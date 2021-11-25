“اسطورة تفوق التوقعات” أول صور لسيارة كيا نيرو 2022 الجديدة كليًا.. جبارة

“اسطورة تفوق التوقعات” أول صور تشويقية لسيارة كيا نيرو 2022 أعلنت شركة كيا مؤخرًا عن تجهيزاتها الرسمية لإطلاق الجيل الثاني من مجموعة سيارات كيا نيرو في إطار عروضها الترويجية حيث تأتي هذه السيارة وفق تعديلات الشركة بملامح أقرب من سيارات هابانيرو والتي عرضت لفترات بسيطة في عام 2019 حيث قامت الشركة بجعل هذا التصميم يدعم آلية العمل الكهربي ضمن أنواع سيارات الكروس اوفر المنافسة داخل الأسواق والتي تجعلها من أفضل السيارات الصديقة للبيئة كما أوضحت لنا التقارير الإخبارية عن أهم تفاصيل هذا الإصدار والموضح في الأجزاء التالية.

جاءت أحدث التفاصيل عبر طرح عدة صور لهذه السيارة في أحدث إصداراتها والتي تضمنت إجراء العديد من التعديلات على المحرك والشكل الخارجي للسيارة حيث يأتي بهذه المواصفات الأساسية

تضم السيارة بعض المصابيح الخاصة بالانارة والتي تم توزيعها بشكل جيد.

حيث توفر هذه المصابيح معدل اضاءة نهارية مرتفعة من خلال أنواع Led المصممة بشكل فريد.

استخدمت الشركة الانظمة المزدوج في طلاء الألوان واضافتها للشكل الخارجي للسيارة.

كما تم تصميم عجلات السيارة لتتلائم مع طبيعة الأداء الرياضي المميز.

شكل الجناح الخلفي أيضا يتخذ تضمين بشكل رياضي.

بينما تشير بعض التقارير إلى احتمالية تزويد السيارة بمحرك عدد 4 اسطوانات.

كما تبلغ سعة التخزين بمقدار 1.6 لتر من الوقود.

تستطيع أيضا توليد عزم يبلغ نحو 265 دوره من معدلات نيوتن عن كل متر مع عدد 140 من تسارع الاحصنة.

أحدث البيانات تشير إلى توفير نسختين واحدة هجينة والأخرى تعتمد على آلية العمل الكهربي.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن إطلاقها داخل الأسواق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة والتي سوف نعلن عنها فور إعلان الشركة الطرح الرسمي لها والتي وضعت لنا أيضا أهم مزايا السيارة الداخلية ومنها