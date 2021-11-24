تخفيض مذهل %24 على تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية الفخمة الأكثر مبيعاً تعرف على السعر الجديد، إذا كنت تبحث عن سيارة تستخدمها لسنوات عديدة وتظل بنفس الكفاءة، سيارة العمر الطويل متعددة الإستخدامات، التي تجمع بين كونها فاخرة بمواصفات وماكينة رائعة بالإضافة إلى كونها إقتصادية وبسعر مناسب جداً، فإن كامري GLE-K من تويوتا هي الإختيار الأمثل لك، تخفيض مذهل %24 على تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية الفخمة الأكثر مبيعاً تعرف على السعر الجديد.

تخفيض مذهل %24 على تويوتا كامري 2022 GLE-K

تتميز فئة GLE-K من كامري بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر هجين، قير أوتوماتيك CVT وتعمل بنظام الدفع الأمامي، وقد انضمت سيارة تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية إلى سلسلة التخفيضات المقامة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، لتصبح بسعر 98 ألف ريال بدلاً من 128 ألف و 500 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير أكثر من 30 ألف ريال وتخفيض مذهل 24%.

تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية

تتميز السيارة فئة GLE هايبرد بفتحة سقف وجنوط مقاس 18 إنش، كشافات ضباب أمامية بالإضافة إلى إشارات على المرايا الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي أوتوماتيك، تتميز كذلك سيارة تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية حساسات أمامية، حساسات خلفية و كشاف ضباب خلفى، كما تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمن والسلامة عدد خمس أحزمة أمان، ايرباقات امامية وخلفية، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني و فرامل ABS.

مواصفات كامري 2022 GLE-K هايبرد

تتميز السيارة بمفاتيح دخول ذكية بالإضافة إلى إمكانية التشغيل الذكي، داخلية فاخرة باللون البيج مع مقاعد قماش، مقعد كهربائي للسائق وزجاج كهربائي بالكامل اوتو لمسة واحدة، مرايا داخلية تعتيم مع جلنط كهربائي بخاصية الهولد، مقود مكسو بالجلد لسيارة تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية للتحكم في النظام الصوتي، مثبت السرعة وعداد الرحلات باللغة العربية.

شاشة معلومات وسطية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تتميز فئة GLE-K هايبرد كذلك بكاميرا خلفية يمكنك مراقبتها عن طريقة الشاشة الوسطية، منفذ USB ومكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، فتحات تكييف خلفية و مسند وسطي للمقاعد الخلفية، ستارة خلفية لسيارة تويوتا كامري 2022 GLE-K هايبرد الإقتصادية.