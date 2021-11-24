شوف الحلويات.. ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 بمواصفات فخمة وجبار والسعر مفاجئ

ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 ، أعلن وكيل سيارات ستروين في مصر اليوم، عن صعود في أسعار بعض موديلات السيارة الفرنسية ستروين خلال شهر أكتوبر الحالي، ويأتي موديل سيارة سيتروين C3 إير كروس لعام 2022 من ضمن السيارات المعلن عنها، والتي بلغ حجم إرتفاع سعرها 5000 جنيه، وتعد هذه السيارة من أهم السيارات التي أعلنت عنها شركة ستروين لاحتوائها على مميزات عالمية لم يسبق وجودها في الأسواق، ومن المتوقع أن تصعد مبيعات سيارة ستروين إير كورس موديل 2022، وفي هذا المقال نقدم لكم كل ما تبحث عنه من مواصفات وأسعار سيارة إير كروس تابعونا. ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 ونعرض لكم بعض مواصفات السيارة فيما يأتي: تتكون السيارة من محرك ذات أربع أسطوانات تبلغ سعته 1.2 لتر، 1200 سي سي، ويسير بمعدل 110 حصان، وقوة دوران 205 نيوتن/ متر.

وتم تركيب المحرك ليتصل مع ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي بعدد 6 سرعات.

وتسير السيارة عن طريقة الجر الأمامي للعجلات.

وتسير السيارة بسرعة تتراوح بين 0 وحتى 100 كم/ ساعة في خلال 10.6 ثانية.

وتعمل السيارة بمعدل 5.6 لتر من البنزين لمسافة 100 كم.

وتظهر أبعاد السيارة بطول 4154 ملم، وعرض 1756 ملم، وارتفاع حتى 1597 ملم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2604 ملم.

ويبلغ حجم إرتفاع السيارة عن الأرض مسافة تصل إلى 170 ملم. ويصل حجم صندوق السيارة الخلفي حوالى 410 لترات.

وتم تزويد السيارة ببعض الحمايات ووسائل الأمان والتى منها: الوسائد الهوائية، وبرنامج EBD ليقوم بتوزيع مقدار قوة الفرامل إلكترونى، ونظام ABS وهى فرامل لوقف قفلها.

أيضًا تحتوى السيارة على برنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ومثبت على السرعة، وكاميرا خلفية، ما يمكن تشغيل الهواتف وتوصيلها بالسيارة عن طريق البلوتوث.

كما تتميز السيارة بنظام يعمل على مراقبة حركة ضغط الإطارات، ومكيف لتنقية الهواء يعمل بشكل اوتوماتيكي.

وتشتمل السيارة على مساحات أمامية تعرف بحساسيتها لمياه الأمطار. أسعار سيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022 في مصر تعتبر السيارة ستروين C3 إير كورس من السيارات الرياضية التي تتمتع بالكثير من الاستخدامات SUV، وتوجد بثلاث فئات متباينة في الشكل: ويسجل سعر الفئة الأولى 499.900 ريال سعودي.

أما الفئة الثانية فيصل سعرها 519.900 ريال سعودي.

والفئة الثالثة تباع بسعر 569.900 ريال سعودي. الوسوم

ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 ، أعلن وكيل سيارات ستروين في مصر اليوم، عن صعود في أسعار بعض موديلات السيارة الفرنسية ستروين خلال شهر أكتوبر الحالي، ويأتي موديل سيارة سيتروين C3 إير كروس لعام 2022 من ضمن السيارات المعلن عنها، والتي بلغ حجم إرتفاع سعرها 5000 جنيه، وتعد هذه السيارة من أهم السيارات التي أعلنت عنها شركة ستروين لاحتوائها على مميزات عالمية لم يسبق وجودها في الأسواق، ومن المتوقع أن تصعد مبيعات سيارة ستروين إير كورس موديل 2022، وفي هذا المقال نقدم لكم كل ما تبحث عنه من مواصفات وأسعار سيارة إير كروس تابعونا. ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 ستروين C3 إير كروس الجديدة موديل 2022 ونعرض لكم بعض مواصفات السيارة فيما يأتي: تتكون السيارة من محرك ذات أربع أسطوانات تبلغ سعته 1.2 لتر، 1200 سي سي، ويسير بمعدل 110 حصان، وقوة دوران 205 نيوتن/ متر.

وتم تركيب المحرك ليتصل مع ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي بعدد 6 سرعات.

وتسير السيارة عن طريقة الجر الأمامي للعجلات.

وتسير السيارة بسرعة تتراوح بين 0 وحتى 100 كم/ ساعة في خلال 10.6 ثانية.

وتعمل السيارة بمعدل 5.6 لتر من البنزين لمسافة 100 كم.

وتظهر أبعاد السيارة بطول 4154 ملم، وعرض 1756 ملم، وارتفاع حتى 1597 ملم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2604 ملم.

ويبلغ حجم إرتفاع السيارة عن الأرض مسافة تصل إلى 170 ملم. ويصل حجم صندوق السيارة الخلفي حوالى 410 لترات.

وتم تزويد السيارة ببعض الحمايات ووسائل الأمان والتى منها: الوسائد الهوائية، وبرنامج EBD ليقوم بتوزيع مقدار قوة الفرامل إلكترونى، ونظام ABS وهى فرامل لوقف قفلها.

أيضًا تحتوى السيارة على برنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ومثبت على السرعة، وكاميرا خلفية، ما يمكن تشغيل الهواتف وتوصيلها بالسيارة عن طريق البلوتوث.

كما تتميز السيارة بنظام يعمل على مراقبة حركة ضغط الإطارات، ومكيف لتنقية الهواء يعمل بشكل اوتوماتيكي.

وتشتمل السيارة على مساحات أمامية تعرف بحساسيتها لمياه الأمطار. أسعار سيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022 في مصر تعتبر السيارة ستروين C3 إير كورس من السيارات الرياضية التي تتمتع بالكثير من الاستخدامات SUV، وتوجد بثلاث فئات متباينة في الشكل: ويسجل سعر الفئة الأولى 499.900 ريال سعودي.

أما الفئة الثانية فيصل سعرها 519.900 ريال سعودي.

والفئة الثالثة تباع بسعر 569.900 ريال سعودي.

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