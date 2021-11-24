الوحش الجامد وصل .. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

سعر ومواصفات سياره تويوتا بيلتا هي ما يبحث عنه مختلف المهتمين بعالم الموديلات الحديثة للسيارات، والتي تعد من أكثر ما يجذب الكثير من مستخدمي السيارات والراغبين في التجديد لسياراتهم بموديلات أحدث وأفضل من حيث الطاقة والقوة والإمكانات الداخلية والمظهر الخارجي للسيارة، وهذا ما يعد متوفرًا بالسيارة من نوع تويوتا بيلتا، ومن الهام أن يتعرف مختلف المطلعين على أحدث موديلات السيارات أن يتابعوا المواصفات التي قد قام بإعلانها الجهة المنتجة للسيارة وهي الشركة الأبرز والأكثر شهرة بمجال تصنيع أحدث موديلات السيارات، ومن خلال الآتي نوافيكم بذر أهم ما تمتاز مواصفات السيارة تويوتا بيلتا فيما يلي من الفقرات والسطور القادمة، مع التعرف على أهم المعلومات عن التكلفة السعرية لهذه السيارة.

سعر ومواصفات سياره تويوتا بيلتا

سعر ومواصفات سياره تويوتا بيلتا تعتبر أهم البيانات، والتي يرغب في التعرف عليها الكثير من متابعي إنتاج الشركة تويوتا من الموديلات الحديثة للسيارات، ومن أهم ما تمتاز به تلك النوعية من السيارات نوع وماركة تويوتا بيلتا ما سيلي ذكره من السطور القادمة:

مواصفات سياره تويوتا بيلتا

المواصفات الأساسية والتي يهتم بمعرفتها العملاء عن سيارة تويوتا بيلتا ما سنورد ذكره في النقاط القادمة:

السيارة من نوعية سيارات السيدان، ومتواجدة بفئتين مختلفتين.

المحرك رباعي الاسطوانة.

الناقل الحركي يعد أوتوماتيكيا.

المحرك بالقوة التي تبلغ ما يعادل مائة وخمسة حصان، وهي ميزة للسيارة من نوعية تويوتا بيلتا والتي اتعد قوية في قوة حركتها وكذلك في هيكلها الداخلي أيضا.

الناقل الأوتوماتيك سرعته متدرجة لأربعة من المستويات، وخمسة من السرعات تكون فيما يخص عمل الناقل اليدوي أو المانيوال.

الناقل الأوتوماتيك سرعته متدرجة لأربعة من المستويات، وخمسة من السرعات تكون فيما يخص عمل الناقل اليدوي أو المانيوال. السيارة تعد مستهلكة قرابة خمسة لترات وقود، وتلك الكمية المستهلكة منه هي التي تعد كافية لقطع ما يقرب من مسافة مائة كيلو متر.

الأبعاد الخاصة بالسيارة تقرب أربعة ونصف متر طول، وأكثر من متر ونصف عرض.

سعر السيارة تويوتا بيلتا

السعر الخاص بسيارة تنضم للفئة الأولى يبلغ مائتي خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، بينما السعر الخاص بسيارة نفس الموديل من الفئة الثانية مائتين خمسة وسبعين ألف جنيه مصري.