شوف حلاوتها.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة ومواصفاتها واسعارها في السعودية

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 كشفت تويوتا عن شارة سيارة تويوتا فورتشنرالخاصة بها في شكل جديد لعام 2022 حيث أكدت تويوتا أنها جهزت النسخة الجديدة من سيارتها بمحركات عالية الأداء ومجموعة جديدة من أنظمة السلامة والسلامة العامة وأنظمة مساعدة السائق ، بالإضافة إلى توفير أحدث و أعظم التقنيات الأكثر تقدمًا ، وومن خلال السطور التالية سنتعرف على أهم ما مميزات وعيوب وموصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022.

سيارة تويوتا فورتشنر 2022

أضافت شركة تويوتا اليابانية الكثير من التطورات والتحديثات وأيضاً المواصفات والتجهيزات الخاصة بسيارتها الجديدة تويوتا فورتشنرالتي تم الإعلان عنها رسميًا، وطرحها في الأسواق ، كما أن شركة تويوتا قامت بإجراء تغييرات على المظهر الخارجي للسيارة. وأيضًا بإجراء تغييرات رئيسية على مقصورة الرئيسية

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

خضع التصميم الخارجي لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 للعديد من التغييرات حيث اكتسبت الرفارف الجانبية الأمامية طابعًا رياضيًا جذابًا.

يتميز التصميم الداخلي للسيارة بالأناقة والدقة.

هيكل جديد مدعوم بأعمدة عرضية مع القضبان الجانبية التي تتوافق مع أعمدة نظام التعليق التي تزيد من صلابة السيارة.

ظلت الشبكة الأمامية دون تغيير عن الإصدار السابق مع تحديث المصابيح الأمامية تمامًا LED.

وجود حساسات ركن أمامية وخلفية.

الطول الإجمالي للسيارة 4795 ملم والعرض 1555 ملم.

يبلغ ارتفاع تويوتا فورتشنر 2022 أيضًا 1،835 ملم.

زادت السيارة أيضًا بمقدار 27.9 سم.

أما الحقيبة الخلفية فقد وصلت إلى 715 لترًا وهي مساحة كبيرة وضخمة تسمح لك بحمل الكثير من الأغراض.

مميزات السيارة Toyota fortuner 2022

ارتفاع تويوتا فورتشنر 2022 مناسب للأراضي الوعرة والمطبات.

مناسب للأراضي الوعرة والمطبات. تحتوي السيارة أيضًا على خزان وقود كبير سعة لتر واحد.

إمتلاك تويوتا فورتشنر 2022 بتكييف عالي الجودة دون المساس بأداء المحرك.

تم تجهيز السيارة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.

كان لدى الطبقات العليا أيضًا مرايا ذات تعتيم تلقائي ، مع مساعدة على الارتفاع .

إضافة زر خاص لتحديد وضع القيادة وزر آخر لاستخدام وظيفة الدفع الرباعي.

عيوب السيارة Toyota fortuner 2022

عند السفر بسرعات عالية يكون صوت الهواء صافياً بسبب المسافة الطويلة من الأرض.

ليس لدي تويوتا فورتشنر 2022 فتحة سقف.

ارتفاع استهلاك البنزين.

السيارة تعاني من مشكلة في ثبات السيارة بسبب المسافة الطويلة من الأرض.

أسعارالسيارة في بعض الدول العربية