدوي يعمل من خلال ست سرعات مختلفة.

ويحتوي أيضا علي ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة سبع سرعات مختلفة وهو ثنائي القابض.

محرك بنزين سياره كيا سبورتاج 2022 له عدة خيارات مختلفة للمحرك وهي ديزل رباعي الأسطوانات وبلاج أن هايبرد و بنزين رباعي الأسطوانات ومحرك بنزين هجين تقليدي.

له عدة خيارات مختلفة للمحرك وهي ديزل رباعي الأسطوانات وبلاج أن هايبرد و بنزين رباعي الأسطوانات ومحرك بنزين هجين تقليدي. تحتوي على مضادات رياضية في فئات سبورتاج اكس لاين 2022 بالإضافة إلى سبويلر سقف منحني.

تتميز السيارة بمقاعد مبطنة بألوان متعددة مثل الأخضر والأسود حديث عن مظهرها معدني جول لمسة خشبية.

وتأتي بتصميم عصري وتتعدد ألوانها التي تعطي السيارة مظهرا مفعما بالحيوية.

يبلغ طول السيارة 183.5 بوصة كما يصل عرضها إلى 73.4 بوصة وارتفاعها 65 بوصة، وتصل قاعدة العجلات إلى 108.5 بوصة. كيا سبورتاج 2022 بأحداث مواصفات مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022 بشبكة أمامية ذات تصميم مميز.

وتحتوي على مصابيح أمامية مميزة مع إضاءة نهارية.

تشمل مصدات أمامية ومصابيح للضباب بالإضافة إلى غطاء محرك يحمل شعار شركة كيا.

تحتوي علي جنوط بمقاس 17 بوصة كما تتوفر فئات مختلفة من السيارة بجنوط مقاس 18 و19 بوصة.

سقف السيارة أسود اللون وهو مختلف عن لون السيارة الأساسي.

تتميز كيا سبورتاج بوجود سقف عائم يبرز العمود c.

أبواب السيارة مجعدة وتتميز بأكتاف عريضة ومصابيحها الخلفية ممتدة على الباب الخلفي. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 ولكن يتوقع خبراء السيارات أن يصل سعر الفئات المختلفة للسيارة من 94,000 : 128,000 ريال سعودي. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

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